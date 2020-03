Carlotto y su particular opinión sobre el coronavirus Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 08:43

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo aseguró hoy, en referencia a la pandemia de Covid-19 que "es una fatalidad que el coronavirus suceda en un gobierno que está resolviendo los temas emergentes como es el hambre en las familias".

En ese sentido, remarcó: "El Gobierno está resolviendo la muerte de niños por enfermedades que habían sido erradicadas; si hubiera estado el Gobierno anterior no se cuantos moriríamos , no hubieran hecho nada más que decir mentiras en los medios diciendo que todo estaba bien".

"Es una desgracia casi con suerte, porque teniendo un Gobierno que se involucra nos garantiza que muchas vidas se van a salvar, señaló Carlotto en declaraciones al programa "Habrá consecuencias" de El Desape Radio.

La dirigente de Derechos Humanos se refirió además al pedido de prisión domiciliaria para represores por el coronavirus: "De ninguna manera queremos domiciliaria para los genocidas por el coronavirus".

"Esos son presos más peligrosos que los otros presos, que están algunos sin condena en cárceles que realmente no dan abasto", apuntó. "De ninguna manera. El delito de lesa humanidad no tiene ningún tipo de prebenda ni de derecho a modificar su situación", señaló.

"Los genocidas quieren producir lástima, hacerse los viejos; son viejos pero peligrosos, porque no olvidan. Y lo dijeron ante la Justicia. No se arrepienten, lo volverían a hacer si fuera necesario", advirtió.

"Como sabemos que no estarán ahora conspirando y queriendo estar en la casa para eso. Gente mala no cambia, no cambia", señaló. "Criminales de esa entidad no cambian, no se transforman en buenos nunca", nosotras consideramos que sería una ofensa para todos los demás presos que les concedieran ese privilegio de domiciliaria a los genocidas", remarcó.

24 de marzo

Sobre el aniversario del golpe militar a Isabel Perón, Carlotto dijo: "La fecha esta, 24 de marzo de 1976, la llevamos en la memoria diariamente, cotidianamente"; a partir de esa fecha empezamos a sufrir una dictadura feroz y totalmente perversa, inédita, que ojalá no se repita ni acá nunca en ningún lugar del mundo", afirmó.

"Los crímenes efectuados, los más de 700 centros clandestinos de detención en todo el país, los robos de bebés, el robo de bienes y el temor que dejaron; hasta hoy en día hay un resabio de temor, de hablar, de decir, de gente que sabe algo, que nos puede informar y no se atreve", señaló.

"Cuando llega la fecha exacta hemos hecho siempre la presencia multitudinaria y en el lugar histórico que es la Plaza de Mayo, pero este año nos encuentra con una situación de emergencia enorme y hay que cumplirla a rajatabla, que es la reserva en nuestros hogares", advirtió.

Ante la posibilidad de que se declare el Estado de Sitio, la presidenta de Abuelas afirmó: "El estado de sitio es una cosa muy seria, se ha impuesto en momentos muy tristes de nuestra historia. Para poner Estado de Sitio es porque el caos es total", afirmó.

"Nosotras creemos en lo que se está haciendo, que es este control de los que violan la veda de salir a la calle, y que están siendo castigados con la ley"; están todas las fuerzas controlando las rutas, los caminos, las salidas y entradas. Hay un control que por ahora permite ver quienes son los transgresores", remarcó.

"El Estado de Sitio nos trae malas sensaciones, malos recuerdos, siempre ha sido en épocas tremendas, yo creo que hasta matan, si es necesario, en Estado de Sitio. En dictadura, en general, ha sido, o en emergencias de algunos gobiernos que no supieron gobernar", recordó.

"No queremos que se repita lo del 2001. De ninguna manera. Después los muertos muertos están y la Justicia llega cuando se le da la gana, si es que llega", finalizó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo.