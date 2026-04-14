Fernando Cardini, toxicólogo: “El fentanilo es cien veces más poderoso que la morfina y rinde muchas dosis de consumo”

En medio del avance de la investigación por los médicos anestesistas que habrían robado anestésicos de hospitales porteños y bonaerenses, el toxicólogo Fernando Cardini analizó en LN+ el trasfondo del caso. Advirtió, en ese marco, sobre un fenómeno creciente vinculado al consumo de drogas en el sistema de salud.

“El tema es la adicción. La droga ha crecido mucho en los últimos tiempos. Después de la pandemia, se generó un fenómeno muy particular y creció mucho el consumo de drogas”, explicó.

Fernando Cardini, toxicologo forense

Acceso y descontrol en el sistema de salud

El especialista señaló que uno de los factores clave es la facilidad de acceso a estas sustancias dentro de hospitales y clínicas. “La gente que trabaja en el sistema de salud, médicos, empleados de hospitales o enfermeros tienen el acceso frente a un sistema que estuvo mucho tiempo sin mucho control”, indicó.

Y agregó que ese contexto permitió la circulación irregular de drogas: “Es una fuente de conseguir droga en los hospitales donde se roba el producto”.

Delfina "Fini" Lanusse tiene 29 años y fue apartada de su cargo en el Hospital Italiano Imagen retocada por IA

El poder del fentanilo

Cardini remarcó el rol central de sustancias como el fentanilo en este nuevo escenario. “El fentanilo es cien veces más poderoso que la morfina. Entonces, rinde mucho más. Una ampolla tiene muchas dosis de consumo, muchas dosis para la drogadicción”, detalló.

Además, explicó que esto genera un incentivo económico: “Comercializarlo también da mucho dinero porque son muchas dosis y cada dosis se cobra bien”.

Ampollas de fentanilo Prensa Policía Federal Argentina

Nuevas formas de consumo y delito

El toxicólogo advirtió además sobre la aparición de modalidades inéditas, como las fiestas en las que se suministran drogas bajo supervisión médica. “Hay ciertas drogas que no puede hacerlo un drogadicto común, por ejemplo, un propofol no se lo puede autoadministrar”, explicó.

En ese sentido, sostuvo: “Tiene que administrarlo un profesional, no puede autoadministrarse. Este proceso lleva algo nuevo, un tipo delictivo totalmente nuevo en la sociedad que no teníamos”.

Delfina Lanusse y Chantal Leclercq, ambas imputadas en la causa que investiga el robo de anestésicos, asistían a fiestas privadas con drogas suministradas por profesionales Redes sociales

Falsificación de recetas y mercado ilegal

Consultado sobre el acceso a medicamentos mediante documentos falsos, relacionado al nuevo caso de investigación, Cardini fue contundente: “Los drogadictos siempre han conseguido falsificar este tipo de recetas para el uso de medicamentos de manera indebida”.

Florencia Amaya, la médica acusada de robar fentanilo Linkedin

Y advirtió sobre un circuito complejo entre el sistema legal e ilegal: “Hay un combo en el medio, en el sistema social, que realmente complica mucho todo esto”.

Medicamentos secuestrados durante el allanamiento a una anestesista acusada de robar fentanilo y otras drogas de uso hospitalario PFA

“Hay otra pandemia”

Finalmente, dejó una advertencia contundente sobre la magnitud del fenómeno a nivel global.

“En la pandemia se murieron 7.000.000 de personas por Covid-19. Eran 4 personas por minuto. Ahora están muriendo 8 personas por minuto en el mundo por la droga. A partir de la pandemia, hay otra pandemia, la droga”, concluyó.