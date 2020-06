Fernán Quirós, sobre los contagios y una posible marcha atrás: "Veremos cómo sigue esto en los próximos días"

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 10 de junio de 2020 • 12:06

"Veremos cómo sigue en los próximos días". Esa fue la respuesta del ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, cuando se le consultó sobre el récord de contagios que se dieron ayer (más de 1141 casos en un día) y tras las declaraciones del presidente Alberto Fernández , quien hoy planteó que se debería volver a la cuarentena absoluta, dada la velocidad de la curva.

"No escuché las palabras del Presidente, pero si fueron tal cual me están diciendo, está en lo correcto: el virus está en su valor más alto, porque el número de casos es el más alto". No obstante, hizo una objeción: "Pero hay que distinguir entre el valor cotidiano del número de enfermos y la velocidad de crecimiento de la curva, que en la Capital Federal ha bajado últimamente, después de un periodo de estabilidad", dijo Quirós en Radio La Red.

Actividades

Así, Quirós argumentó que la mayor apertura de actividades en la Ciudad, como la habilitación de la actividad física en parques, se dio sobre la base de un análisis de casos y con el consentimiento de Nación. "Tenemos muchos casos por día, a una velocidad de crecimiento relativamente contenida; por eso nos pareció adecuada la propuesta que en su momento hicimos y el Presidente aceptó".

Además, aclaró cuál será la postura de las políticas que se tomen desde la Ciudad: "Veremos cómo sigue esto en los próximos días (...) El setenta por ciento del resultado de esto depende del comportamiento social. La gente tiene la llave de cómo nos va a ir (...) Cuando tengamos que pedirle un nuevo esfuerzo a la sociedad, se lo vamos a pedir".