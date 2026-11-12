Este fin de semana llega la Noche de los Museos a la ciudad de Buenos Aires: listado de todos los museos abiertos

En 2026, la Noche de los Museos transita su 22° edición, y quienes se encuentren en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) podrán asistir el sábado 14 de noviembre, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada, y disfrutar del evento, con acceso libre y gratuito a más de 350 espacios culturales y edificios emblemáticos.

Este año se celebra la edición 22 de la Noche de los Museos Gentileza/GCBA

La organización planifica este evento con la idea de celebrar el patrimonio histórico y cultural de la ciudad en una sola noche.

En esta ocasión, según la información oficial, se ofrece una programación que incluye, entre otras actividades, la posibilidad de conocer colecciones exclusivas, participar en talleres y charlas, disfrutar de música en vivo y realizar visitas guiadas especiales.

Cómo usar gratis el transporte público en la Noche de los Museos

Quienes deseen usar el transporte público durante el evento, podrán hacerlo de manera gratuita, descargando el cupón o imprimiéndolo para mostrarlo si hiciera falta:

Gestionar el pase libre, pemitirá viajar sin costo mientras dure el evento, y en los distintos transportes se aplicará el siguiente cronograma:

Colectivos: desde las 18 h del 14/11 hasta las 03 h del 15/11, con el pase libre.

Ebus- buses eléctricos: desde las 19 h del 14/11 hasta las 3 h del 15/11.Comienza y finaliza su recorrido en la Usina del Arte, con frecuencia cada 15 minutos.

Ecobici: cantidad de viajes: 4 (cuatro) de hasta 45 minutos cada uno. Desde las 19 horas del 14/11 hasta las 03 horas del 15/11.

Subte: Líneas B y D desde las 19 h con extensión hasta las 2 horas del 15/11. Líneas A - C - E - H y Premetro desde las 19 horas, hasta el cierre del servicio.

Estaciones habilitadas en horario extendido: Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

El sitio oficial ofrece la posibilidad de diagramar un recorrido de acuerdo a los lugares de interés del usuario. Allí se puede indicar la dirección del punto de partida y el sistema mostrará los sitios más cercanos, con el cálculo de tiempo a pie hasta llegar al lugar.

