Fentanilo contaminado: fuerte discrepancia entre las muertes reportadas por el Ministerio de Salud y la Justica

Mientras que la Justicia sigue elevando la cantidad de casos mortales confirmados o en estudio en relación con el uso de fentanilo contaminado, el Ministerio de Salud mantiene en 48 esa cifra. Esto es de acuerdo con las notificaciones recibidas desde las jurisdicciones y aun cuando distritos como Córdoba e instituciones en esa provincia informaron casos ante requerimientos judiciales.

El total de afectados oficializados en tres provincias, en tanto, se mantiene en 67, como en las dos últimas semanas. Son 46 en Santa Fe, 19 en la provincia de Buenos Aires y dos en la ciudad de Buenos Aires. De hecho, no ingresaron nuevas notificaciones desde entonces al sistema nacional de vigilancia sanitaria.

La cartera nacional aclaró que, hasta el cierre de esta actualización del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que fue este lunes, “no se han recibido notificaciones del evento presentado provenientes de la provincia de Córdoba; la jurisdicción se encuentra realizando la investigación epidemiológica para recabar la información pertinente”.

Desde el Ministerio de Salud de esa provincia ratificaron a la nacion la semana pasada que acababan de responder a un requerimiento fiscal con información sobre cuatro casos reportados por el sistema privado.

Además, señalaron que estaban terminando de recabar la información solicitada a los centros de ese sector. El producto de HLB Pharma, de acuerdo con lo explicado, no se había utilizado en el sistema público provincial.

Este domingo, el juez federal de La Plata que lleva adelante la investigación penal expresó en una entrevista radial que, de terminar de comprobarse por laboratorio o nexo epidemiológico, podrían ascender a 76 los pacientes que fallecieron luego de recibir la droga como parte de los cuidados que estaban recibiendo por otros diagnósticos.

La discrepancia en los criterios –y también la voluntad– en el sistema sanitario para documentar los casos asociados con el uso de ampollas de fentanilo contaminado de HBL Pharma queda a diario expuesta en la brecha de las cifras documentadas.

Por un lado, están los datos que instituciones y provincias responden a los requerimientos judiciales. Por el otro, los que notifican al sistema nacional de vigilancia epidemiológica en relación con el brote en unidades de terapia intensiva y cuidados críticos de enfermedad invasiva ocasionada por un medicamento contaminado. El tema no estuvo, este lunes, en la agenda de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), que reúne a los ministros de las 24 jurisdicciones del país.

Estas fallas de registro también alcanzan a la cantidad y la ubicación de las dosis de los lotes producidos por HLB Phama en la planta de Laboratorios Ramallo, ubicada en el parque industrial de esa localidad bonaerense. El magistrado interviniente, Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal N° 3 de La Plata, así lo señaló también en declaraciones periodísticas.

Esa es información que también debía tener registrada la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), autoridad regulatoria que, a través del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), es responsable del control, la fiscalización y la vigilancia de la calidad de medicamentos que se comercializan en el país.

Sin embargo, esos números todavía no terminan de reunirse para disponer que las farmacias de las instituciones donde inmovilizaron dosis de lotes –contaminados o no– remitan las ampollas para que queden en custodia de la Anmat, según dispuso la Justicia hace semanas