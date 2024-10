Fin de semana largo. Más de siete horas de demora, el problema recurrente de un cruce fronterizo

Escuchar

MENDOZA.- Mientras brasileños y chilenos llegan a esta provincia para “salvar” el fin de semana largo en el sector turístico local, miles de mendocinos se van al vecino trasandino en busca de compras más convenientes, lo que ha provocado filas eternas de vehículos en la zona fronteriza. Así, tal como viene ocurriendo desde comienzo de año, son cada vez más los argentinos que no dudan en cruzar la Cordillera de los Andes para traer ropa, calzado, neumáticos y artículos electrónicos a precios rebajados. Por eso, aprovechando las buenas condiciones climáticas de los últimos días en la alta montaña, que se extenderán hasta el inicio de la próxima semana, se prevé que más de 20.000 personas cruzarán el Paso Internacional Cristo Redentor no solo para disfrutar de unas “minivacaciones” sino en busca de mercadería y artículos especiales. El problema es la demora que experimentan los viajeros cuando llegan a la aduana chilena: este viernes ya se registraron más de 7 horas de espera en el Complejo Fronterizo Los Libertadores. En tanto, los chilenos que ingresan en Mendoza solo tuvieron que aguardar 20 minutos para completar los trámites en el Complejo Roque Carranza, en la localidad de Los Horcones.

De acuerdo con los reportes oficiales, el jueves cruzaron a Chile 6.000 personas, mientras que en lo que va del viernes el número trepaba a los 10.000, según estimaciones de las autoridades aduaneras. En tanto, se espera otro grupo de turistas argentinos que se sumarán este sábado, teniendo en cuenta que para el domingo y el lunes las previsiones meteorológicas son alentadoras en la región montañosa. Vale mencionar que el jueves también partieron a la nación vecina más de 2.000 personas, una cifra promedio que se da casi todos los días hábiles.

“El movimiento en las últimas horas es realmente muy intenso, con una fila importante de vehículos del lado argentino, con una atención que tiene su demora en el ingreso a Chile por los controles sanitarios, que son estrictos. Las demoras también se observan muchos kilómetros antes de llegar a la frontera, en la estación de servicio de Uspallata, con una gran cantidad de autos esperando para cargar combustible. Será un fin de semana muy movido, ya que domingo y lunes se espera buen tiempo en general”, indicaron a LA NACIÓN desde la Coordinación de Frontera.

Reclamo insistente

Las demoras son una constante de cada temporada y fechas especiales, por lo que se convierte en un reclamo insistente de viajeros y camioneros, aunque las autoridades de ambos países reconocen la dificultad para lograr acelerar el cruce, sobre todo por las exigencias que impone Chile en la vigilancia agrícola y ganadera a la hora de ingresar al país.

“Ha habido varias reuniones de coordinación, pero todavía no tenemos la celeridad y la facilidad que la gente espera para cruzar. Un objetivo sería hacer una aduana integrada, que todavía no está completamente en funcionamiento, y tomar una actitud de menor control, pero en este caso es una responsabilidad que debiéramos atribuírsela a Chile, que es particularmente minucioso en el control”, expresó Jorge Faurie, embajador argentino en Chile, en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, quien desechó la posibilidad de que llegar a la vecina nación será más expeditiva en verano.

“Lo he visto personalmente, me tomé la acción de venir por tierra desde Mendoza y he visto que es así. Hay que continuar trabajando con las autoridades chilenas de una resolución con una mirada mucho más abarcativa. Hay estructuras, particularmente, del lado chileno, que no quieren renunciar las responsabilidades por ordenanza, leyes, decretos corresponde y que justifican su funcionamiento”, completó el diplomático argentino, por lo que los próximos meses, con el túnel operativo las 24 horas, con horario estival, la espera en la alta montaña seguirá siendo un déjà vu.

Demoras de casi siete horas para cruzar a Chile

En tanto, en esta provincia, se estima que este fin de semana habrá una ocupación del 80%, impulsada principalmente por brasileños y chilenos, ya que en estos países será feriado el sábado, según contaron a LA NACIÓN desde el Ente Mendoza Turismo (Emetur). En este sentido, se amplió la agenda de actividades, para todos los gustos, con un marcado interés de los viajeros en visitar la montaña, recorrer bodegas, degustar la gastronomía local y, en el caso de quienes tienen mayor poder adquisitivo, hospedarse en sitios de alta gama para vivir nuevas experiencias.

En el caso de Chile, se conmemora mañana el Día del Encuentro de dos Mundos, llamado anteriormente Día de la Raza, denominación que cambió luego de 2000. En tanto, en Brasil, el 12 de octubre se celebra Nuestra Señora Aparecida, patrona del país. Como es feriado nacional, una gran cantidad de brasileños aprovechan para viajar al exterior. Entre los “platos fuertes” se destaca, hasta el 13 de octubre, la XV edición del festival Tango por los Caminos del Vino, que reunirá a grandes talentos de Mendoza relacionados con la música ciudadana. La programación se puede consultar en www.mendoza.gov.ar/cultura. También, hasta mañana se podrá disfrutar de los sabores y la cultura de más de 40 regiones, en la Fiesta y Encuentro de las Colectividades de Mendoza. La cita es en el boulevard Dorrego, de Guaymallén, entre Joaquín Castellanos y Comandante Espora, con entrada libre y gratuita.