El listado de todos los museos abiertos en la Noche de los Museos

Museo Dirección MUJU! Museo del Humor Adolfo Alsina 417, Montserrat Polo Circo Av. Juan de Garay y Combate de los Pozos / Av. Juan de Garay 2200, Parque Patricios Casa de la Cultura Av. de Mayo 575, Montserrat Usina del Arte Caffarena 1, La Boca Centro Cultural Recoleta Junín 1930, Recoleta Museo Moderno (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires) Av. San Juan 350, San Telmo Museo Larreta (Museo de Arte Español Enrique Larreta) Av. Juramento 2291, Belgrano Museo Fernández Blanco (Sede Palacio Noel) Suipacha 1422, Retiro Casa Fernández Blanco Av. Hipólito Yrigoyen 1420, Montserrat Museo de la Ciudad Defensa 187 (Sede Altos de Elorriaga) / Defensa 223-225 (Sede Sala Querubines), Montserrat Museo Sívori (Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori) Av. Infanta Isabel 555, Palermo Museo Saavedra (Museo Histórico Brigadier General Cornelio de Saavedra) Av. Crisólogo Larralde 6309, Saavedra Museo Carlos Gardel Jean Jaurés 735, Balvanera Museo Perlotti (Museo de Esculturas Luis Perlotti) Pujol 644, Caballito Museo de Arte Popular José Hernández (MAP) Av. del Libertador 2373, Palermo Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken Agustín R. Caffarena 51, La Boca Museo Benito Quinquela Martín Av. Don Pedro de Mendoza 1835, La Boca Museo de la Imaginación y el Juego (MIJU) Av. de los Italianos 851, Puerto Madero Torre Monumental Av. Dr. José María Ramos Mejía 1315, Retiro Sitio Arqueológico La Cisterna Moreno 550, Montserrat Casco Histórico de Buenos Aires Av. D. Pedro de Mendoza 1835 (La Boca) / Bolívar 466 (San Telmo) Teatro Colón Libertad 621, San Nicolás Colón Fábrica Av. Pedro de Mendoza 2147 / 2163, La Boca Planetario Galileo Galilei Av. Sarmiento s/n, Palermo Centro Cultural 25 de Mayo Av. Triunvirato 4444, Villa Urquiza Colegio N°1 “Bernardino Rivadavia” D.E. 3° / Museo del Riva Av. San Juan 1545, Constitución SuperBatuque - Museo de juguetes antiguos Santiago del Estero 1945, Constitución Santa Casa de Ejercicios Espirituales San Ignacio de Loyola Av. Independencia 1190, Constitución Auditoría General de la Nación Av. Rivadavia 1745, San Nicolás Biblioteca del Congreso de la Nación Hipólito Yrigoyen 1750, Montserrat Centro Educativo Franciscano - Colegio San Francisco Moreno 343, Montserrat Centro Laurak Bat Belgrano 1144, Montserrat Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces Perú 222/272, Montserrat Consejo de la Magistratura de la CABA Av. Julio A. Roca 530, Montserrat Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Av. Belgrano 570, Montserrat Departamento Central de la Policía Federal Argentina Moreno 1550, Montserrat Espacio Histórico de la Policía Federal Argentina Av. de Mayo 1333, Montserrat Estudio Abierto Palacio Barolo Av. de Mayo 1370, piso 10, Montserrat Fundación Museo Argentino del Seguro Bolívar 332, 1° piso, Montserrat Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Av. Julio A. Roca 575, Montserrat Museo de Arte Botica del Ángel de la Universidad del Salvador Luis Sáenz Peña 543, Montserrat Museo de la Aduana Azopardo 350, Montserrat Museo del Mate Avenida de Mayo 853, Montserrat Museo Etnográfico “Juan B. Ambrosetti” Moreno 350, Montserrat Palacio Barolo Hipólito Yrigoyen 1363, Montserrat Palacio Raggio / Espacio de Arte The Bridge Gallery de la AADAE Moreno 502, Montserrat Paseo Histórico en los antiguos coches La Brugeoise de la Línea A Estación Perú de la Línea A - acceso sentido a San Pedrito Museo Histórico Nacional del Cabildo y de la Revolución de Mayo Bolívar 65, Montserrat Ministerio de Defensa Azopardo 250, Montserrat Edificio del Molino Av. Rivadavia 1815, Montserrat Instituto Nacional de Musicología “Carlos