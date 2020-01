Estrellas de colores, arte, música y comida en medio del bosque pinamarense

Alejandro Horvat SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de enero de 2020

La noche está templada y los médanos frenan el viento que llega desde el mar. El Go Festival está ubicado en La Frontera, en el extremo norte de Pinamar, una zona de bosque y playa. De los pinos, que tienen unos 15 metros de altura, cuelgan un sinfín de luces a pocos metros del suelo y forman un entramado de estrellas blancas y rojas. El piso está tapizado por la pinocha que cae de los árboles y por momentos el suelo se torna un tanto acolchonado. Todo tiene un espíritu campestre, desde los sillones de mimbre que parecen satélites de las hogueras que están cargadas de pequeños leños encendidos, hasta los food trucks que son viejas furgonetas Volkswagen. Además, la gente viene a escuchar bandas en vivo y hay artistas de distintas disciplinas trabajando simultáneamente por todo el lugar. Acá hay que caminar, si bien el predio no es muy grande, esta porción de bosque se ha convertido en un mundo que vale la pena recorrer.

El Go Festival, un mundo de opciones en medio del bosque pinamarense Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

La entrada es libre y gratuita y está abierto todos los días de 17 a 2, esto lo convierte en una buena opción para ir después de la playa, para cenar o que sea el plan para una salida nocturna. Funcionará hasta el 26 de febrero para cubrir toda la temporada de verano. Además de lo ya mencionado, habrá cine al aire libre, talleres para aprender a cuidar el medio ambiente y hasta cursos para emprendedores.

Olivander es una caniche de tamaño considerable. Ella disfruta de estar en un lugar que es pet friendly, es decir, todos pueden entrar con su mascota. Sus dueños son María Eugenia Moreno, de 43 años, que está junto a sus hijos y su novio. Están sentados en unas mesas de madera que tienen tablones a los costados para poder sentarse. Acaban de comer dos bagels de salmón por $700 y una hamburguesa "Superman", por $380.

El Go Festival, un mundo de opciones en medio del bosque pinamarense Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

La oferta gastronómica es uno de los puntos altos del Go Festival. Hay una gran variedad de sándwiches, hamburguesas, platos vegetarianos, ensaladas y hasta comida árabe. Todo hecho con productos de alta calidad lo que convierte a una típica comida rápida en una experiencia de sabores muy interesantes. Los precios van desde $180 por una ensalada, $250 la hamburguesa más económica y $150 la porción de papas fritas. Aunque, como la "Superman", hay opciones más caras.

El Go Festival, un mundo de opciones en medio del bosque pinamarense Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"Tenemos familiares que tienen casa en Punta del Este, pero la verdad que nos cansó. Va mucha gente y es demasiado caro. Este año elegimos Pinamar y estamos muy contentos, hay muy lindas cosas para hacer, como este festival que está genial. Comimos riquísimo y hay un montón de artistas para ver, más tarde seguramente van a tocar bandas en vivo. Además, estamos en el medio del bosque y eso le da una magia particular", dice Moreno.

Si bien cuando termina la hora de la cena suelen llegar muchos jóvenes a tomar una cerveza o un trago, el festival tiene una gran impronta familiar. A pocos metros de Olivander y su familia está Walter Amalla, de 44 años, junto a su esposa Patricia y su hija Victoria. Están junto a la "tía" Verónica Sánchez, de 39 años y su hijo Valentino de 9. Ellos también optaron por la promoción de dos bagels pero Valentino ya hizo la digestión y ahora quiere ir a los juegos de escape.

El Go Festival, un mundo de opciones en medio del bosque pinamarense Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

Esos juegos son una de las novedades más llamativas y que más atención capta entre los visitantes y funciona dentro de un gran stand. "Estos son juegos de ingenio, el objetivo es escapar de una sala en menos de 25 minutos usando destreza mental. Hay que abrir candados, resolver acertijos, tratar de conectar cosas. Es un juego en equipo, por lo menos tienen que entrar a la sala dos personas y como máximo ocho. Sale $400 pesos por persona, pero hacemos promociones si vienen varios visitantes", explica Camila Villegas, de 23 años, que recibe a los que quieran enfrentar este desafío.

El Go Festival, un mundo de opciones en medio del bosque pinamarense Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Hafford

"Es una propuesta muy novedosa para Pinamar. Nosotros no teníamos regulado el tema de los food trucks y en todos lados había ferias con food trucks, mientras acá estaban prohibidos. Ahora no solo están regulados, sino que, además, solo están habilitados los que son anexos de restaurantes del partido de Pinamar que ya estén en funcionamiento. La propuesta del festival es muy interesante, muy distinta, con actividades para un público diverso y una gran opción para los turistas y vecinos del norte de Pinamar que no quieran irse hasta el centro de la ciudad para poder cenar o ver un espectáculo", argumenta Juan Ibarguren, secretario de Turismo y Desarrollo Económico.

Guillermo Figueira, de 39 años organizó junto a su esposa y una pareja amiga el festival. Él viene del rubro de la gastronomía y en Pinamar tiene el restaurant Surfer. "Yo tengo mi food truck e íbamos a las ferias municipales que solo podían durar hasta tres días. Ahora se modificó una ordenanza y podemos estar toda la temporada en un lugar privado que pertenece a Pinamar Sa. Nuestra idea es que sea un festival para todos, cuando abrimos a las 17 suele haber actividades recreativas para familias y luego de las 23 nos gustaría que se pueda armar alguna fiesta con música en vivo, más apuntado a los jóvenes".