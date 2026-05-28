Un estudio reveló cuál es la clave para que tus mascotas vivan más años

Los perros y gatos cada vez viven más y es una realidad que aquellos que tienen mascotas lo perciben. En las últimas dos décadas aumentó un 50% el porcentaje de animales que superaron los siete años; por tal motivo, dos especialistas del Department of Nutrition Science, Animal Nutrition Expertise y la Ecole Nationale Vétérinaire d’Alfort de Francia llevaron a cabo un estudio para conocer las claves de esta realidad y qué podría perjudicarlos.

El estudio realizado por Géraldine Blanchard y Nathalie Priymenko, y publicado en la National Library of Medicine de los Estados Unidos informa qué provoca el envejecimiento rápido de las mascotas: el aumento en la grasa corporal (especialmente la grasa visceral, que favorece la resistencia a la insulina) y una pérdida progresiva de masa muscular magra (sarcopenia).

Las mascotas sanas de edad avanzada necesitan un buen aporte proteico para frenar la pérdida de masa muscular (Fuente: Pexels)

También se ven alteradas las funciones digestivas (enfermedades periodontales, menor salivación, cambios morfológicos en el intestino) y disminuyen los sentidos del olfato y el gusto, lo que puede afectar el apetito.

Justamente, una buena alimentación influye directamente en la longevidad de los perros y gatos. Por eso es imprescindible tener en cuenta brindarles una variedad de alimentos saludables.

Se recomienda limitar (pero no restringir drásticamente) los niveles de fósforo en animales mayores a 7 años (Fuente: Pexels)

Para mantener un peso óptimo, buena condición corporal y preservar la masa muscular, la dieta de una mascota que supera los siete años debe cumplir con ciertas pautas.

Proteínas y aminoácidos adecuados : a diferencia de mitos antiguos, las mascotas sanas de edad avanzada necesitan un buen aporte proteico para frenar la pérdida de masa muscular (sarcopenia). No se deben restringir las proteínas a menos que sufran de una enfermedad renal avanzada.

: a diferencia de mitos antiguos, las mascotas sanas de edad avanzada (sarcopenia). No se deben restringir las proteínas a menos que sufran de una enfermedad renal avanzada. Control del fósforo : se recomienda limitar (pero no restringir drásticamente) los niveles de fósforo , y mantener siempre una relación Calcio-Fósforo superior a 1 en la dieta para proteger la función renal.

: se recomienda (pero no restringir drásticamente) , y mantener siempre una relación Calcio-Fósforo superior a 1 en la dieta para proteger la función renal. Ácidos grasos y antioxidantes: la inclusión de omega-3 de cadena larga (como EPA y DHA) junto con antioxidantes ayuda a mantener una mejor función cognitiva y combatir los procesos oxidativos del envejecimiento.

Las autoras de esta investigación enfatizan que evaluar el estado nutricional y la condición músculo-esquelética, debe ser una parte rutinaria de cada consulta veterinaria en animales mayores.

Es crucial no alimentar a un animal sano como si estuviera enfermo. Si tu mascota tiene alguna patología (como artrosis, cáncer, disfunción cognitiva o problemas endocrinos), las restricciones propias de la enfermedad deben aplicarse solo si no entran en contradicción con sus necesidades por edad.

Por último, las expertas explicaron cómo influir en una prolongación de la esperanza de vida de tus mascotas. La dieta ideal puede ser comercial (alimento balanceado), casera o mixta. Lo importante es que esté correctamente equilibrada y formulada individualmente, es decir, por un veterinario o un centro de nutrición, calculando los requerimientos de energía y proteínas según el peso óptimo, raza, estilo de vida y estado de salud de la mascota.

La nutrición es una herramienta fundamental de la medicina preventiva para animales mayores (Fuente: Pexels)

De esta manera, las científicas concluyeron en su estudio que la nutrición es una herramienta fundamental de la medicina preventiva para animales mayores. Adaptar la dieta caso por caso ayuda a evitar la malnutrición, mitigar los efectos del envejecimiento y asegurar que las mascotas vivan sus últimos años con bienestar y vitalidad.