Exempleados de Latam reclaman en el hall de Aeroparque ser reincorporados: hubo corridas y empujones con la Policía

A las 8 de la mañana se inició una protesta de extrabajadores de la empresa aeronáutica Latam frente al Aeroparque Jorge Newbery, en reclamo por los puestos laborales perdidos. Pero, con el transcurrir de los minutos, la manifestación se trasladó al hall principal del aeropuerto bajo el grito “¡Queremos trabajar!”. Hubo algunos empujones con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la Policía y también corridas por parte de los manifestantes, que continúan protestando en el lugar.

#AHORA trabajadores de LATAM reclaman la reincorporación de 1.700 despedidos y que se cumpla el acta que firmaron los ministro de trabajo y transporte que garantizaba sus puestos de trabajo.

Hoy la empresa vuela con normalidad y los trabajadores están en la calle. pic.twitter.com/ZMYWbVdqat — Patricio del Corro (@Patriciodc) October 19, 2021

“Queremos que el Gobierno cumpla su compromiso de continuidad laboral. Mientras Latam sigue haciendo negocios con los cielos argentinos, miles de familias aeronáuticas seguimos sin trabajo”, explicaron en un comunicado los exempleados de la empresa. Asimismo agregaron: “Los ministerios de Trabajo y de Transporte asumieron un compromiso respecto a la continuidad laboral que no se está cumpliendo. Mientras, la actividad aerocomercial se reactiva a niveles anteriores a la pandemia y la reactivación es con todos sus trabajadores adentro”.

Protesta de trabajadores de Latam Captura de video

Según pudo saber LA NACION, la irrupción de los manifestantes en la zona del check in del Aeroparque no afectaba aún el normal funcionamiento de las partidas y llegadas de vuelos.

Protesta y tensión en Aeroparque con exempleados de Latam

Consultadas por este diario, las fuentes de la compañía, que actualmente tiene dos vuelos internacionales -uno a Santiago de Chile y otro a San Pablo- indicaron que al momento los viajes no se ven afectados por la protesta. “Latam Airlines reafirma que ha cumplido con todos los procedimientos legales y administrativos correspondientes al cese de operaciones de LAN Argentina S.A.”, agregaron.

En diálogo con Crónica, uno de los manifestantes, que se identificó como Eduardo, dijo que “este conflicto es fácil de resolver”. “Con la reactivación, se necesita personal en todas las aerolíneas. No puede ser que no se piense en los empleados que quedan en la calle. Hay 3000 personas que nos quedamos sin trabajo y nuestras familias no tienen qué comer”, agregó el hombre en medio del griterío de la protesta.