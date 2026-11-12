Este fin de semana llega la Noche de los Museos a la ciudad de Buenos Aires: listado de todos los museos abiertos
El gobierno porteño dio a conocer todos los sitios que estarán disponibles para visitar, y sus respectivas actividades
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En 2026, la Noche de los Museos transita su 22° edición, y quienes se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán asistir el sábado 14 de noviembre, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, y disfrutar del evento, con acceso libre y gratuito a más de 350 espacios culturales y edificios emblemáticos.
La organización planifica este evento con la idea de celebrar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad en una sola noche.
En esta ocasión, según la información oficial, se ofrece una programación que incluye, entre otras actividades, la posibilidad de conocer colecciones exclusivas, participar en talleres y charlas, disfrutar de música en vivo y realizar visitas guiadas especiales.
Cómo usar gratis el transporte público en la Noche de los Museos
Quienes deseen usar el transporte público durante el evento, podrán hacerlo de manera gratuita, descargando el cupón o imprimiéndolo para mostrarlo si hiciera falta:
Gestionar el pase libre, pemitirá viajar sin costo mientras dure el evento, y en los distintos transportes se aplicará el siguiente cronograma:
- Colectivos: desde las 18 h del 14/11 hasta las 03 h del 15/11, con el pase libre.
- Ebus- buses eléctricos: desde las 19 h del 14/11 hasta las 3 h del 15/11.Comienza y finaliza su recorrido en la Usina del Arte, con frecuencia cada 15 minutos.
- Ecobici: cantidad de viajes: 4 (cuatro) de hasta 45 minutos cada uno. Desde las 19 horas del 14/11 hasta las 03 horas del 15/11.
- Subte: Líneas B y D desde las 19 h con extensión hasta las 2 horas del 15/11. Líneas A - C - E - H y Premetro desde las 19 horas, hasta el cierre del servicio.
- Estaciones habilitadas en horario extendido: Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.
El sitio oficial ofrece la posibilidad de diagramar un recorrido de acuerdo a los lugares de interés del usuario. Allí se puede indicar la dirección del punto de partida y el sistema mostrará los sitios más cercanos, con el cálculo de tiempo a pie hasta llegar al lugar.
El listado de todos los museos abiertos en la Noche de los Museos
|Museo
|Dirección
MUJU! Museo del Humor
Adolfo Alsina 417, Montserrat
Polo Circo
Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos / Av. Juan de Garay 2200, Parque Patricios
Casa de la Cultura
Av. de Mayo 575, Montserrat
Usina del Arte
Caffarena 1, La Boca
Centro Cultural Recoleta
Junín 1930, Recoleta
Museo Moderno (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires)
Av. San Juan 350, San Telmo
Museo Larreta (Museo de Arte Español Enrique Larreta)
Av. Juramento 2291, Belgrano
Museo Fernández Blanco (Sede Palacio Noel)
Suipacha 1422, Retiro
Casa Fernández Blanco
Av. Hipólito Yrigoyen 1420, Montserrat
Museo de la Ciudad
Defensa 187 (Sede Altos de Elorriaga) / Defensa 223-225 (Sede Sala Querubines), Montserrat
Museo Sívori (Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori)
Av. Infanta Isabel 555, Palermo
Museo Saavedra (Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra)
Av. Crisólogo Larralde 6309, Saavedra
Museo Carlos Gardel
Jean Jaurés 735, Balvanera
Museo Perlotti (Museo de Esculturas Luis Perlotti)
Pujol 644, Caballito
Museo de Arte Popular José Hernández (MAP)
Av. del Libertador 2373, Palermo
Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken
Agustín R. Caffarena 51, La Boca
Museo Benito Quinquela Martín
Av. Don Pedro de Mendoza 1835, La Boca
Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU)
Av. de los Italianos 851, Puerto Madero
Torre Monumental
Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, Retiro
Sitio Arqueológico La Cisterna
Moreno 550, Montserrat
Casco Histórico de Buenos Aires
Av. D. Pedro de Mendoza 1835 (La Boca) / Bolívar 466 (San Telmo)
Teatro Colón
Libertad 621, San Nicolás
Colón Fábrica
Av. Pedro de Mendoza 2147 / 2163, La Boca
Planetario Galileo Galilei
Av. Sarmiento s/n, Palermo
Centro Cultural 25 de Mayo
Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza
Colegio N°1 “Bernardino Rivadavia” D.E. 3° / Museo del Riva
Av. San Juan 1545, Constitución
SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos
Santiago del Estero 1945, Constitución
Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola
Av. Independencia 1190, Constitución
Auditoría General de la Nación
Av. Rivadavia 1745, San Nicolás
Biblioteca del Congreso de la Nación
Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat
Centro Educativo Franciscano - Colegio San Francisco
Moreno 343, Montserrat
Centro Laurak Bat
Belgrano 1144, Montserrat
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
Perú 222/272, Montserrat
Consejo de la Magistratura de la CABA
Av. Julio A. Roca 530, Montserrat
Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Av. Belgrano 570, Montserrat
Departamento Central de la Policía Federal Argentina
Moreno 1550, Montserrat
Espacio Histórico de la Policía Federal Argentina
Av. de Mayo 1333, Montserrat
Estudio Abierto Palacio Barolo
Av. de Mayo 1370, piso 10, Montserrat
Fundación Museo Argentino del Seguro
Bolívar 332, 1° piso, Montserrat
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Av. Julio A. Roca 575, Montserrat
Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador
Luis Sáenz Peña 543, Montserrat
Museo de la Aduana
Azopardo 350, Montserrat
Museo del Mate
Avenida de Mayo 853, Montserrat
Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti”
Moreno 350, Montserrat
Palacio Barolo
Hipólito Yrigoyen 1363, Montserrat
Palacio Raggio / Espacio de Arte The Bridge Gallery de la AADAE
Moreno 502, Montserrat
Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A
Estación Perú de la Línea A - acceso sentido a San Pedrito
Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo
Bolívar 65, Montserrat
Ministerio de Defensa
Azopardo 250, Montserrat
Edificio del Molino
Av. Rivadavia 1815, Montserrat
Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega”
México 564, Montserrat
Museo Casa Rosada
Avenida Paseo Colón 100, Montserrat
Museo Franciscano Fray José María Bottaro
Alsina 380, Montserrat
SACRA
Solís 760, Montserrat
Uade Art
Lima 717, Montserrat
Universidad ISALUD
Venezuela 847, Montserrat
Colección AMALITA
Olga Cossettini 141, Puerto Madero
Pabellón de las Bellas Artes - UCA
Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero
Buque Museo Corbeta ARA “Uruguay”
Av. Alicia Moreau de Justo 500, Puerto Madero
Buque Museo Fragata ARA “Presidente Sarmiento”
Av. Alicia Moreau de Justo 900, Puerto Madero
Museo de la Cárcova
Av. España 1701, Puerto Madero
Circolo Italiano de Buenos Aires
Libertad 1264, Retiro
Braque Galería de Arte
San Martín 975, Retiro
British Arts Centre
Suipacha 1333, Retiro
Centro Cultural Coreano
Maipú 972, Retiro
Confitería La Ideal
Suipacha 384, Retiro
Espacio de arte Fundación OSDE
Arroyo 807, Retiro
Estación Retiro Mitre
Ramos Mejía 1370, Retiro
Fundación Klemm
Marcelo T. de Alvear 626, Retiro
IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández
Carlos Pellegrini 1485, Retiro
MUNTREF - Museo de la Inmigración
Av. Antártida Argentina s/n (acceso por Apostadero Naval), Retiro
Museo Histórico de Gendarmería Nacional
Av. Presidente Ramón Castillo 788, Retiro
Museo Marítimo “Ingeniero Pedro Antonio Cerviño”
Av. Antártida Argentina 1535, Retiro
Museo Nacional Ferroviario
Avenida del Libertador 405, Retiro
Museo Scout Nacional
Libertad 1282, Retiro
Museo de la Escuela de Ciencias del Mar
Av. Antártida Argentina 425, Retiro
Museo del Iser (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica)
Ramos Mejía 1398, Retiro
Sociedad Científica Argentina
Santa Fe 1145, Retiro
AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
Viamonte 900, San Nicolás
Almacén y Bar Lavalle
Lavalle 1699, San Nicolás
Arthaus
Bartolomé Mitre 434, San Nicolás
Bolsa de Comercio de Buenos Aires
25 de Mayo 305, San Nicolás
Casa de Salta
Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, San Nicolás
Casa Ushuaia en CABA
Sarmiento 650, San Nicolás
Centro Cultural Borges
Viamonte 525, San Nicolás
Centro Cultural de la Embajada de Paraguay
Tucumán 1833, San Nicolás
Banco Galicia
Tte. Gral. Juan D. Perón 430, San Nicolás
Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación
Avenida Corrientes 379, San Nicolás
Galería Llordi
Libertad 541, San Nicolás
Gallery 619
San Martín 353, San Nicolás
Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones
Tte. Gral. Juan D. Perón 1242, San Nicolás
Museo ARCA
Hipólito Yrigoyen 370, San Nicolás
Museo Beatle de Buenos Aires
Av. Corrientes 1660, San Nicolás
Museo Banco Provincia
Sarmiento 364, San Nicolás
Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral
25 de Mayo 245, San Nicolás
Museo Histórico y Numismático Arnaldo Cunietti-Ferrando (Banco Nación)
Av. Rivadavia 325, San Nicolás
Museo Vicente López y Planes de SADAIC
Lavalle 1547, San Nicolás
Nueva Escuela de Diseño y Comunicación
Av. Callao 67, San Nicolás
Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento
Sarmiento 151, San Nicolás
Prefectura Naval Argentina
Av. Eduardo Madero 235, San Nicolás
Radio Nacional
Maipú 555, San Nicolás
Universidad de la Defensa Nacional
Maipú 262, San Nicolás
Casa Argento
25 de Mayo 328, San Nicolás
Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” (BCRA)
San Martín 216, San Nicolás
Museo Judío de Buenos Aires
Libertad 769, San Nicolás
Museo Nacional de Arte Oriental
Viamonte 525, San Nicolás
Museo Templo del Otro Partido (TOP)
Bartolomé Mitre 480, San Nicolás
Centro Cultural Universitario Paco Urondo
25 de Mayo 201, San Nicolás
Museo Mitre
San Martín 336, San Nicolás
Catedral Anglicana San Juan Bautista
25 de Mayo 276, San Nicolás
Galería de arte Palermo H
Tucumán 712, San Nicolás
Casa Cultural Pepa Noia
Brasil 444, San Telmo
Casa Ezeiza
Defensa 1179, San Telmo
Casal de Catalunya de Buenos Aires
Chacabuco 863, San Telmo
Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante
Avenida Independencia 611, San Telmo
Club Atlético San Telmo
Perú 1360, San Telmo
Espacio Cultural Plaza Defensa
Defensa 535, San Telmo
Estudio CAT Ciencia, Arte y Tecnología
Chacabuco 974, San Telmo
Galería del Viejo Hotel
Balcarce 1053, San Telmo
Instituto Industrial Luis A. Huergo
Perú 759, San Telmo
Instituto Jesús María de San Vicente de Paul
Carlos Calvo 922, San Telmo
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Chile 460, San Telmo
La Pulpería Argentina
Defensa 1350, San Telmo
MEGA - Museo de la Emigración Gallega en la Argentina “Francisco Paco Lores”
Chacabuco 955, San Telmo
Museo Argentino del Títere