Vega” México 564, Montserrat Museo Casa Rosada Avenida Paseo Colón 100, Montserrat Museo Franciscano Fray José María Bottaro Alsina 380, Montserrat SACRA Solís 760, Montserrat Uade Art Lima 717, Montserrat Universidad ISALUD Venezuela 847, Montserrat Colección AMALITA Olga Cossettini 141, Puerto Madero Pabellón de las Bellas Artes - UCA Av. Alicia Moreau de Justo 1300, Puerto Madero Buque Museo Corbeta ARA “Uruguay” Av. Alicia Moreau de Justo 500, Puerto Madero Buque Museo Fragata ARA “Presidente Sarmiento” Av. Alicia Moreau de Justo 900, Puerto Madero Museo de la Cárcova Av. España 1701, Puerto Madero Circolo Italiano de Buenos Aires Libertad 1264, Retiro Braque Galería de Arte San Martín 975, Retiro British Arts Centre Suipacha 1333, Retiro Centro Cultural Coreano Maipú 972, Retiro Confitería La Ideal Suipacha 384, Retiro Espacio de arte Fundación OSDE Arroyo 807, Retiro Estación Retiro Mitre Ramos Mejía 1370, Retiro Fundación Klemm Marcelo T. de Alvear 626, Retiro IES en Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández Carlos Pellegrini 1485, Retiro MUNTREF - Museo de la Inmigración Av. Antártida Argentina s/n (acceso por Apostadero Naval), Retiro Museo Histórico de Gendarmería Nacional Av. Presidente Ramón Castillo 788, Retiro Museo Marítimo “Ingeniero Pedro Antonio Cerviño” Av. Antártida Argentina 1535, Retiro Museo Nacional Ferroviario Avenida del Libertador 405, Retiro Museo Scout Nacional Libertad 1282, Retiro Museo de la Escuela de Ciencias del Mar Av. Antártida Argentina 425, Retiro Museo del Iser (Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica) Ramos Mejía 1398, Retiro Sociedad Científica Argentina Santa Fe 1145, Retiro AGIP - Administración Gubernamental de Ingresos Públicos Viamonte 900, San Nicolás Almacén y Bar Lavalle Lavalle 1699, San Nicolás Arthaus Bartolomé Mitre 434, San Nicolás Bolsa de Comercio de Buenos Aires 25 de Mayo 305, San Nicolás Casa de Salta Av. Presidente Roque Sáenz Peña 933, San Nicolás Casa Ushuaia en CABA Sarmiento 650, San Nicolás Centro Cultural Borges Viamonte 525, San Nicolás Centro Cultural de la Embajada de Paraguay Tucumán 1833, San Nicolás Banco Galicia Tte. Gral. Juan D. Perón 430, San Nicolás Espacio Cultural de la Democracia de la Sindicatura General de la Nación Avenida Corrientes 379, San Nicolás Galería Llordi Libertad 541, San Nicolás Gallery 619 San Martín 353, San Nicolás Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones Tte. Gral. Juan D. Perón 1242, San Nicolás Museo ARCA Hipólito Yrigoyen 370, San Nicolás Museo Beatle de Buenos Aires Av. Corrientes 1660, San Nicolás Museo Banco Provincia Sarmiento 364, San Nicolás Museo Electoral de la Cámara Nacional Electoral 25 de Mayo 245, San Nicolás Museo Histórico y Numismático Arnaldo Cunietti-Ferrando (Banco Nación) Av. Rivadavia 325, San Nicolás Museo Vicente López y Planes de SADAIC Lavalle 1547, San Nicolás Nueva Escuela de Diseño y Comunicación Av. Callao 67, San Nicolás Palacio Libertad - Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento Sarmiento 151, San Nicolás Prefectura Naval Argentina Av. Eduardo Madero 235, San Nicolás Radio Nacional Maipú 555, San Nicolás Universidad de la Defensa Nacional Maipú 262, San Nicolás Casa Argento 25 de Mayo 328, San Nicolás Museo Histórico y Numismático “Héctor Carlos Janson” (BCRA) San Martín 216, San Nicolás Museo Judío de Buenos Aires Libertad 769, San Nicolás Museo Nacional de Arte Oriental Viamonte 525, San Nicolás Museo Templo del Otro Partido (TOP) Bartolomé Mitre 480, San Nicolás Centro Cultural Universitario Paco Urondo 25 de Mayo 201, San Nicolás Museo Mitre San Martín 336, San Nicolás Catedral Anglicana San Juan Bautista 25 de Mayo 276, San Nicolás Galería de arte Palermo