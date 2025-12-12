Enrique Piñeyro tiene varadas 43 toneladas de comida que quiere llevar a Gaza pero no recibe la autorización desde Cancillería

“Tenemos todo parado”. Enrique Piñeyro tiene todo listo para llevar a Gaza 43 toneladas de comida que pondrá a disposición de La Media Luna Roja Internacional. Pero el cargamento se encuentra demorado en un depósito privado de la Ciudad de Buenos Aires a la espera de la autorización de Cancillería desde hace más de un mes. “No sé que está pasando. No hay respuesta”, señaló el empresario y director de cine, preocupado, en diálogo con LA NACION.

“Es solo poner en marcha el avión [su Boeing 787]. Tenemos todas la autorizaciones: de la Embajada de Palestina, del Gobierno de Egipto y de La Cruz Roja. Todos estamos esperando el visto bueno de la Cancillería Argentina. Como sigo sin respuesta estoy pensando en salir para allá desde Uruguay, pero es un papelón”, agregó Piñeyro.

Enrique Piñeyro: "No sé que está pasando, no hay respuesta"

A mediados de octubre, apenas se anunció el cese de fuego en Gaza, Piñeyro convocó a 60 voluntarios que colaboraron para empaquetar 868 cajas pensadas cada una para abastecer a una familia promedio durante 15 días. En las cajas hay harina, pasta, lentejas, garbanzos, porotos, azúcar, sal, aceite vegetal, atún en lata, leche en polvo, y té, entre otros suministros. “Buscamos un balance entre carbohidratos y proteínas”, destacó el piloto. “Estamos hablando de alimentos para que en la primera entrega 3500 personas coman durante dos semanas”, destacó el fundador de la ONG Solidaire, organización que en su página web indica que no acepta donaciones públicas ni privadas y se sustenta con fondos propios.

De las 43 toneladas de mercadería que tienen acopiadas, por disponibilidad del avión en el primer envío se entregarían 21,7 toneladas.

Piñeyro no comprende por qué está tan demorada la autorización de sus donaciones con destino a El Arish, que funciona como centro logístico y de tránsito para la ayuda humanitaria destinada a Gaza. “El 10 de noviembre [Manuel] Adorni me respondió y me dijo que ya estaba en manos del canciller, pero seguimos sin respuesta. Es una traba burocrática. Es muy desesperante”, sentenció.

Enrique Piñeyro en la cabina de su Boeing en 2022, en un vuelo humanitario de Solidaire a Varsovia Anibal Greco

Ante la falta de respuesta de Cancillería, Piñeyro está evaluando alternativas. “Si seguimos así, llevaremos la mercadería a Cuba, que tuvo el huracán, o a otro destino. Es una situación patética. Hemos llevado cargas a Sudán, a la India, a Mozambique, a Bahía Blanca, y nunca nos pasó esto. Es siempre el mismo modus operandi, muy eficiente. Hoy en Gaza es donde más se necesita. Hay una hambruna reconocida por el vocero de Naciones Unidas. De hecho, una vez que hagamos esta entrega podríamos hacer un segundo y tercer envío”, apuntó.

Las donaciones de comida en un depósito privado de la Ciudad de Buenos Aires esperando llegar a El Arish para abastecer Gaza

Piñeyro ya viajó a Gaza para suministrar ayuda humanitaria en su avión Boeing 787 en otras dos oportunidades: el 22 de noviembre de 2023 y el 21 de diciembre de 2023. En aquellas iniciativas la Cancillería nacional autorizó rápidamente el viaje. “Solo hubo un pedido del Gobierno de Egipto que solicitó que sacáramos la imagen ploteada en el avión de Amir Nasr-Azadani [el futbolista recibió una condena de 26 años de cárcel, tras hacerse público su apoyo a las mujeres de su país], pero más allá de eso no hubo trabas".

Parte de las 43 toneladas de alimentos que Enrique Piñeyro quiere llevar a Gaza pero no recibe autorización de Cancillería para hacerlo.

Sobre el cronograma del viaje, Piñeyro afirmó que está listo para salir apenas consiga el ansiado permiso desde Cancillería. “Es un delivery de carga. Vamos directo, sin escalas, es un vuelo de alrededor de 15 horas dependiendo de la ruta que nos den. Bajamos todo y La Media Luna Roja se encarga de repartirlo. Después nos quedamos seguramente dos noches en El Cairo con el descanso requerido para poder volver a volar”.

LA NACION se comunicó con la agente de prensa de Cancillería quien señaló a este medio que “por ahora” no tiene comentarios para hacer.