Estados Unidos 802, San Telmo
Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA)
Av. San Juan 328, San Telmo
Museo El Ángel
Perú 555, San Telmo
Museo Histórico Nacional
Defensa 1600, San Telmo
El Pasaje de La Luna
Pasaje San Lorenzo 365, San Telmo
Gral. de Brigada Hernán Pujato
Av. Paseo Colón 1407, San Telmo
Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé
Humberto 1° 378, San Telmo
Colegio 7 D.E. 3 “Juan Martín de Pueyrredón”
Chacabuco 922, San Telmo
Auditorio Instituto de la Visión
Marcelo T. de Alvear 2261, Recoleta
Azulay Art Gallery
Av. Libertador 1028, Recoleta
Casa del Teatro
Av. Santa Fe 1243, Recoleta
Casa Nacional del Bicentenario
Riobamba 985, Recoleta
Cassia House
Laprida 1811, Recoleta
Club Argentino de Ajedrez
Paraguay 1858, Recoleta
Escuela Normal N°1 en Lenguas Vivas Presidente Roque Sáenz Peña
Avenida Córdoba 1951, Recoleta
Estación IV - Estación de Bomberos Recoleta
Laprida 1739, Recoleta
Facultad de Derecho - UBA
Av. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta
Fundación Beethoven
Av. Santa Fe 1452, Recoleta
Grupo Scout Benito Meana y Asociación Néstor Pío Meana
Junín 1445, Recoleta
MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño
Av. del Libertador 999, Recoleta
Morris Arte Gráfico
Av. Santa Fe 2729, Recoleta
Casa Madre del Instituto del Carmen
Paraguay 1766, Recoleta
Museo Borges
Anchorena 1660, Recoleta
Museo Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA - MUCCME
Paraguay 2155, Recoleta
Museo de Anatomía Juan José Naón (Facultad de Ciencias Médicas - UBA)
Uriburu 951, Recoleta
Museo de Ciencia y Técnica “Ing. Juan José Sallaber”
Av. Las Heras 2214, Recoleta
Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez”
Junín 956, Recoleta
Museo de Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética
Paraguay 2155, Recoleta
Museo del Holocausto de Buenos Aires
Montevideo 919, Recoleta
Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Gallo 1330, Recoleta
Museo del IES N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo”
Av. Córdoba 2016, Recoleta
Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia
Av. Las Heras 2670, Recoleta
Museo Nacional de Bellas Artes
Av. del Libertador 1473, Recoleta
Museo Nacional de Arte Decorativo
Libertador 1902, Recoleta
Museo Nacional del Grabado
Riobamba 985, Recoleta
Museo Notarial Argentino
Av. Callao 1542, Recoleta
Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas
Vicente López 2220, Recoleta
Museo Xul Solar
Laprida 1212, Recoleta
Escuela 1 D.E. 1 Juan José Castelli
Ayacucho 1680, Recoleta
Liceo N°1 Museo “Niní Marshall”
Santa Fe 2778, Recoleta
Museo Casa de Ricardo Rojas
Charcas 2837, Recoleta
Museo de Farmacia Dra. Rosa D’Alessio de Carnevale Bonino
Junín 954, Recoleta
Museo de la Televisión
Av. Figueroa Alcorta 2977, Recoleta
Museo del Hospital de Clínicas “José de San Martín”
Av. Córdoba 2351 (en el texto figura 235), Recoleta
Pinacoteca y Biblioteca de la Secretaría de Educación de la Nación
Pizzurno 935, Recoleta
Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes
Viamonte 2790, Balvanera
Centro Cultural Rector Ricardo Rojas
Av. Corrientes 2038/2040, Balvanera
Congreso de la Nación Argentina
Av. Rivadavia 1850, Balvanera
Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes
Riobamba 750, Balvanera
Santuario de Cromañón y Estación Once - 30 de diciembre
Bartolomé Mitre 3060/3070, Balvanera
Sociedad Hebraica Argentina
Sarmiento 2233, Balvanera
Asociación Aves Argentinas
Matheu 1246, San Cristóbal
Asociación Civil Caminos Abiertos
Estados Unidos 2957, San Cristóbal
Escuela de Comercio N° 5 D.E. 3 “José de San Martín”
