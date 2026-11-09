Fin de semana largo: dónde es feriado el martes 10 de noviembre

Este martes 10 de noviembre es feriado en la ciudad de Buenos Aires y Córdoba por la visita del papa León XIV a la Argentina. Así lo dispuso el Gobierno nacional con el objetivo de facilitar la participación de los fieles en los eventos.

El Sumo Pontífice llegó a suelo argentino ayer, domingo 8 de noviembre, y se quedará hasta el miércoles 11. Durante su estadía tiene pactada una serie de actividades y hoy, martes, los eventos están concentrados en la provincia de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires.

El papa León XIV participará de distintas actividades en Córdoba y CABA Santiago Filipuzzi

El esquema de feriados dictado por el Poder Ejecutivo responde a la necesidad de gestionar el movimiento de fieles durante estos tres días.

El lunes 9 de noviembre fue feriado nacional en todo el territorio argentino.

fue feriado nacional en todo el territorio argentino. El martes 10 de noviembre , el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal.

, el feriado rige exclusivamente para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, dado que allí se concentran los actos principales de la agenda papal. Por último, el miércoles 11 de noviembre, el asueto alcanza solo a la provincia de Buenos Aires, en coincidencia con la misa que se realiza en Luján. Estas medidas buscan permitir que los ciudadanos asistan a las actividades oficiales sin los contratiempos del ritmo laboral habitual.

Cuáles son las actividades del papa León XIV el martes 10 de noviembre

El Papa viajará a Córdoba el martes, provincia a la que arribará a las 9 de la mañana. Tras una hora y media de viaje, el Sumo Pontífice aterrizará en el Aeropuerto Ambrosio Taravella para dar comienzo a las actividades en Córdoba, la única provincia del Interior que visitará en este recorrido.

Allí lo espera una misa que se realizará en el predio de FAdeA (Fábrica Argentina de Aviones). A las 10, se presentarán Jairo, José Luis Miralles, Ruah, el Coro Agnes, Tradición Serrana, DUITO, Ignacio Sagala, Andrés Castellano, Toco Para Dios, Jorge Rojas, Maxi Larghi, Pablo Martínez, Trinidad y Cor Mariae.

Las primeras palabras del Papa ante millones de personas

Luego, el papa León XIV se dirigirá a la Catedral de Córdoba, frente a la Plaza San Martín, donde se espera una asistencia masiva de los creyentes en el centro neurálgico de la Ciudad.

En la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, el Pontífice se reunirá con los referentes del catolicismo local. Allí, recibirá a obispos, clérigos y agentes pastorales y se espera que les transmita el mensaje que los receptores tendrán como guía para la conducción de la Iglesia en estas latitudes.

Papa León XIV en su visita al Cotolengo Don Orione Sebastián Hipperdinger

De vuelta en Buenos Aires, Maggie Cullen, Nahuel Pennisi, Valentino Merlo, Banuev y Tati Domínguez musicalizarán el encuentro del Papa León XIV con los jóvenes en el Monumento de los Españoles, a las 20.15, acompañados por un ensamble de bailarines. Allí, además, estarán Sofi Martínez, Nacho Girón, Alan Madanes y Lucas Rodríguez.