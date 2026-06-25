Etiquetado frontal: fuerte posicionamiento de los cardiólogos contra la eliminación de los octógonos de alimentos envasados

La Sociedad Argentina de Cardiología (SAC) se sumó hoy a más de 300 entidades profesionales y organizaciones de la sociedad civil que rechazan la propuesta oficial en el Congreso de derogar el etiquetado frontal de los alimentos, que se aplica por ley desde hace cinco años.

“Si bien todo sistema regulatorio es perfectible y debe ser evaluado periódicamente a la luz de nueva evidencia científica, la discusión sobre posibles mejoras no debe confundirse con la eliminación de una herramienta que cumple un rol preventivo fundamental”, plantea la SAC. “La revisión de aspectos técnicos específicos puede enriquecer la política pública -continúa-, pero no debería implicar un retroceso en el derecho de la población a recibir información clara y visible sobre los productos que consume”.

Para los promotores de la eliminación de los octógonos negros en los envoltorios o envases, esas advertencias sobre excesos de grasas, sodio, azúcares y calorías confunden a los consumidores, aumentan los costos para la industria o no se adecuan a las normas dentro del Mercosur, de acuerdo con los principales argumentos planteados en el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados el mes pasado. Tiene respaldo del oficialismo y sus aliados, como así también de las empresas del sector.

La preocupación de los cardiólogos por la propuesta de derogar la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable tiene que ver con la necesidad de contar con recursos que permitan prevenir mejor los problemas cardiovasculares. De hecho, para la SAC, los octógonos son una “herramienta clave” de salud pública en ese sentido para promover hábitos alimentarios más sanos, por lo que considera “fundamental” mantener el sistema de etiquetado frontal de advertencias.

Para los especialistas, los octógonos son una "herramienta clave" para la prevención Daniel Basualdo

“Las enfermedades cardiovasculares continúan siendo la principal causa de muerte en la Argentina y el mundo. La evidencia científica demuestra de manera contundente que una alimentación caracterizada por un elevado consumo de productos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías contribuye al desarrollo de obesidad, hipertensión arterial, diabetes tipo 2, dislipidemia y enfermedad cardiovascular aterosclerótica”, resumieron en la SAC.

La presencia de esos sellos negros con letras blancas que se pueden ver en los envases o envoltorios de los alimentos “permite a los consumidores identificar de forma rápida, sencilla y clara” esos productos que, cuando pasan a ser lo más frecuente en la dieta diaria, pueden aumentar el riesgo cardiometabólico.

“El etiquetado frontal facilita decisiones de compra más informadas y promueve una mayor conciencia sobre la calidad nutricional de los alimentos disponibles en el mercado”, plantea la entidad. “La exposición sostenida desde edades tempranas a alimentos con alto contenido de azúcares, grasas y sodio favorece la aparición progresiva de factores de riesgo que, años más tarde, se traducen en infartos de miocardio, ACV, insuficiencia cardíaca y enfermedad vascular periférica”, enumeraron.

Otros efectos

La derogación de la ley tiene efectos que van más allá de los octógonos negros. La norma se refiere también a la regulación de la publicidad de alimentos orientada a chicos y adolescentes, la promoción de los entornos escolares saludables y la promoción efectiva de la educación alimentaria y nutricional en la población. A finales de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud de la Nación ya había modificado la información proporcionada por esos sellos más en línea con los reclamos de la industria en los últimos años que con las opiniones cruzadas sobre los resultados de su aplicación.

El cambio apuntó a “destacar el nutriente en exceso que se esté agregando” a un producto durante su elaboración, según se explicó desde Salud a este medio. “Se evalúa únicamente el exceso de los nutrientes críticos agregados, sin considerar los intrínsecos”, criticó, en ese momento, Victoria Tiscornia, magíster en nutrición e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC) Argentina.

La Sociedad Argentina de Cardiología considera que resulta imprescindible sostener medidas que permitan reconocer con facilidad alimentos cuyo consumo habitual puede impactar negativamente sobre la salud Daniel Basualdo

Una de las consecuencias asociadas, según consideró, era “que la percepción del consumidor se puede ver alterada respecto de la calidad nutricional del producto, ya que en muchos casos van a tener menos sellos de los que deberían tener”. Un informe de FIC Argentina y Unicef había demostrado que los ultraprocesados desplazan a las frutas y verduras en la dieta de la población de entre 2 y 17 años.

“Nuestro país se encuentra en una región con importantes desafíos con relación a la alimentación de su población, que incluyen malnutrición por déficit (retraso del crecimiento, emaciación infantil y carencias de vitaminas y minerales) y malnutrición por exceso (sobrepeso y obesidad)”, plantearon más de 300 entidades que ya firmaron un documento que pide a los legisladores no votar la derogación de la ley de alimentación saludable. “La Argentina se encuentra entre los países con mayores cifras de sobrepeso en menores de 5 años (12,6%) y de obesidad en adultos en la región superando el 25%”, repasaron.

Ya con la modificación incorporada a la información aportada por los octógonos, se había derogado también la Disposición 6924/22 de la Anmat sobre la publicidad, promoción y patrocinio de productos con uno o más sellos cambió la regulación de su uso, que en muchos casos está dirigido específicamente a los chicos y adolescentes para aumentar las ventas y consumo de ultraprocesados. La protección limitada hasta los 16 años dejó fuera estrategias que suele utilizar el marketing.

“La Sociedad Argentina de Cardiología considera que las políticas sanitarias modernas deben orientarse a fortalecer las herramientas de prevención y no a reducirlas”, cerró el documento de posición que difundió hoy la entidad. “En un escenario epidemiológico caracterizado por el crecimiento sostenido de la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, resulta imprescindible sostener medidas que permitan a la población reconocer con facilidad aquellos alimentos cuyo consumo habitual puede impactar negativamente sobre su salud”, completó la SAC.