H Tucumán 712, San Nicolás Casa Cultural Pepa Noia Brasil 444, San Telmo Casa Ezeiza Defensa 1179, San Telmo Casal de Catalunya de Buenos Aires Chacabuco 863, San Telmo Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante Avenida Independencia 611, San Telmo Club Atlético San Telmo Perú 1360, San Telmo Espacio Cultural Plaza Defensa Defensa 535, San Telmo Estudio CAT Ciencia, Arte y Tecnología Chacabuco 974, San Telmo Galería del Viejo Hotel Balcarce 1053, San Telmo Instituto Industrial Luis A. Huergo Perú 759, San Telmo Instituto Jesús María de San Vicente de Paul Carlos Calvo 922, San Telmo Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Chile 460, San Telmo La Pulpería Argentina Defensa 1350, San Telmo MEGA - Museo de la Emigración Gallega en la Argentina “Francisco Paco Lores” Chacabuco 955, San Telmo Museo Argentino del Títere Estados Unidos 802, San Telmo Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires (MACBA) Av. San Juan 328, San Telmo Museo El Ángel Perú 555, San Telmo Museo Histórico Nacional Defensa 1600, San Telmo El Pasaje de La Luna Pasaje San Lorenzo 365, San Telmo Gral. de Brigada Hernán Pujato Av. Paseo Colón 1407, San Telmo Museo Penitenciario Argentino Antonio Ballvé Humberto 1° 378, San Telmo Colegio 7 D.E. 3 “Juan Martín de Pueyrredón” Chacabuco 922, San Telmo Auditorio Instituto de la Visión Marcelo T. de Alvear 2261, Recoleta Azulay Art Gallery Av. Libertador 1028, Recoleta Casa del Teatro Av. Santa Fe 1243, Recoleta Casa Nacional del Bicentenario Riobamba 985, Recoleta Cassia House Laprida 1811, Recoleta Club Argentino de Ajedrez Paraguay 1858, Recoleta Escuela Normal N°1 en Lenguas Vivas Presidente Roque Sáenz Peña Avenida Córdoba 1951, Recoleta Estación IV - Estación de Bomberos Recoleta Laprida 1739, Recoleta Facultad de Derecho - UBA Av. Figueroa Alcorta 2263, Recoleta Fundación Beethoven Av. Santa Fe 1452, Recoleta Grupo Scout Benito Meana y Asociación Néstor Pío Meana Junín 1445, Recoleta MARQ - Museo de Arquitectura y Diseño Av. del Libertador 999, Recoleta Morris Arte Gráfico Av. Santa Fe 2729, Recoleta Casa Madre del Instituto del Carmen Paraguay 1766, Recoleta Museo Borges Anchorena 1660, Recoleta Museo Central de la Facultad de Ciencias Médicas de la UBA - MUCCME Paraguay 2155, Recoleta Museo de Anatomía Juan José Naón (Facultad de Ciencias Médicas - UBA) Uriburu 951, Recoleta Museo de Ciencia y Técnica “Ing. Juan José Sallaber” Av. Las Heras 2214, Recoleta Museo de Farmacobotánica “Juan A. Domínguez” Junín 956, Recoleta Museo de Histología, Embriología, Biología Molecular y Genética Paraguay 2155, Recoleta Museo del Holocausto de Buenos Aires Montevideo 919, Recoleta Museo del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez Gallo 1330, Recoleta Museo del IES N° 1 “Dra. Alicia Moreau de Justo” Av. Córdoba 2016, Recoleta Museo Histórico Hospital Bernardino Rivadavia Av. Las Heras 2670, Recoleta Museo Nacional de Bellas Artes Av. del Libertador 1473, Recoleta Museo Nacional de Arte Decorativo Libertador 1902, Recoleta Museo Nacional del Grabado Riobamba 985, Recoleta Museo Notarial Argentino Av. Callao 1542, Recoleta Museo Roca - Instituto de Investigaciones Históricas Vicente López 2220, Recoleta Museo Xul Solar Laprida 1212, Recoleta Escuela 1 D.E. 1 Juan José Castelli Ayacucho 1680, Recoleta Liceo N°1 Museo “Niní Marshall” Santa Fe 2778, Recoleta Museo Casa de Ricardo Rojas Charcas 2837, Recoleta Museo de Farmacia Dra. Rosa D’Alessio de Carnevale Bonino Junín 954, Recoleta Museo de la Televisión Av. Figueroa Alcorta 2977, Recoleta Museo del Hospital de Clínicas “José de San Martín” Av. Córdoba 2351 (en el texto figura 235), Recoleta Pinacoteca y Biblioteca de la Secretaría de Educación de la Nación