Fin de semana largo: los turistas esquivan el mal tiempo y se ilusionan con alquilar para el próximo verano

MAR DEL PLATA.- Cielo encapotado, lluvias a repetición y aire siempre fresco, por no decir frío. Este siempre muy esperado fin de semana largo de octubre no ofrece nada distinto a lo que la primavera en curso propuso en sus primeros pasos: un arranque muy, pero muy otoñal. Esta fecha que hasta hace algo más de una década era clave por volumen de arribos para medir interés, expectativas y lo que podría rendir el verano inmediato hace agua en lo turístico, tiene una concurrencia por debajo de lo esperado.

Pero la era digital mantiene activo al mercado de servicios de alojamiento más allá del mal tiempo. Hay quienes reconocen que las consultas y primeras reservas se anticiparon y hasta se arriesgan a creer en una próxima temporada que pueda ser mejor de lo esperable frente a un contexto cargado de complejidades.

Aparecen también varias coincidencias en cuanto a un inicio más temprano de los llamados y mensajes para preguntar por alquileres, en particular en los destinos de perfil económico más alto. Y cuando todavía restan más de dos meses para el inicio del verano hay operadores que aseguran tener hasta un 10% más de contratos cerrados que en el mismo momento del año pasado.

Los turistas que eligieron la costa para este fin de semana también consultan sobre valores de alquileres para el próximo verano Mauro V. Rizzi

En el segmento de tope de gama es donde se advierten los mejores resultados y con una fecha en particular que promete marcar el primer gran pico de la temporada: los días que se extienden entre las fiestas de Nochebuena y Año Nuevo. Ya se ilusionan con ocupación plena por lo menos durante esa última semana de diciembre.

El escenario está lejos de ser parejo, es cierto. Gran cantidad de prestadores, en particular del servicio de hotelería, están atentos a lo que pueda ocurrir de aquí a fin de año ya que perciben un movimiento todavía lento, aun cuando han hecho un esfuerzo para absorber costos y ofrecer tarifas con ajustes mínimos con respecto a la temporada anterior, siempre por debajo de los indicadores inflacionarios.

Los que están un pasito más adelante y conformes así como los que esperan que la demanda gane volumen e intensidad reconocen que la preocupación se mantiene. Ven en el contexto económico general, con restricción de gasto, el condicionante fundamental para que no se multipliquen las operaciones. También admiten que para los viajeros se abrió un panorama favorable para veranear en el exterior, con Brasil como principal competencia. Y no desconocen la amenaza de “El Niño”, con pronósticos de un verano dudoso desde lo meteorológico y difícil para hacer apuestas o programas a largo plazo.

Alquileres premium

Pancho Mayol trabaja en estos últimos años enfocado en los alquileres premium con varias de las propiedades mejor ubicadas y más cotizadas de Costa Esmeralda. Asegura que la respuesta a la fecha es muy buena, sobre todo si se tiene en cuenta el ritmo de confirmaciones logrado para la última semana de este año. “Durante esos días vamos a estar a pleno, completos”, aseguró a LA NACION el responsable de Experiencia Costa.

Ya en mayo había reservas para el próximo verano en Costa Esmeralda Marcelo Manera - LA NACION

Al lugar, que siempre marca uno de los techos de valores de alquileres en la costa atlántica, se sumó ahora el momento. Los que ya se aseguraron por allí alguna casa de comodidades generosas donde levantar las copas y brindar tanto en Navidad como en los primeros minutos de 2027 pagaron entre US$700 y US$1.850 la noche, sumas que estarán por encima de las que en esas mismas unidades se pagarán durante enero. “En mayo ya teníamos las primeras reservas tomadas”, confirma y suma un dato que considera relevante: “Alquilaron muchísimas familias que vienen desde el exterior para pasar las fiestas en la costa”.

Costa Esmeralda tiene formato de barrio privado y a esta altura dimensión y urbanización a nivel de una localidad. En sectores más alejados de las playas se ofrecen casas desde US$4.500 la quincena de enero para 8 a 10 personas y en cercanías del mar el valor ya asciende por encima de los US$15.000 en unidades con comodidad para 12 o más personas y con piscina, entre otros amenities.

Como ya anticipó LA NACION, también por Cariló tuvo un arranque temprano del mercado de alquileres. Con el inicio de este segundo semestre comenzaron las consultas y primeras reservas con ajustes de 10% y hasta casi 20% con respecto al último verano. “Está funcionando muy bien el inicio de año porque vamos a tener muchos turistas que llegarán para la fiestas y se quedarán en el primer tramo de enero”, detalla Silvia Melgarejo, responsable de Constructora del Bosque.

Se espera mucho turismo en Cariló para las fiestas de fin de año Marcelo Aguilar López - La Nación

También por allí auguran entonces un cierre de año muy concurrido, favorecidos también por feriados de Navidad y Año Nuevo que empalmarán con fines de semana. Suele ser este período el único de alquileres cortos, de una semana, que se permite este destino.

Pinamar se mueve a ese mismo ritmo y con una oferta tan generosa como variada: casas de cinco ambientes desde US$3.200 la quincena, otras similares, pero en la pujante zona norte en el orden de los US$5.500 y departamentos de cuatro ambientes con salida al mar por US$5.900 a US$6.500. En zona céntrica, un tres ambientes pensado más para grupos de jóvenes oscila entre US$1.600 y US$2100 por la mitad de enero. Ya se alquiló bastante. Queda mucho todavía para ofrecer y ubicar.

Pedidos anticipados

Fabiana García tiene a su cargo el segmento alquileres de la Inmobiliaria Silvia Fernández, en el partido de Villa Gesell, y pone a Mar de las Pampas al tope de las preferencias en la zona, también con pedidos anticipados con respecto a años anteriores y en mayor número. “Estamos con reservas a 60% o 70%, un poco mejor que el año pasado a esta fecha”, dice a LA NACION.

Es otro de los destinos que amplió su oferta con nuevas casas que se inauguraron o tendrán sus primeros ocupantes esta temporada. “Se adelantó mucho la demanda, en julio empezó lo que siempre se daba en septiembre”, dijo y apuntó a las unidades más cerca del mar y, por lo tanto, también de mayor valor.

El Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata sugirió aumentos de hasta 25% para los alquileres del próximo verano Mauro V. Rizzi

Los inquilinos, aclaró, son en gran medida familias de 7 a 8 personas. Los valores se mueven desde US$2.700 la quincena en zona de bosque, a partir de US$3.500 en casas de cuatro ambientes y desde US$5.600 las de mejor ubicación y categoría.

Algo más relegada viene Mar del Plata, que en los últimos tiempos se acostumbró a una demanda que crece más bien cerca de la fecha de arribo. Aun así se han advertido algunas reservas puntuales con notoria anticipación. “El año pasado los pedidos fueron muy sobre la hora y ahora nos encontramos con más gente que se aseguró su casa con más tiempo”, explicó Brenda Lichtenberger, que administra decenas de unidades en alquiler, varias de ellas en la muy buscada zona de Chapadmalal e inmediaciones.

Aquí, como se informó hace un par de semanas, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos sugirió aumentos de hasta 25% y en pesos con respecto a alquileres pagados el verano anterior. Por esa zona sur del frente de playas, bien próxima a Miramar y una de las favoritas del turismo calificado durante los últimos años, hay casas para 7 u 8 personas por US$4.000 la quincena y hasta US$11.000 en un barrio privado con golf.