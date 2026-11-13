Fuerte explosión en Remedios de Escalada: estaban trabajando y rompieron un caño de gas

Una fuerte explosión se registró este viernes por la mañana en la localidad de Remedios de Escalada, en el partido de Lanús. Ocurrió mientras un grupo de trabajadores de Metrogas realizaba tareas de renovación de la red; fue entonces que los operarios dañaron un caño y provocaron una columna de fuego que todavía intentan apagar.

El incidente se produjo en la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial del sur del conurbano bonaerense. Según informaron fuentes sanitarias a LA NACION, de momento se registraron al menos 20 heridos, 5 de ellos graves.

Explosión En Remedios De Escalada

Según detalló la empresa distribuidora, el accidente ocurrió cuando una máquina que operaba en el lugar rompió una de las tuberías de la red de distribución, lo que provocó el inicio del fuego.

En el lugar trabajan dotaciones de bomberos locales y de municipios cercanos, junto con personal de Defensa Civil, Seguridad y Salud de Lanús. Los equipos llevan adelante el operativo de evacuación de los vecinos de las viviendas y comercios linderos —de forma preventiva—.

El hecho provocó una gran llamarada Redes

Los pacientes más complejos fueron trasladados al Hospital Interzonal de Agudos Evita. El resto de los afectados ingresó al Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo de Lanús y a la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis. A. Máspero, ubicada en las inmediaciones.

El testimonio de los vecinos

Los vecinos del barrio habían advertido irregularidades minutos antes del estallido. “Ya había gente que se quejaba por el olor a gas y de repente se sintió una explosión”, relató Julián, un comerciante de la zona, en diálogo con LN+.

“Nos asustamos muchísimo, la gente empezó a correr para todos lados. Las llamas siguen activas y, por el momento, no las pueden contener”, dijo y contó que hay un colegio a la vuelta del lugar del accidente.

Fuerte explosion en Remedios de Escalada

“Justo habíamos terminado una clase de pilates, me preparé un mate y, de pronto, sentí que tembló todo. Había mucho olor a gas, por lo que mi hermana me dijo que no podía trabajar y se fue a Capital, si no hubiese estado ahí, en su local, que voló por los aires”, contó Sonia, quien vive en Lanús.

Además, sobre los afectados y el operativo, dijo: “Vi un chico herido, estaba todo quemado y se había sacado la remera. Pero los bomberos no llegaban. Tardaron mucho, muchísimo”.

La vista cenital de la escena captura de video

Juan, otro vecino de la zona, explicó: “Hay helicópteros volando sobre la zona. Se desalojaron alrededor de cuatro manzanas. Las ambulancias hace rato no se ven, aunque entraron y salieron varias, por eso entiendo que trasladaron a las víctimas”

Después agregó: “Vibraron todos los vidrios de una forma que nunca antes vimos. Pensamos que podía incluso ser un sismo, pero era extraño porque el piso no se movía”.

Una fiambrería de la zona quedó completamente destruida Redes

De acuerdo con los testimonios, el lugar del incendio se ubica cerca de la principal calle comercial de la localidad de Remedios de Escalada, que suele estar muy transitada durante gran parte del día. Por ese mismo motivo, y por la expansión inmobiliaria de la zona, la empresa de servicios realizaba tareas de renovación, orientadas a cubrir el crecimiento de la demanda.

Las primeras imágenes, grabadas por quienes estaban presentes en el barrio, muestran a personas con heridas visibles en la piel, aparente confusión y la ropa destruida. Estos registros también dieron cuenta de un comercio de fiambres, cuya estructura quedó destruida tras la explosión.

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