Pizzurno 935, Recoleta Casa Museo Bernardo Houssay y Museo de la Diabetes Viamonte 2790, Balvanera Centro Cultural Rector Ricardo Rojas Av. Corrientes 2038/2040, Balvanera Congreso de la Nación Argentina Av. Rivadavia 1850, Balvanera Museo del Agua y de la Historia Sanitaria - Palacio de las Aguas Corrientes Riobamba 750, Balvanera Santuario de Cromañón y Estación Once - 30 de diciembre Bartolomé Mitre 3060/3070, Balvanera Sociedad Hebraica Argentina Sarmiento 2233, Balvanera Asociación Aves Argentinas Matheu 1246, San Cristóbal Asociación Civil Caminos Abiertos Estados Unidos 2957, San Cristóbal Escuela de Comercio N° 5 D.E. 3 “José de San Martín” Av. Entre Ríos 757, San Cristóbal Escuela Normal Superior N° 8 “Presidente Julio A. Roca” La Rioja 1042, San Cristóbal ESEA Manuel Belgrano Wenceslao Villafañe 1342, Barracas Espacio Peces Santa Elena 440, Barracas Estación III “Barracas” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Brandsen 1046, Barracas Escuela Técnica N.º 14 D.E. 14 “Libertad” Santa Magdalena 431, Barracas Museo Casa Scout Maestro Scout Luis Postiglione Av. Gral. Iriarte 2345, Barracas Asociación Sociedad Luz Suárez 1301, Barracas Museo Santa Felicitas. Museo de los Túneles y Templo Escondido Pinzón 1480, Barracas Reciclaje Electrónico Esquinazo Juan Darquier 981, Barracas Escuela de Comercio N°1 “Dr. Joaquín V. González” / Instituto del Carmen Benito Quinquela Martín 1649, Barracas Centro Metropolitano del Gaming - BIG Algarrobo 1041, Barracas Bar Notable El Portuario Pinzón 102, La Boca Bomberos de La Boca Brandsen 567, La Boca Cantina de la calle Necochea - Fundación Casan Suárez 280, La Boca Centro Cultural El Conventillo de Nelly Suárez 557, La Boca Centro de Formación Profesional del Sindicato Conductores Navales Pinzón 318, La Boca Escuela Técnica N° 31 Maestro Quinquela Av. Don Pedro de Mendoza 1777, La Boca Fundación Andreani Av. Don Pedro de Mendoza 1987, La Boca Fundación Larivière Fotografía Latinoamericana Caboto 564, La Boca Galería Social Rimini Necochea 1234, La Boca Instituto privado Hogar de la Infancia de La Boca Martín Rodríguez 864, La Boca Jardín de Infantes Integral N° 1 «Benito Quinquela Martín» Gral. Gregorio Aráoz de Lamadrid 648, La Boca Memorias de San Juan Evangelista Olavarría 486, La Boca Museo Histórico de La Boca “Rubén Granara Insúa” Av. Almirante Brown 1399, La Boca Puerto Riachuelo Av. Don Pedro de Mendoza 1540, La Boca RadioBar Buenos Aires Wenceslao Villafañe 65, La Boca Departamento de Estudios Históricos Navales / Casa Amarilla Av. Martín García y Av. Almirante Brown, La Boca Museo MARCO La Boca Avenida Almirante Brown 1031, La Boca Pinacoteca Luis León de los Santos Av. Suárez 1131, La Boca Polo Bandoneón Av. Sáenz Oeste 1480, Nueva Pompeya Archivo General de la Nación Rondeau 2277, Parque Patricios Biblioteca Bernasconi Catamarca 2099, Parque Patricios Estación II Patricios Av. Caseros 2849, Parque Patricios Museo Bernasconi Catamarca 2099, Parque Patricios Museo del Hospital Udaondo (MHU) Av. Caseros 2061, Pabellón B, 2° piso, Parque Patricios Templete Av. Caseros 3250, Parque Patricios Casa Museo Tomás Espora Av. Caseros 2526, Parque Patricios Experiencia Riachuelo - Navegaciones Nocturnas por Vuelta de Rocha Av. Don Pedro de Mendoza 1900, La Boca Escuela N° 13 DE 4 “República de Chile” Suárez 1145, La Boca Biblioteca Argentina para Ciegos Lezica 3909, Almagro Centro Cultural Titi Rossi Sánchez de Loria 695, Almagro Escuela de la Joya Lezica 3955, Almagro Escuela 16 D.E. 8 “José María Ramos Mejía” Don Bosco 4200, Almagro Escuela Normal Superior N° 7 “José María Torres” Avenida Corrientes 4261, Almagro Escuela Superior de Enseñanza Artística en Cerámica N°1 Bulnes 45, Almagro Espacio Cultural