Av. Entre Ríos 757, San Cristóbal
Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca”
La Rioja 1042, San Cristóbal
ESEA Manuel Belgrano
Wenceslao Villafañe 1342, Barracas
Espacio Peces
Santa Elena 440, Barracas
Estación III “Barracas” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
Brandsen 1046, Barracas
Escuela Técnica N.º 14 D.E. 14 “Libertad”
Santa Magdalena 431, Barracas
Museo Casa Scout Maestro Scout Luis Postiglione
Av. Gral. Iriarte 2345, Barracas
Asociación Sociedad Luz
Suárez 1301, Barracas
Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido
Pinzón 1480, Barracas
Reciclaje Electrónico Esquinazo
Juan Darquier 981, Barracas
Escuela de Comercio N°1 “Dr. Joaquín V. González” / Instituto del Carmen
Benito Quinquela Martín 1649, Barracas
Centro Metropolitano del Gaming - BIG
Algarrobo 1041, Barracas
Bar Notable El Portuario
Pinzón 102, La Boca
Bomberos de La Boca
Brandsen 567, La Boca
Cantina de la calle Necochea - Fundación Casan
Suárez 280, La Boca
Centro Cultural El Conventillo de Nelly
Suárez 557, La Boca
Centro de Formación Profesional del Sindicato Conductores Navales
Pinzón 318, La Boca
Escuela Técnica N° 31 Maestro Quinquela
Av. Don Pedro de Mendoza 1777, La Boca
Fundación Andreani
Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca
Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana
Caboto 564, La Boca
Galería Social Rimini
Necochea 1234, La Boca
Instituto privado Hogar de la Infancia de La Boca
Martín Rodríguez 864, La Boca
Jardín de Infantes Integral N° 1 «Benito Quinquela Martín»
Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 648, La Boca
Memorias de San Juan Evangelista
Olavarría 486, La Boca
Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa”
Av. Almirante Brown 1399, La Boca
Puerto Riachuelo
Av. Don Pedro de Mendoza 1540, La Boca
RadioBar Buenos Aires
Wenceslao Villafañe 65, La Boca
Departamento de Estudios Históricos Navales / Casa Amarilla
Av. Martín García y Av. Almirante Brown, La Boca
Museo MARCO La Boca
Avenida Almirante Brown 1031, La Boca
Pinacoteca Luis León de los Santos
Av. Suárez 1131, La Boca
Polo Bandoneón
Av. Sáenz Oeste 1480, Nueva Pompeya
Archivo General de la Nación
Rondeau 2277, Parque Patricios
Biblioteca Bernasconi
Catamarca 2099, Parque Patricios
Estación II Patricios
Av. Caseros 2849, Parque Patricios
Museo Bernasconi
Catamarca 2099, Parque Patricios
Museo del Hospital Udaondo (MHU)
Av. Caseros 2061, Pabellón B, 2° piso, Parque Patricios
Templete
Av. Caseros 3250, Parque Patricios
Casa Museo Tomás Espora
Av. Caseros 2526, Parque Patricios
Experiencia Riachuelo - Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha
Av. Don Pedro de Mendoza 1900, La Boca
Escuela N° 13 DE 4 “República de Chile”
Suárez 1145, La Boca
Biblioteca Argentina para Ciegos
Lezica 3909, Almagro
Centro Cultural Titi Rossi
Sánchez de Loria 695, Almagro
Escuela de la Joya
Lezica 3955, Almagro
Escuela 16 D.E. 8 “José María Ramos Mejía”
Don Bosco 4200, Almagro
Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres”
Avenida Corrientes 4261, Almagro
Escuela Superior de Enseñanza Artística en Cerámica N°1
Bulnes 45, Almagro
Espacio Cultural Portal Rojo
Quito 4231, Almagro
UTN - Facultad Regional Buenos Aires
Medrano 951, Almagro
Fundación Esteban Lisa
Rocamora 4555, Almagro
Instituto Sudamericano Modelo
Río de Janeiro 671, Almagro
Colegio N° 3 “Mariano Moreno”
Rivadavia 3577, Almagro
Museo de la Escuela de adultos N° 22 D.E. 6 Martina Silva de Gurruchaga
Boedo 657, Almagro
Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri”
Hipólito Yrigoyen 3950, Almagro
Museo Madre Eufrasia
Humahuaca 3696, Almagro
