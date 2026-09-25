El Gobierno porteño informó las alteraciones de tránsito que habrá desde las primeras horas de la tarde del sábado 26 de septiembre, por el tercer concierto que brindará la cantante Lali Espósito en el estadio Monumental, y las limitaciones de circulación en las inmediaciones.

El mapa de cortes por el recital de Lali Espósito

Estas son las calles cortadas por el recital de Lali en River

A continuación figura el listado de las calles afectadas por recital en el estadio de River Plate, el sábado 26 de septiembre:

De 11 a 2 horas del día siguiente:

Corte total del perímetro comprendido entre la Av. De Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe.

De 13 a 2 horas del día siguiente:

Corte total de la Av. Pres. Figueroa Alcorta entre Av. Udaondo y Monroe.

De 14 a 2 horas del día siguiente:

Corte total de la Av. Guillermo Udaondo, entre Av. Del Libertador y Colectora Int. Cantilo,

Corte total de los ingresos por Int. Cantilo al Puente Labruna, corte total de las calles Campos Salles y Tte. Ricchieri entre Av. Del Libertador y Av. Guillermo Udaondo, sin afectar Av. Del Libertador

Corte total del Puente Labruna, ubicado entre las Av. Pres. Figueroa Alcorta y Av. Int. Cantilo.

Cierre total con control vehicular del perímetro comprendido entre Av. De Libertador, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta y Monroe.

Lali Espósito se presentará en el Estadio de River Plate Gentileza Dale Play

Cómo están pautados los ingresos y egresos al barrio River

La información del sitio oficial del Gobierno porteño indica a los residentes del barrio River qué calles tomar en la jornada:

Ingresos al barrio River: Av. Congreso y Padre Juan B. Neumann; Monroe y Nicanor Méndez.

Av. Congreso y Padre Juan B. Neumann; Monroe y Nicanor Méndez. Egresos: Av. Libertador y Almte. Atilio Sixto Barilari; Monroe y Rafael Hernández; Monroe y Cnel. Carlos Sourigues.

Av. Libertador y Almte. Atilio Sixto Barilari; Monroe y Rafael Hernández; Monroe y Cnel. Carlos Sourigues. Calles cerradas al tránsito: Campos Salles, Av. Udaondo, Av. Figueroa Alcorta (entre Monroe y Av. Udaondo). La Pampa entre Figueroa Alcorta y AU. y Av. del Libertador: entre Monroe y Campos Salles.

A su vez, se recomienda evitar las siguientes calles que estarán abiertas al tránsito, pero con posible congestión vehicular: Av. Figueroa Alcorta, sentido Gral Paz, entre Echeverría y Monroe; Monroe entre Av. Figueroa Alcorta y Av. Libertador; Ramsay entre La Pampa y Monroe.

Se recomienda circular por: La Pampa, Sucre, Echeverría, Av. Juramento, Mendoza, Av. Olazábal, Puente Scalabrini Ortiz para acceder AU/Cantilo.

Cómo funcionará el subte por el recital de Lali

El servicio de subtes tendrá una extensión especial en esta jornada, de acuerdo a la información oficial.

El Subte Línea D brindará un servicio extendido hasta 01:30 horas, con salida únicamente desde Congreso de Tucumán.

Las estaciones prestablecidas para bajar son: Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.