Portal Rojo Quito 4231, Almagro UTN - Facultad Regional Buenos Aires Medrano 951, Almagro Fundación Esteban Lisa Rocamora 4555, Almagro Instituto Sudamericano Modelo Río de Janeiro 671, Almagro Colegio N° 3 “Mariano Moreno” Rivadavia 3577, Almagro Museo de la Escuela de adultos N° 22 D.E. 6 Martina Silva de Gurruchaga Boedo 657, Almagro Museo de la Inmigración Calabresa “Pascual Caligiuri” Hipólito Yrigoyen 3950, Almagro Museo Madre Eufrasia Humahuaca 3696, Almagro Museo de vehículos clásicos y antiguos Av. Boedo, entre Av. Independencia y Av. San Juan, Boedo Museo Monte de Piedad del Banco Ciudad Av. Boedo 870, Boedo Polideportivo Arquitecto Roberto Pando José Mármol 1715, Boedo Museo de San Lorenzo de Almagro Avenida La Plata 1702, Boedo Asociación Argentina Amigos de la Astronomía Av. Patricias Argentinas 550, Caballito Barbería La Época Neuquén 761, Caballito Centro Cultural de Jubilados Nuestra Señora de los Buenos Aires Paysandú 1221, Caballito Fundación Caleidoscopio Beauchef 479, Caballito Fundación Instituto Leloir Av. Patricias Argentinas 435, Caballito Laboratorio Patrimonial Centenera - Museo del Subte Del Barco Centenera 777, Caballito Museo Ferro - Club Ferrocarril Oeste Avellaneda 1240, Caballito Museo Histórico Desiderio Davel Av. Díaz Vélez 4821, Caballito Museo y Biblioteca histórica de Anestesia “Dr. Alberto González Varela” Presidente Fragata Sarmiento 541, Caballito Napule Galleria d’Arte José A. Terry 300, Caballito Club Italiano de Buenos Aires Avenida Rivadavia 4731, Caballito Museo de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia Avenida Ángel Gallardo 430, Caballito Parque de las y los Recicladores (Ecoparque Ruo) Yerbal 1415, Caballito Escuela N° 15 República Oriental del Uruguay Carabobo 253, Flores Estación VII Flores - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Coronel Ramón Lorenzo Falcón 2255, Flores Museo Barrio de Flores Ramón Falcón 2207, Flores Escuela N° 1 Museo de Bellas Artes Gral. Urquiza MEMU Yerbal 2370, Flores 921 Casa Cultural San José de Calasanz 921, Parque Chacabuco Espacio Cultural Adán Buenosayres Eva Perón 1400, bajo autopista, Parque Chacabuco Museo del Inmigrante Italiano “Manuel Belgrano” Provincias Unidas 353, Parque Chacabuco Casa de la Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa Riachuelo Aquino 5995, Villa Lugano Estación X “Lugano” - Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires Cafayate int. Ana Díaz, Villa Lugano Escuela ESEA Lola Mora Av. Soldado de la Frontera 5155, Villa Lugano Centro Cultural Macedonio Fernández Martiniano Leguizamón 1470, Mataderos Vecchia República Av. Larrazábal 1251, Mataderos Museo Dr. Ernesto Longobardi / Escuela Técnica N°27 Hipólito Yrigoyen Virgilio 1980, Monte Castro Museo de Arte Cerámico “Fernando Arranz” - ESEA en cerámica N°2 Magariños Cervantes 5068, Villa Luro Racing Club Sede Capital Nogoyá 3045, Villa del Parque Escuela bilingüe N° 28 “Prof. Bartolomé Ayrolo” Av. Lincoln 4325, Villa Devoto Museo El Templo del Fútbol - Estadio Diego Armando Maradona Gavilán 2151, Villa General Mitre Centro Ana Frank Argentina para América Latina Superí 2647, Coghlan Instituto Divina Providencia Arias 2915, Saavedra Instituto Santa María de Nazareth A-318 Av. Ricardo Balbín 4131, Saavedra Museo de las Escuelas Crisólogo Larralde 6309 (sede en Museo Saavedra), Saavedra Casa de las Artes - Umerez Art Center & Casa lírica Cuba 1930, Belgrano Facultad de Ciencias Exactas y Naturales - UBA Intendente Güiraldes 2160, Belgrano Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano - Museo Nacional del Hombre 3 de Febrero 1370 (en el texto figura 13 de febrero), Belgrano Instituto Superior Santa Ana (ISSA - ISASJ - MEST) Olazábal 1440 / Av. Libertador 