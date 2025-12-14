Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y viento zonda para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas naranja y amarilla por tormentas, lluvias y viento zonda para este domingo 14 de diciembre, con un total de 13 provincias afectadas por los distintos fenómenos meteorológicos. Según indicó el organismo, se esperan condiciones adversas en amplias regiones del territorio nacional, con episodios que podrían ser “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

La alerta naranja por tormenta rige para el centro de San Luis, el noroeste de Córdoba, el sudoeste de Santiago del Estero, un sector del este de La Rioja y el este de Catamarca. En esas áreas, el SMN indicó que el área será afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

A su vez, rige una alerta amarilla por tormenta en el norte de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, el centro y sur de Córdoba, el sur de San Luis, el este de La Rioja, el este de San Juan, Tucumán, un sector del centro de Catamarca y la zona oeste de Santiago del Estero. En estas regiones se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con actividad eléctrica frecuente, granizo ocasional, ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Los valores de precipitación acumulada previstos oscilan entre los 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superaciones puntuales.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 14 de diciembre SMN

En tanto, la alerta amarilla por lluvias alcanza a Tierra del Fuego, el noroeste de Chubut y el noroeste de Mendoza. Según el SMN, estas zonas serán afectadas por lluvias persistentes, algunas localmente fuertes, con acumulados estimados entre 10 y 25 milímetros, que podrían ser superados de forma puntual, especialmente en áreas de mayor altitud. En las zonas más elevadas no se descarta la precipitación en forma de nieve.

Además, se emitió una alerta amarilla por viento zonda para el sur de Mendoza, el centro de San Juan y la zona oeste de La Rioja. En esas áreas, el SMN advirtió que el área será afectada por viento zonda con velocidades de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción significativa de la visibilidad, un aumento repentino de las temperaturas y condiciones ambientales muy secas.

Frente a la alerta naranja por tormenta, el SMN recomienda seguir las instrucciones de las autoridades locales y mantener la calma, salir solo si es estrictamente necesario y permanecer en construcciones cerradas como viviendas, escuelas o edificios públicos. También aconsejó desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua, cerrar y alejarse de puertas y ventanas, evitar zonas inundables y no circular por calles anegadas. Además, sugirió asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín, radio a pilas, linterna y teléfonos celulares con carga suficiente, así como tener agendados los números de emergencia.

En el caso de la alerta amarilla por lluvias, el organismo recomendó evitar salir si no es necesario, no sacar la basura para prevenir obstrucciones, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico si el agua ingresa a la vivienda.

Para las zonas bajo alerta amarilla por viento zonda, el SMN aconsejó evitar salir durante el desarrollo del fenómeno, cerrar puertas y ventanas para impedir el ingreso de polvo y aire caliente, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento y no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes. También recomendó conducir con precaución, mantenerse hidratado, proteger los ojos y las vías respiratorias del polvo y no encender fuego bajo ninguna circunstancia.

El clima en el AMBA

Para este domingo, el SMN informó que en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 19°C. La jornada estará atravesada por tormentas: durante la mañana, el mediodía y la noche se esperan tormentas aisladas, mientras que por la tarde podrían registrarse tormentas fuertes. En el mediodía y la tarde, la probabilidad de precipitación alcanzará el 70%. Para los días siguientes, el organismo anticipó un ascenso de la temperatura el lunes, un leve descenso el martes y un nuevo aumento el miércoles, con condiciones estables luego del episodio de tormentas de este domingo.

Pronóstica del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, la temperatura máxima prevista es de 23°C y la mínima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, se esperan tormentas aisladas durante la mañana, el mediodía y la noche, y tormentas fuertes por la tarde. Durante la mañana podrían registrarse ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora. Para el inicio de la semana, el pronóstico indica condiciones estables y temperaturas sin grandes variaciones, con un posible ascenso hacia el viernes, cuando las máximas podrían alcanzar los 31°C.

En el resto del país, las temperaturas previstas para este domingo serán variadas según la región. En Córdoba se espera una máxima de 26°C y una mínima de 16°C; en Tucumán, 33°C y 21°C; en Santa Fe, 30°C y 21°C; en Entre Ríos, 30°C y 20°C; en Jujuy, 33°C y 17°C; en Salta, 33°C y 17°C; en Misiones, 32°C y 20°C; en La Rioja, 32°C y 23°C; y en Santiago del Estero, 34°C y 20°C.

Por su parte, en San Luis se prevé una máxima de 21°C y una mínima de 15°C; en San Juan, 28°C y 19°C; en Mendoza, 21°C y 17°C; en Río Negro, 23°C y 14°C; en Chubut, 21°C y 13°C; y en Santa Cruz, una jornada más fría, con una temperatura máxima de 12°C y una mínima de 5°C.