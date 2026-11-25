Fecha exacta: cuándo terminan las clases en la ciudad de Buenos Aires este 2026
La finalización del ciclo lectivo coincide con la tercera semana de diciembre; cuándo es el inicio del año próximo
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El mes de diciembre llega acompañado del fin del ciclo lectivo para alumnos y docentes de todos el país, y por eso es importante saber, por ejemplo, cuándo terminan las clases en la ciudad de Buenos Aires este 2026.
Las fechas exactas son definidas por cada jurisdicción, y hacia el final de cada año se publica el esquema completo de inicio, receso y finalización de clases en cada distrito del país.
Cuándo terminan las clases en la ciudad de Buenos Aires este 2026
El calendario escolar 2026, dispone el comienzo de las vacaciones de verano en cada provincia del país que, habitualmente, se ubica en la segunda quincena de diciembre.
Para los residentes y alumnado que cursa en el perímetro de la Ciudad, las clases finalizan el viernes 18 de diciembre, una semana antes de las Fiestas de Fin de Año.
Cuándo terminan las clases en la Argentina, provincia por provincia
Las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026 varían por jurisdicción. A continuación el listado completo con el día en que terminan las clases en cada provincia:
- Buenos Aires: 22 de diciembre
- CABA: 18 de diciembre
- Catamarca: 18 de diciembre
- Chaco: 18 de diciembre
- Chubut: 18 de diciembre
- Córdoba: 18 de diciembre
- Corrientes: 18 de diciembre
- Entre Ríos: 18 de diciembre
- Formosa: 17 de diciembre
- Jujuy: 18 de diciembre
- La Pampa: 23 de diciembre
- La Rioja: 18 de diciembre
- Mendoza: 22 de diciembre
- Misiones: 18 de diciembre
- Neuquén: 18 de diciembre
- Río Negro: 18 de diciembre
- Salta: 18 de diciembre
- San Juan: 18 de diciembre
- San Luis: 18 de diciembre
- Santa Cruz: 18 de diciembre
- Santa Fe: 18 de diciembre
- Santiago del Estero: 18 de diciembre
- Tierra del Fuego: 18 de diciembre
- Tucumán: 18 de diciembre
Las 24 jurisdicciones se comprometieron con el cumplimiento de los 190 días de clase efectivos, tal como garantiza la normativa vigente acordada en noviembre pasado. Cabe recordar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir su cronograma de clases, por lo que las fechas del final de ciclo lectivo difieren según el distrito.
¿Cuándo vuelven los alumnos a las escuelas porteñas en 2027?
De acuerdo a la información oficial que difundió el gobierno porteño, las clases comenzarán el lunes 1 de marzo y se extenderán hasta el viernes 17 de diciembre, con un receso de invierno de dos semanas.
Antes del inicio de las clases, los docentes volverán a las escuelas el miércoles 10 de febrero, para el periodo de recuperación, trabajar en la organización institucional y la planificación del año junto a sus equipos.
El nivel secundario comenzará dos días después, el miércoles 3 de marzo. En tanto, el receso de invierno será del lunes 19 al viernes 30 de julio, y las clases finalizarán el viernes 17 de diciembre.
Las fechas más relevantes del ciclo lectivo 2027 son:
- 10 de febrero: vuelta de los docentes.
- 1 de marzo: inicio de clases del nivel inicial y primario.
- 3 de marzo: inicio de clases del nivel secundario.
- 19 al 30 de julio: receso de invierno.
- 17 de diciembre: fin de clases.
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