6155, Belgrano Kinzen Casa de Té y Espacio de Arte Migueletes 1857, Belgrano Museo Casa de Yrurtia O’Higgins 2390, Belgrano Escuela de Comercio N° 7 D.E. 10 Manuel Belgrano Monroe 3061, Belgrano Museo Expresionista Edmund Valladares Cuba 2441, Belgrano Museo Histórico Sarmiento Cuba 2079, Belgrano Museo River Plate Av. Figueroa Alcorta 7597, Belgrano Galería Caminos del arte Conde 1298, Colegiales Centro Audiovisual Inmersivo Av. Jorge Newbery 3039, Colegiales La Academia Tango Club Matienzo 3136, Colegiales Cruz Roja Argentina Filial Saavedra Quesada 2602, Núñez Espacio Memoria y Derechos Humanos - Ex ESMA Libertador 8151, Núñez Lomas de Núñez Upper School Arcos 4531, Núñez Museo Defensores de Belgrano Av. Comodoro Rivadavia 1450, Núñez Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur Santiago de Calzadilla 1301, Núñez Museo Tecno Educativo Lorenzo Raggio Avenida del Libertador 8635, Núñez Choferes Solidarios Buenos Aires Parque de los Niños - Av. Int. Cantilo y Av. Gral. Paz, Núñez Casa Museo Alfredo L. Palacios Charcas 4741, Palermo Casa Polaca Jorge Luis Borges 2076, Palermo Casa Victoria Ocampo Rufino de Elizalde 2831, Palermo Centro Cultural de la Ciencia (C3) Godoy Cruz 2270, Palermo Club de Pescadores Av. Costanera Rafael Obligado s/n, Palermo Colegio N° 4 D.E 9 “Nicolás Avellaneda” El Salvador 5528, Palermo Coronel Genaro Berón de Astrada El Salvador 4037, Palermo El jardín de la plaza Charcas 4446, Palermo Escuela N° 30 D.E. 9 Granaderos de San Martín Av. del Libertador 4903, Palermo Espacio Cultural Ari Cho Thames 1810, Palermo Espacio Cultural Armenia Armenia 1366, Palermo Feria de libros usados de Plaza Italia Avenida Santa Fe 4200, Palermo Feria Palermo Viejo Costa Rica 4600, Palermo Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón - Museo Evita Lafinur 2988, Palermo Instituto Nacional Sanmartiniano Mariscal Ramón Castilla 2752, Palermo Margian Galería Manuel Nicolás Savio 418, Palermo MOA - Taller Monumentos de Obras de Arte Av. Berro 3880, Palermo Montecarlo Bar Notable Paraguay 5499, Palermo Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) Av. Figueroa Alcorta 3415, Palermo Museo Histórico del Regimiento de Infantería 1 “Patricios” Bullrich 481, Palermo Museo Policial - Anexo Av. Figueroa Alcorta 3701, Palermo Zonderflag Nicaragua 4880, Palermo Centro Cultural Casa Walsh Nicaragua 4445, Palermo Espacio de Memoria “El Altillo” - Facultad de Agronomía de la UBA Av. San Martín 4453, Agronomía Museo de Anatomía Veterinaria “Prof. Dr. Luis Van de Pas” Av. Chorroarín 280, Agronomía MUMaAg - Museo Universitario de Maquinaria Agrícola Ing. Agr. Mario César Tourn Av. Francisco Beiró 2599, Agronomía Biblioteca Central y Multimedia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA Chorroarín 280, Agronomía Cementerio Británico de Buenos Aires Elcano 4568, Chacarita Sede Social Chacarita Juniors Teodoro García 3550, Chacarita Escuela Técnica N° 32 D.E. 15 Teodoro García 3899, Chacarita Fundación Pío Roncoroni Olleros 3877, Chacarita LABA (Laboratorio de Artes Buenos Aires) Fraga 648, Chacarita Centro Documental y Biblioteca Pinie Katz - Sholem Buenos Aires Lavalleja 180, Villa Crespo Centro Venezolano Argentino Julián Álvarez 866, Villa Crespo Escuela N° 1 “T. de La Quintana de Escalada” Av. Corrientes 5332, Villa Crespo Estación VI Crío Mayor Maximiliano Cruz Firma Paz Av. Corrientes 5340, Villa Crespo Instituto La Salle Florida Hipólito Yrigoyen 2599, Florida, Vicente López Lumiton Museo del Cine Sargento Cabral 2354, Munro, Vicente López La choza de Padilla Bernardo de Irigoyen 535, Villa Martelli, Vicente López Museo y Predio del Centro de Preservación Lynch del Ferroclub Argentino Springolo 1, Sáenz Peña, Tres de Febrero