Museo de vehículos clásicos y antiguos
Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan, Boedo
Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad
Av. Boedo 870, Boedo
Polideportivo Arquitecto Roberto Pando
José Mármol 1715, Boedo
Museo de San Lorenzo de Almagro
Avenida La Plata 1702, Boedo
Asociación Argentina Amigos de la Astronomía
Av. Patricias Argentinas 550, Caballito
Barbería La Época
Neuquén 761, Caballito
Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires
Paysandú 1221, Caballito
Fundación Caleidoscopio
Beauchef 479, Caballito
Fundación Instituto Leloir
Av. Patricias Argentinas 435, Caballito
Laboratorio Patrimonial Centenera - Museo del Subte
Del Barco Centenera 777, Caballito
Museo Ferro - Club Ferrocarril Oeste
Avellaneda 1240, Caballito
Museo Histórico Desiderio Davel
Av. Díaz Vélez 4821, Caballito
Museo y Biblioteca histórica de Anestesia “Dr. Alberto González Varela”
Presidente Fragata Sarmiento 541, Caballito
Napule Galleria d’Arte
José A. Terry 300, Caballito
Club Italiano de Buenos Aires
Avenida Rivadavia 4731, Caballito
Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia
Avenida Ángel Gallardo 430, Caballito
Parque de las y los Recicladores (Ecoparque Ruo)
Yerbal 1415, Caballito
Escuela N° 15 República Oriental del Uruguay
Carabobo 253, Flores
Estación VII Flores - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad
Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255, Flores
Museo Barrio de Flores
Ramón Falcón 2207, Flores
Escuela N° 1 Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza MEMU
Yerbal 2370, Flores
921 Casa Cultural
San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco
Espacio Cultural Adán Buenosayres
Eva Perón 1400, bajo autopista, Parque Chacabuco
Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano”
Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco
Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo
Aquino 5995, Villa Lugano
Estación X “Lugano” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires
Cafayate int. Ana Díaz, Villa Lugano
Escuela ESEA Lola Mora
Av. Soldado de la Frontera 5155, Villa Lugano
Centro Cultural Macedonio Fernández
Martiniano Leguizamón 1470, Mataderos
Vecchia República
Av. Larrazábal 1251, Mataderos
Museo Dr. Ernesto Longobardi / Escuela Técnica N°27 Hipólito Yrigoyen
Virgilio 1980, Monte Castro
Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” - ESEA en cerámica N°2
Magariños Cervantes 5068, Villa Luro
Racing Club Sede Capital
Nogoyá 3045, Villa del Parque
Escuela bilingüe N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo”
Av. Lincoln 4325, Villa Devoto
Museo El Templo del Fútbol - Estadio Diego Armando Maradona
Gavilán 2151, Villa General Mitre
Centro Ana Frank Argentina para América Latina
Superí 2647, Coghlan
Instituto Divina Providencia
Arias 2915, Saavedra
Instituto Santa María de Nazareth A-318
Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra
Museo de las Escuelas
Crisólogo Larralde 6309 (sede en Museo Saavedra), Saavedra
Casa de las Artes - Umerez Art Center & Casa lírica
Cuba 1930, Belgrano
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA
Intendente Güiraldes 2160, Belgrano
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre
3 de Febrero 1370 (en el texto figura 13 de febrero), Belgrano
Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST)
Olazábal 1440 / Av. Libertador 6155, Belgrano
Kinzen Casa de Té y Espacio de Arte
Migueletes 1857, Belgrano
Museo Casa de Yrurtia
O’Higgins 2390, Belgrano
Escuela de Comercio N° 7 D.E. 10 Manuel Belgrano
Monroe 3061, Belgrano
Museo Expresionista Edmund Valladares
