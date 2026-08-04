Fentanilo contaminado: detuvieron a las dos exfuncionarias de la Anmat a cargo del control de los laboratorios

Las dos exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) que debían evitar que miles de ampollas de fentanilo no apto para su uso salieran al mercado quedaron detenidas hoy en la causa penal por el estrago de salud pública que causó la comercialización de ese producto contaminado a hospitales, clínicas y sanatorios del país a partir de enero del año pasado. Hay más de un centenar de afectados que fallecieron o quedaron con secuelas.

Las detenciones de Nélida Agustina Bisio, exresponsable del organismo regulatorio, y de Gabriela Mantecón Fumadó, extitular del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), fueron confirmadas a LA NACION por sus abogados.

Ambas quedaron alcanzadas en la investigación que lleva adelante el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, por la venta de miles de ampollas en el mercado local sin los controles adecuados. Las dos exfuncionarias, de acuerdo con sus respectivos letrados, serán indagadas mañana, momento en el que se les informará el delito que se les imputa.

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