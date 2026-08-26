Estados Unidos reprogramó las citas para su visa: cómo saber en qué estado está tu solicitud desde la Argentina

El Departamento de Estado de Estados Unidos paralizó esta semana las citas para solicitar visas en sus sedes diplomáticas de todo el mundo y los solicitantes del trámite deben esperar notificaciones directas para conocer la nueva fecha de su entrevista.

Los solicitantes de visa deben esperar notificaciones directas para conocer la nueva fecha de su entrevista Infodigna

La medida, que impacta directamente a los ciudadanos argentinos con trámites en curso, surge en el marco de la política migratoria que impulsa la administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo a la información oficial, la pausa responde a una iniciativa de capacitación global para los funcionarios consulares. El objetivo central de esta formación es que los cónsules logren “descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses” y evalúen cada requerimiento “de manera exhaustiva y coherente”.

Cómo saber en qué estado está tu solicitud desde la Argentina

Un reporte inicial, difundido por el diario Financial Times, confirmó que los solicitantes de visas de inmigrante recibieron correos electrónicos donde se les notificó que sus entrevistas fueron reprogramadas sin una fecha precisa.

El alcance de esta interrupción afecta tanto a las visas de inmigrante como a las categorías de turista, trabajo y estudio. El Departamento de Estado no precisó un cronograma sobre la normalización del servicio ni aclaró si la capacitación mantiene el mismo nivel de impacto en cada una de sus delegaciones.

Por el momento, los interesados deben revisar de forma constante el portal oficial de citas o esperar el envío de un correo electrónico directo con la actualización correspondiente.

Para muchos argentinos y miembros de la comunidad hispana que gestionan trámites de reunificación familiar, esta noticia agrava una demora que ya presentaba niveles críticos antes del anuncio.

Los pasos para consultar cómo va el trámite de tu visa

Ingresar al verificador del estatus de la visa del Departamento de Estado a través de este link.

Seleccionar la opción:

“NON IMMIGRANT VISA (NIV)” si solicito una visa para visitar EE. UU. temporalmente.

si solicito una visa para visitar EE. UU. temporalmente.

“IMMIGRANT VISA (IV)” si solicito una visa para vivir y trabajar permanentemente en EE. UU.

si solicito una visa para vivir y trabajar permanentemente en EE. UU. Después, seleccionar ubicación.

Ingresar el identificación o número de caso.

Escribir el número del pasaporte.

Anotar las primeras cinco letras de su apellido.

Ingresarlos caracteres que aparecen en la imagen.

Presionar el botón “Submit”.

Quienes iniciaron el trámite deben esperar el envío de un correo electrónico www.esta.com.ar

El contexto político que rodea esta decisión suma tensión, puesto que la administración Trump enfrenta litigios legales tras una serie de medidas restrictivas.

La semana pasada, por ejemplo, un juez estadounidense anuló una política gubernamental que suspendía la emisión de visas para ciudadanos de 75 países al considerar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedía sus facultades legales con tal disposición. No obstante, el Departamento de Estado mantiene firme su postura sobre la necesidad de esta capacitación global como parte de un ajuste técnico en el sistema de visado.

Las autoridades consulares instaron a los solicitantes a mantener la calma y estar atentos a las notificaciones formales enviadas por los canales oficiales.

La administración no detalló si los consulados en la Argentina sufrirán modificaciones particulares en su agenda, aunque el carácter global de la medida sugiere que el impacto resulta uniforme en todas las sedes internacionales.