Cuba 2441, Belgrano
Museo Histórico Sarmiento
Cuba 2079, Belgrano
Museo River Plate
Av. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano
Galería Caminos del arte
Conde 1298, Colegiales
Centro Audiovisual Inmersivo
Av. Jorge Newbery 3039, Colegiales
La Academia Tango Club
Matienzo 3136, Colegiales
Cruz Roja Argentina Filial Saavedra
Quesada 2602, Núñez
Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA
Libertador 8151, Núñez
Lomas de Núñez Upper School
Arcos 4531, Núñez
Museo Defensores de Belgrano
Av. Comodoro Rivadavia 1450, Núñez
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
Santiago de Calzadilla 1301, Núñez
Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio
Avenida del Libertador 8635, Núñez
Choferes Solidarios Buenos Aires
Parque de los Niños - Av. Int. Cantilo y Av. Gral. Paz, Núñez
Casa Museo Alfredo L. Palacios
Charcas 4741, Palermo
Casa Polaca
Jorge Luis Borges 2076, Palermo
Casa Victoria Ocampo
Rufino de Elizalde 2831, Palermo
Centro Cultural de la Ciencia (C3)
Godoy Cruz 2270, Palermo
Club de Pescadores
Av. Costanera Rafael Obligado s/n, Palermo
Colegio N° 4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda”
El Salvador 5528, Palermo
Coronel Genaro Berón de Astrada
El Salvador 4037, Palermo
El jardín de la plaza
Charcas 4446, Palermo
Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín
Av. del Libertador 4903, Palermo
Espacio Cultural Ari Cho
Thames 1810, Palermo
Espacio Cultural Armenia
Armenia 1366, Palermo
Feria de libros usados de Plaza Italia
Avenida Santa Fe 4200, Palermo
Feria Palermo Viejo
Costa Rica 4600, Palermo
Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita
Lafinur 2988, Palermo
Instituto Nacional Sanmartiniano
Mariscal Ramón Castilla 2752, Palermo
Margian Galería
Manuel Nicolás Savio 418, Palermo
MOA - Taller Monumentos de Obras de Arte
Av. Berro 3880, Palermo
Montecarlo Bar Notable
Paraguay 5499, Palermo
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA)
Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo
Museo Histórico del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”
Bullrich 481, Palermo
Museo Policial - Anexo
Av. Figueroa Alcorta 3701, Palermo
Zonderflag
Nicaragua 4880, Palermo
Centro Cultural Casa Walsh
Nicaragua 4445, Palermo
Espacio de Memoria “El Altillo” - Facultad de Agronomía de la UBA
Av. San Martín 4453, Agronomía
Museo de Anatomía Veterinaria “Prof. Dr. Luis Van de Pas”
Av. Chorroarín 280, Agronomía
MUMaAg - Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn
Av. Francisco Beiró 2599, Agronomía
Biblioteca Central y Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA
Chorroarín 280, Agronomía
Cementerio Británico de Buenos Aires
Elcano 4568, Chacarita
Sede Social Chacarita Juniors
Teodoro García 3550, Chacarita
Escuela Técnica N° 32 D.E. 15
Teodoro García 3899, Chacarita
Fundación Pío Roncoroni
Olleros 3877, Chacarita
LABA (Laboratorio de Artes Buenos Aires)
Fraga 648, Chacarita
Centro Documental y Biblioteca Pinie Katz - Sholem Buenos Aires
Lavalleja 180, Villa Crespo
Centro Venezolano Argentino
Julián Álvarez 866, Villa Crespo
Escuela N° 1 “T. de La Quintana de Escalada”
Av. Corrientes 5332, Villa Crespo
Estación VI Crío Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz
Av. Corrientes 5340, Villa Crespo
Instituto La Salle Florida
Hipólito Yrigoyen 2599, Florida, Vicente López
Lumiton Museo del Cine
Sargento Cabral 2354, Munro, Vicente López
La choza de Padilla
Bernardo de Irigoyen 535, Villa Martelli, Vicente López
Museo y Predio del Centro de Preservación Lynch del Ferroclub Argentino
Springolo 1, Sáenz Peña, Tres de Febrero