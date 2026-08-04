Fentanilo contaminado: la causa avanza y la Justicia fue por documentación al Ministerio de Salud

La investigación judicial por el caso del fentanilo contaminado sumó este martes un nuevo capítulo con un requerimiento de información dirigido al Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la causa que instruye el juez federal Ernesto Kreplak. Desde la cartera sanitaria aclararon a LA NACION que la medida no constituye un allanamiento y aseguraron que se encuentran colaborando con la Justicia desde el inicio de la investigación.

“Es una orden de requerimiento. Difiere de un allanamiento en que se solicita información, no se la busca por la fuerza”, señalaron fuentes del Ministerio a este medio. En ese sentido, indicaron que el organismo está entregando toda la documentación solicitada por el juzgado vinculada con los ingresos y egresos de expedientes y actuaciones administrativas.

“Hay un requerimiento de información por parte del juez y el Ministerio está brindando toda la documentación solicitada sobre ingresos y egresos al Ministerio, como lo hizo desde el inicio de la investigación. Vamos a respetar y acompañar el trabajo de la Justicia para que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades. También queremos expresar nuestro acompañamiento a los familiares, que merecen conocer la verdad”, agregaron desde el área de salud oficial.

Las mismas fuentes afirmaron que, hasta el momento, el Ministerio no recibió ninguna otra notificación judicial vinculada con nuevas medidas procesales. “El Ministerio no fue notificado ni tiene confirmación oficial de ninguna otra medida, por lo que no vamos a hacer especulaciones”, sostuvieron.

En paralelo, desde Salud desmintieron que el requerimiento se hubiera extendido a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y al Instituto Nacional de Medicamentos (Iname). Según precisaron, ninguno de esos organismos recibió un pedido de información o allanamiento en esta instancia de la causa. Tampoco dijeron tener confirmación oficial respecto de eventuales procedimientos en domicilios particulares de exautoridades de ambos organismos.

Las novedades se conocen mientras el expediente permanece bajo secreto de sumario, una medida dispuesta por el juzgado para preservar el desarrollo de la investigación. La restricción limita el acceso a las actuaciones judiciales y alcanza tanto a las medidas de prueba como al contenido de las actuaciones incorporadas al expediente.

La abogada Adriana Francese, representante de familiares de víctimas del fentanilo contaminado y familiar de una de las primeras personas fallecidas en el caso, confirmó a este medio, que el expediente continúa bajo esa condición procesal. “Está con secreto de sumario. Yo sabía que se venía con todo, pero no lo veía ni sabía cuándo”, expresó, aunque evitó brindar mayores precisiones debido a las restricciones vigentes.

Qué se investiga en la causa por el fentanilo contaminado

La investigación judicial se originó tras detectarse la presencia de bacterias multirresistentes en lotes de ampollas de fentanilo inyectable elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, una situación que derivó en una de las mayores crisis sanitarias registradas en el país. Según la información incorporada al expediente, los lotes afectados fueron producidos entre fines de 2024 y principios de 2025 y presentaban contaminación con Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, dos bacterias asociadas a infecciones intrahospitalarias graves, entre ellas neumonías y bacteriemias.

A partir de los primeros hallazgos, la ANMAT prohibió la comercialización de los productos involucrados, suspendió la producción de las firmas y ordenó el retiro de decenas de miles de ampollas distribuidas en todo el territorio nacional. Paralelamente, la Justicia Federal abrió una investigación para determinar las responsabilidades en la cadena de producción, distribución y fiscalización del medicamento.

Con el avance del expediente, la causa incorporó nuevas líneas de investigación. Entre ellas, se amplió el procesamiento del empresario Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, junto con otros doce directivos y responsables técnicos del laboratorio, quienes quedaron imputados en relación con más de 90 fallecimientos peritados bajo la hipótesis de “desvío de calidad”.

García Furfaro sobre ANMAT.mp4

La investigación también abrió otra línea vinculada al presunto faltante de aproximadamente 5,5 kilogramos de fentanilo puro, que, según la fiscalía, habrían desaparecido del laboratorio mediante reportes falsos de destrucción. Esa situación dio lugar a una pesquisa paralela por un posible “desvío de cantidad”, con sospechas de que la sustancia podría haber ingresado al mercado ilegal.

Como consecuencia de la causa, la ANMAT avanzó además con la revocación definitiva de las habilitaciones de HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo mediante la Disposición 1848 y estableció nuevos requisitos para la industria farmacéutica. A través de la Disposición 4550/2026, el organismo dispuso que los titulares y directores técnicos de laboratorios deberán presentar certificados de antecedentes penales para poder operar.

Mientras tanto, el Cuerpo Médico Forense continúa revisando historias clínicas de hospitales de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe para determinar el alcance de la tragedia sanitaria. De acuerdo con la información incorporada al expediente, las muertes directamente atribuidas en la investigación principal oscilan entre 90 y 114 casos, aunque auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias estiman que la cantidad total de víctimas fatales bajo análisis en todo el país podría ubicarse entre 121 y 173 personas.