Expectativa por el Papa: denuncian estafas de $500.000 por falsas reservas en hoteles de Luján y se disparan los precios

“A mí me estafaron. $500.000. Lo más triste es que somos cinco víctimas que teníamos la ilusión de estar”. El comentario de Natalia Verónica Gómez apareció en una publicación de la cuenta oficial de Instagram de Real Hotel Luján, uno de los establecimientos que alertaron sobre la utilización de su nombre para ofrecer reservas falsas ante la anunciada visita del papa León XIV a la Argentina, que ahora espera una confirmación tras la cirugía a la que fue sometido hoy.

En diálogo con LA NACION, la mujer reconstruyó cómo perdió el dinero que había reunido con cuatro amigas para viajar a la ciudad bonaerense, donde está prevista una misa del Pontífice. Su caso expone una modalidad de fraude que comenzó a generar preocupación entre los alojamientos, en un contexto de creciente demanda y ofertas de hospedaje que alcanzan cifras millonarias.

El papa León XIV Andrew Medichini - AP

De ratificarse, el viaje del Papa será entre el 8 y el 11 de noviembre próximos, como parte de una gira sudamericana que también incluirá Uruguay y Perú. La agenda anunciada moviliza a fieles de distintas provincias que comenzaron a buscar alojamiento para participar de las actividades.

Gómez contó que las cinco amigas planeaban permanecer dos noches en esa ciudad, donde se celebrará la misa el miércoles 11. Cada una de las otras cuatro le entregó $100.000 y ella quedó a cargo de concretar la reserva. “Apareció en Instagram un posteo, hice clic para más información y me direccionó a un WhatsApp”, relató. La publicación provenía de una cuenta falsa que reproducía fotografías, el nombre y elementos de la identidad visual de Real Hotel Luján, pero ofrecía prestaciones que el verdadero alojamiento no brinda, entre ellas, estadías con pensión completa.

Captura de la cuenta falsa de Instagram que Natalia Verónica Gómez compartió con LA NACION, desde la que fue redirigida a un WhatsApp para concretar la reserva por la visita del Papa

En la captura que la damnificada compartió con LA NACION, el mensaje de bienvenida presentaba al supuesto establecimiento como el único hotel boutique frente a la Basílica y aseguraba tener disponibilidad para el 11 de noviembre, con “últimas habitaciones con vista privilegiada al evento”. Bajo el nombre de “Promos papales”, ofrecía paquetes de $400.000 para dos personas y $600.000 para cuatro, ambos con pensión completa. La propuesta incluía desayuno buffet, almuerzo, merienda, cena, estacionamiento privado y una terraza VIP.

Gómez transfirió $500.000 como seña de una reserva cuyo valor total, según le informaron, era de un millón de pesos. La sospecha surgió cuando comenzaron a presionarla para que saldara el importe restante. Para entonces, ya había efectuado el pago. “Perdí la seña de 500.000 y 400.000 que les tuve que devolver a mis amigas. Este mes no me quedó nada de mi sueldo”, expresó. La mujer aseguró que presentó la denuncia y realizó el reclamo ante Cuenta DNI, aunque hasta el momento no obtuvo la devolución del dinero. También compartió con este medio documentación bancaria relacionada con su gestión.

Correo electrónico del Banco Provincia que Natalia Verónica Gómez compartió con LA NACION, vinculado con el reclamo que presentó tras transferir $500.000 por una reserva falsa

Desde el establecimiento identificaron, además, un contacto de WhatsApp denominado “Hotel LUJAN 2”, con un catálogo de habitaciones y servicios. El número difundido por los presuntos estafadores es el 02323 34-8072, cuyo perfil muestra la fotografía de una mujer, mientras que el canal oficial del alojamiento utiliza la característica 011. LA NACION intentó comunicarse con ese contacto, pero no obtuvo respuesta. Otra diferencia apareció en los datos bancarios: el dinero era solicitado mediante una cuenta registrada a nombre de una persona particular, en lugar de la razón social de la empresa.

Las alertas se extendieron a otros establecimientos. Hotel Catedral denunció en sus redes sociales la circulación de una publicidad falsa que utilizaba su nombre, fotografías de la Basílica y una oferta de habitaciones con vista directa al templo durante la visita papal. En su advertencia, pidió no transferir dinero a cuentas particulares. Hotel Hoxon también informó que había tomado conocimiento de personas que contactaban a terceros haciéndose pasar por representantes del alojamiento.

Desde Hoxon y Luján Homes explicaron a LA NACION que decidieron reforzar sus comunicaciones preventivas para evitar que sus nombres fueran utilizados en operaciones ajenas a sus establecimientos. “En el Hotel Real de Luján sucedió que dos señoras fueron de casualidad a conocer las habitaciones que habían abonado y se dieron cuenta de que otro se había hecho pasar por el hotel y las había engañado. Se radicó la denuncia correspondiente, pero no recuperaron el dinero”, señalaron.

La situación se desarrolla en un mercado de alojamiento atravesado por una marcada dispersión de precios. Un relevamiento realizado por LA NACION en Booking.com, para una estadía de tres noches y dos adultos durante la visita papal, permitió identificar publicaciones que van desde algunos cientos de miles de pesos hasta valores superiores a los $60 millones. Varias propiedades incorporaron directamente la llegada de León XIV a sus nombres comerciales.

