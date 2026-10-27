Estos son los mejores disfraces para niños para Halloween 2026

Este sábado 31 de octubre se celebra Halloween en todo el mundo. Resulta un momento ideal para que los niños festejen y se disfracen de personajes de terror. Para conmemorar la jornada, es posible recrear a los protagonistas de cuentos y películas de miedo, apelando a un maquillaje y vestuario acorde con los gustos de cada persona.

La festividad tiene origen en los países del norte: primero en Gran Bretaña e Irlanda y luego fue trasladado a Estados Unidos. También se extendió a México, donde además, el 1 de noviembre se conmemora el Día de Todos los Santos y el 2 de noviembre, Día de los Muertos.

Cada 31 de octubre, los niños salen a las calles a pedir dulces con la frase "trick or treat" o "dulce o truco", en español (Freepik/rawpixel.com)

De esta manera, grandes y chicos intentan recrear a los espíritus de los muertos que, según la principal creencia, volvían al mundo en esta fecha. Es por eso que los atuendos que estén vinculados a la muerte, las brujas y a cualquier figura vinculada con el terror son los más elegidos para esta ocasión.

Además, Halloween no solo implica la diversión para los más chicos por la confección de la vestimenta y la caracterización específica con el personaje favorito, sino por la recorrida para juntar la mayor cantidad de golosinas a cambio de no sembrar el miedo en el barrio.

Disfraces simples de niños para celebrar Halloween

Calavera

Muy usado en la película de Disney Coco, la celebración del Día de los Muertos en México tiene a las calaveras como protagonistas. Se trata de un maquillaje bastante sencillo de realizar, dado que solo hay que usar dos colores.

Se debe utilizar una base blanca que cubra todo el rostro, con esponja o brocha humedecida, y luego con lápiz negro se remarcan ojos, nariz y labios.

Bruja

Para un disfraz de bruja se precisan pocos elementos: para recrear ojeras se utiliza un tono oscuro de delineador y sombra que se aplica alrededor de los ojos y en los labios. Además, se puede usar una base muy clara para lograr la palidez del rostro. Se puede completar con un vestido negro, una capa haciendo juego y un sombrero de punta.

Los niños suelen disfracarse de brujas o fantasmas en la noche de Halloween Unsplash

Vampiro

Es otro de los personajes más usados en Halloween y es sencillo de lograr. Se necesita un lápiz oscuro para marcar las ojeras y delinear los colmillos bajo el labio inferior. Previamente, en todo el rostro es preciso aplicar una base blanca o muy clara para dar el aspecto pálido. Se pueden agregar detalles rojos, simulando la sangre alrededor de la boca. Además, vestir una camisa con un saco negro complementa.

Payaso de It

Con colores negro, blanco y rojo se puede recrear a uno de los personajes más terroríficos del cine mundial. Para ello es necesario pintar el rostro de blanco, luego aplicar tonos oscuros en los párpados superiores y en los labios. Utilizando un delineador rojo se realiza una línea que conecta cada ojo con la boca y luego otras dos líneas que parten desde las cejas hacia la frente.

El payaso de It es uno de los personajes más elegidos en Halloween Archivo

Por otro lado, las mascotas de la casa también pueden sumarse a la Noche de Brujas, aunque con atuendos más simples, que sean usados por un período breve. Tal es el caso de los perros fantasmas, donde una sábana blanca o lienzo de color claro funciona a la perfección para cubrirlos y darles soltura. Solo es necesario recortar los orificios para los ojos.

Otras ideas para disfraces caseros en Halloween

Muchas veces las invitaciones llegan más rápido que nuestras posibilidades de alquilar o preparar un disfraz, y la creatividad es la mejor herramienta para transformar la ropa a mano en algo reconocible. Un capítulo aparte merecen las personas que tengan algo de maquillaje en casa, lo que abre más puertas para pintar máscaras o añadir detalles faciales que armonicen con la idea de una fiesta de disfraces. Pero más allá de eso, un montón de prendas pueden combinarse para que el resultado total sea más que la suma de sus partes.