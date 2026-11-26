El mes de diciembre está asociado a las Fiestas de Fin de Año y a la culminación del ciclo lectivo, en sus distintos niveles y, debido que cada jurisdicción determina su calendario, los alumnos y docentes cordobeses deben saber con precisión cuándo terminan las clases en Córdoba este 2026.

La fecha de finalizaicón del ciclo lectivo en Córdoba Gentileza

Cuándo terminan las clases en Córdoba este 2026

El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.

Para los residentes y alumnado que cursa en la provincia de Córdoba, las clases terminan el viernes 18 de diciembre.

Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia

Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:

Buenos Aires: 22 de diciembre

22 de diciembre CABA: 18 de diciembre

18 de diciembre Catamarca: 18 de diciembre

18 de diciembre Chaco: 18 de diciembre

18 de diciembre Chubut: 18 de diciembre

18 de diciembre Córdoba: 18 de diciembre

18 de diciembre Corrientes: 18 de diciembre

18 de diciembre Entre Ríos: 18 de diciembre

18 de diciembre Formosa: 17 de diciembre

17 de diciembre Jujuy: 18 de diciembre

18 de diciembre La Pampa: 23 de diciembre

23 de diciembre La Rioja: 18 de diciembre

18 de diciembre Mendoza: 22 de diciembre

22 de diciembre Misiones: 18 de diciembre

18 de diciembre Neuquén: 18 de diciembre

18 de diciembre Río Negro: 18 de diciembre

18 de diciembre Salta: 18 de diciembre

18 de diciembre San Juan: 18 de diciembre

18 de diciembre San Luis: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Cruz: 18 de diciembre

18 de diciembre Santa Fe: 18 de diciembre

18 de diciembre Santiago del Estero: 18 de diciembre

18 de diciembre Tierra del Fuego: 18 de diciembre

18 de diciembre Tucumán: 18 de diciembre

Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.

El calendario escolar 2026 completo X

Cuántos feriados hay en diciembre de 2026

De acuerdo al calendario oficial de feriados y días no laborables, en lo que queda de 2026 hay dos feriados nacionales que tienen carácter de inamovibles y ambos se ubican en el mes de diciembre.

Se trata del martes 8 de diciembre, cuando se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, y el 25 de diciembre, que coincide con la celebración de la Navidad.

Previamente, el lunes 7 de diciembre fue declarado día no laborable con fines turísticos. En ese caso, la jornada difiere de un feriado nacional, y la decisión de si se trabaja o no queda en manos del empleador.

Para muchos argentinos, el primer fin de semana del mes será extralargo y estará formado por el sábado 5, el domingo 6, el lunes 7 y el martes 8 de diciembre.

En tanto, en la cuarta semana, habrá un fin de semana de tres días compuesto por el viernes 25, el sábado 26 y el domingo 27 de diciembre.

Cabe aclarar que, aunque el 24 de diciembre no es considerado un feriado nacional en la Argentina, es habitual que la actividad se reduzca o finalice al mediodía. De esa forma, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la Navidad.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026