Entre las ofertas figuraba una casa anunciada como “Casa a 7 min Basílica Completa para 8 personas”, a $68.253.427. Otra propiedad, identificada como “Casa en alquiler por la llegada del Papa”, aparecía a $43.682.193, después de una rebaja sobre un precio original de $54.602.741. Un quincho ubicado a una cuadra de la Basílica se ofrecía por $36.401.828, mientras que un alojamiento denominado “Alquiler de habitaciones para la visita Papal” alcanzaba los $18.200.914. En contraste, el “Departamento céntrico en Luján 2″ figuraba a $464.123, más $97.466 de impuestos y cargos; una habitación de Lo de Nico, a $1.274.064; y Hospedaje Lo de Arturo, a $1.911.096.

Para Julio López, especialista en ciberseguridad consultado por este medio, se trata de estafas estacionales, asociadas con acontecimientos que movilizan grandes cantidades de público. El mecanismo también aparece alrededor de recitales, competencias deportivas y períodos vacacionales: ante la posibilidad de que se agoten las plazas disponibles, los interesados tienden a reaccionar con mayor rapidez frente a una oferta.

La Basílica de Nuestra Señora de Luján será escenario de una de las celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV a la Argentina TOMAS CUESTA - AFP

El especialista explicó que uno de los principales problemas radica en que los delincuentes utilizan establecimientos auténticos para construir identidades digitales falsas. Quien busca hospedaje puede comprobar que la dirección existe y que las fotografías corresponden al lugar, sin advertir que está conversando con un intermediario ajeno a la empresa. A esto se suma el tiempo que puede transcurrir entre el pago anticipado y la fecha de ocupación, un período durante el cual el fraude puede permanecer inadvertido.

López también advirtió que las cuentas receptoras pueden pertenecer a terceros y funcionar como instrumentos para recolectar fondos de distintas operaciones. Posteriormente, el dinero puede desplazarse entre billeteras o convertirse en criptoactivos, lo que dificulta su recuperación. Como medida adicional de prevención, aconsejó solicitar una videollamada a quien ofrece una propiedad particular y comprobar que efectivamente puede mostrar el inmueble.

Emiliano Piscitelli, con más de 15 años de experiencia en ciberseguridad, explicó a este medio que estas maniobras no requieren necesariamente vulnerar los sistemas informáticos de un establecimiento. Copiar contenido público y construir una conversación convincente puede resultar suficiente para conseguir una transferencia.

“Ahora, en este contexto ni siquiera necesitan ofrecer un precio barato. Con decirte que tienen una habitación disponible cuando todos los demás están completos, ya tienen un gancho”, sostuvo.

La visita papal está prevista para el 11 de noviembre en Luján, donde hoteles advirtieron sobre perfiles falsos que utilizan sus identidades para solicitar transferencias Guadalupe Faraj

Piscitelli describe el mecanismo mediante un modelo que denomina PICO: pretexto, impostor, contexto y oportunidad. La reserva constituye la excusa inicial; la identidad del hotel aporta credibilidad; el acontecimiento religioso explica la demanda; y la supuesta urgencia por asegurar una habitación impulsa a concretar el pago. La dificultad real para encontrar hospedaje se convierte, de esa manera, en un elemento aprovechado por los delincuentes.

Para prevenir estas situaciones, propone aplicar el método PPI: perfil, precio e información. Consiste en revisar la antigüedad y actividad de las cuentas, comparar los valores publicados con otras propuestas y contrastar los datos mediante fuentes independientes. También advirtió que un perfil con numerosos seguidores o varios años de existencia no garantiza autenticidad, porque podría haber sido comprometido.

“Si llegaste por una publicación y te mandaron a un WhatsApp, no alcanza con preguntar en ese mismo WhatsApp si son el hotel. Buscá por tu cuenta el contacto oficial, llamá vos y confirmá tanto la reserva como los datos de la cuenta a la que te piden transferir”, recomendó.

Frente a la demanda de servicios, el Municipio de Luján puso en funcionamiento una plataforma destinada a concentrar las propuestas disponibles para quienes lleguen a la ciudad. El portal servicios.lujan.gob.ar reúne información sobre alojamientos, campings, estacionamientos y otros espacios para recibir visitantes. También puede consultarse mediante un acceso desde la página institucional lujan.gob.ar.

Al sábado 10 de octubre, la herramienta registraba 211 propuestas, entre ellas 144 casas y habitaciones particulares, 24 lotes aptos para acampar, 24 campings y alrededor de 15 hoteles y cabañas. El sistema permite filtrar los resultados según las prestaciones ofrecidas, como disponibilidad de baños, agua potable, electricidad, conexión Wi-Fi, duchas y estacionamiento.

Desde la municipalidad aclararon a LA NACION que desconocen si las denuncias por las presuntas estafas fueron radicadas en la jurisdicción y que no cuentan con información sobre esos expedientes. Precisaron, además, que continúa abierto el registro para incorporar nuevos prestadores, pero que los datos publicados son declarados por cada oferente. La comisión encargada de la plataforma no interviene en la gestión de reservas ni en la recepción de pagos.