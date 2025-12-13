Se viene la lluvia en Buenos Aires y hay alerta amarilla por tormentas en varias provincias

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado 13 de diciembre una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes que afectarán a la ciudad y provincia de Buenos Aires y a varios distritos del país. Las precipitaciones y ráfagas empeorarán el domingo 14 de diciembre en el norte de la Argentina.

Las altas temperaturas y la humedad que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en los últimos días continuarán para el fin de semana. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa advirtió que vendrán “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Este sábado las principales provincias afectadas son San Luis y Santa Cruz en su totalidad, el oeste de Córdoba, el este de Mendoza, el sur de La Rioja y el norte de Chubut.

En tanto, los partidos bonaerenses afectados serán Navarro, Lobos, Roque Pérez, Saladillo, General Alvear, Las Flores, General Alvear, Cañuelas, San Vicente, Monte, Brandsen, General Paz, General Belgrano, Pila, Lezama, Chascomús, Magdalena, Punta Indio, Castelli, Dolores, Tordillo y General Lavalle.

Mapa de alertas para este sábado 13 de diciembre SMN

Algunas provincias sufrirán por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. En algunos sectores podrán superar los 100 kilómetros por hora, principalmente en el sur del país. La precipitación acumulada, se estima, será entre 30 y 70 milímetros, que podrán ser superados en lugares puntuales.

En tanto, las alertas aumentarán en el centro y norte del país este domingo. El SMN emitió una alerta amarilla que abarca a toda de la ciudad de Buenos Aires y todo el norte de la provincia. Continúa en el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, San Juan, Mendoza, La Rioja, Santiago del Estero y Tucumán.

Una alerta naranja se emitió para el norte de Córdoba, el centro de San Luis, el sureste de La Rioja y el sur de Catamarca y Santiago del Estero. Esta advertencia corresponde a “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Tormentas en el AMBA Fernanda Corbani

Frente a este escenario, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

El tiempo en el AMBA

Aunque la pesadez se mantendrá a lo largo del fin de semana, las temperaturas descenderán levemente debido a las tormentas y vientos. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará los 21°C para este domingo, con mínimas de 19°C y máximas de 24°C. Las tormentas aisladas estarán desde temprano y persistirán hasta la noche.

Pronóstico en la ciudad de Buenos Aires SMN

En tanto, en el conurbano bonaerense habrá temperaturas muy similares, con una máxima de 23°C y una mínima de 17°C, también con tormentas aisladas. Para el resto del país, la temperatura rondará entre 26°C y 16°C en Córdoba; 33°C y 21°C en Tucumán; 30°C y 21°C en Santa Fe; 30°C y 20°C en Entre Ríos; 37°C y 17°C en Jujuy; 33°C y 17°C en Salta; 32°C y 20°C en Misiones; 32°C y 23°C en La Rioja; 34°C y 20°C en Santiago del Estero; 21°C y 15°C en San Luis; 28°C y 19°C en San Juan; 21°C y 17°C en Mendoza; 23°C y 14°C en Río Negro; 21°C y 13°C en Chubut; 12°C y 5°C en Santa Cruz; 31°C y 24°C en Catamarca; 34°C y 21°C en Chaco; 33°C y 20°C en Corrientes; 35°C y 21°C en Formosa; 25°C y 15°C en La Pampa; 23°C y 12°C en Neuquén; y 6°C y 4°C en Tierra del Fuego.