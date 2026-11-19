La explosión ocurrida el viernes pasado en Remedios de Escalada, partido de Lanús, dejó una nueva víctima fatal. Este jueves por la mañana murió uno de los cinco trabajadores que permanecían internados en estado gravísimo en una clínica porteña, como consecuencia de las quemaduras sufridas durante el incendio que se desató tras la rotura de un caño de gas de media presión. Hasta el momento, no trascendió la identidad del fallecido de 44 años. Los otros cuatro trabajadores continuaban hospitalizados, aunque no se difundieron nuevos detalles sobre su evolución según pudo saber LA NACION.

El fatal incendio ocurrió el 13 de noviembre a las 9.45, cuando una máquina tuneladora utilizada por una empresa contratista de Metrogas dañó una cañería durante trabajos de renovación de la red. La fuga de gas provocó un incendio y una posterior explosión que alcanzó viviendas y comercios de la zona, obligó a evacuar a numerosos vecinos y movilizó un amplio operativo de emergencia. Según el parte difundido por Defensa Civil durante la jornada del viernes, 21 personas fueron trasladadas a centros de salud, mientras que otras recibieron asistencia en el lugar. La empresa informó que la fuga fue controlada y el fuego extinguido durante la madrugada del sábado. Desde entonces, las autoridades avanzan con la evaluación de los daños y la investigación para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.

“La segunda víctima era un operario de Metrogas, quien se hallaba internado en grave estado en terapia intensiva en el sanatorio Fitz Roy. Interviene en la autopsia la Morgue Judicial de la Nación debido a que intervino la Fiscalía Criminal y Correccional N° 2 de Capital Federal", indicaron fuentes judiciales a LA NACION.

El trabajador fallecido se desempeñaba en Metrogas desde 2007 y contaba con casi dos décadas de experiencia en tareas operativas de este tipo, según pudo saber LA NACION. A lo largo de su trayectoria había realizado capacitaciones periódicas y actualizaciones técnicas para intervenir ante situaciones de emergencia en la red de distribución de gas. Su función requería conocimientos específicos y capacidad para tomar decisiones inmediatas frente a posibles riesgos. Su muerte provocó una profunda conmoción entre sus compañeros, especialmente por la experiencia que había acumulado durante sus años de servicio.

El impacto también se extendió a los equipos que continúan trabajando en la vía pública. Según pudo saber LA NACION, el clima entre los empleados es de profunda tristeza, aunque las tareas de atención de emergencias y mantenimiento de la seguridad del servicio no se interrumpieron. En los días posteriores al siniestro se registraron situaciones de tensión con vecinos, incluidos insultos e intentos de agresión contra operarios que acudían a distintos llamados. Mientras tanto, continúa la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo la rotura de la cañería y determinar las eventuales responsabilidades.

En paralelo, se mantiene el acompañamiento a las familias de los trabajadores que permanecen internados y a sus compañeros. Este miércoles comenzaron a implementarse espacios de asistencia psicológica destinados a los grupos más afectados por el episodio, antes del inicio de sus jornadas laborales. La medida busca brindar contención a quienes deben continuar desempeñando sus funciones mientras atraviesan las consecuencias de la explosión, que este jueves sumó una nueva víctima fatal.

Por otra parte, continúa la incertidumbre sobre el paradero de Marcelo García, el operario de Metrogas de 47 años que permanece desaparecido desde el día de la explosión. Como informó LA NACION, sus familiares recibieron versiones que indicaban que podría tratarse de la persona hallada sin vida después del siniestro, aunque hasta el momento no obtuvieron una confirmación oficial de su identidad. El domingo pasado les tomaron muestras de ADN para determinar si el cuerpo encontrado corresponde al trabajador. Según expresaron sus allegados a este medio, esperan conocer los resultados de los estudios en las próximas horas.

Marcelo García, el operario de Metrogas que está desaparecido tras la explosión en Remedios de Escalada

García trabajaba desde hacía 14 años en Metrogas y es padre de dos hijos. Desde el viernes, su familia atraviesa una espera marcada por la falta de certezas sobre lo ocurrido. Sus allegados, entre ellos Margarita Macre, Belén y Jonathan, expresaron a LA NACION la necesidad de obtener una identificación oficial que permita esclarecer su situación.

En cuanto a la investigación judicial, la causa mantiene su carátula original: “incendio o estrago culposo seguido de muerte”.