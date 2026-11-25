El fiscal general ante la Cámara Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta, dictaminó que es inconstitucional el decreto con el que el Gobierno suspendió la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. Su pronunciamiento respalda la sentencia del juez Martín Cormick, que ordenó ejecutar de inmediato la norma aprobada por el Congreso y ratificada tras el rechazo al veto presidencial el año pasado.

El dictamen, firmado ayer, fue presentado ante la Sala III, donde se tramita la apelación del Estado nacional contra aquel fallo. La decisión sobre el recurso quedó ahora en manos de los camaristas, que deberán resolver si confirman o revocan lo dispuesto en primera instancia.

Mediante el decreto 759/2025, el Ejecutivo promulgó la ley 27.795, pero supeditó su ejecución a que se determinaran las fuentes de financiamiento y se incorporaran las partidas al presupuesto. Para hacerlo, invocó el artículo 5 de la ley de ejecución presupuestaria, que prevé suspender las leyes que disponen gastos sin establecer expresamente cómo financiarlos.

Cuesta objetó esa interpretación. Consideró que el Congreso sí identificó los recursos necesarios para cumplir con la norma y que el Gobierno utilizó una herramienta legal para obtener un resultado que no había conseguido mediante el veto e impedir su aplicación.

“El decreto resulta inconstitucional porque desconoce y priva de efectos a una ley del Congreso de la Nación mediante un procedimiento ajeno al de sanción de las leyes”, concluyó.

El fiscal de Cámara reconstruyó el recorrido parlamentario de la norma. Después de su aprobación, Javier Milei la vetó en su totalidad. Cuesta sostiene que esa instancia agotó la intervención presidencial en el procedimiento de sanción de la ley. “En el supuesto de hallar objeciones frente a un proyecto de ley aprobado por ambas Cámaras, el PEN puede ejercer el poder de veto tan solo una vez”, señala.

Ambas cámaras insistieron con su sanción con las mayorías de dos tercios exigidas por la Constitución, por lo que el proyecto volvió al Ejecutivo para su promulgación. A partir de entonces, el Gobierno debía ejecutar la ley sin restricciones ni condicionamientos y asegurar su cumplimiento. Para el fiscal, promulgarla y, al mismo tiempo, suspenderla equivale a incorporar un mecanismo adicional al veto, una posibilidad que la Constitución no contempla.

El fiscal advirtió que la facultad del Gobierno para congelar leyes por motivos presupuestarios debe aplicarse con extrema rigidez, de modo que no se convierta en una vía para eludir cualquier ley aprobada por el Congreso que no desee cumplir.

El Estado había defendido la validez del decreto y cuestionado que el conflicto pudiera resolverse mediante un amparo. En su apelación sostuvo que una autorización para reasignar partidas no equivale a identificar recursos concretos, actuales y suficientes. También argumentó que la ejecución de la ley podía comprometer el equilibrio fiscal.

La representación fiscal desestimó el argumento oficial sobre la supuesta falta de asignación de partidas para afrontar el gasto. Para la Fiscalía, el artículo 9 de la ley universitaria contempla dos herramientas de financiamiento: la readecuación de partidas presupuestarias y la utilización de ingresos corrientes recaudados por encima de lo previsto.

El Ejecutivo justificó el congelamiento total de la norma al sostener que los fondos no alcanzaban para cubrir el 100% del costo estimado. El fiscal replicó que, aun si los recursos no cubrían la totalidad del impacto presupuestario, el Gobierno estaba obligado a aplicar la ley hasta donde alcanzaran las partidas y fondos efectivamente disponibles, en lugar de paralizarla.

Según sostuvo, el Estado contaba con diversos mecanismos e instrumentos de gestión presupuestaria para redirigir créditos, tal como hizo para atender otros gastos. También destacó que, cuando se sancionó la norma, regía por segunda vez una prórroga del Presupuesto 2023 y que, en ese contexto, el Ejecutivo administraba los recursos mediante modificaciones presupuestarias y utilizaba herramientas similares.

Además, citó informes oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto que acreditaron la existencia de superávit primario y financiero durante 2024 y 2025, lo que, a su criterio, demuestra la disponibilidad de recursos para cumplir con la ley.

El fiscal sostuvo que “la mera alegación de la insuficiencia de los fondos o del costo total de la ejecución de la ley” debía ser acreditada ante la existencia de derechos fundamentales comprometidos, como la educación y la autonomía universitaria. A su criterio, invocar el objetivo de déficit cero no alcanza para justificar una suspensión total y por tiempo indeterminado.

También advirtió que la paralización de la norma afecta la autonomía y la autarquía universitarias, así como el derecho a enseñar y aprender, al congelar las recomposiciones salariales de docentes y no docentes, los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y los programas de investigación científica.

El reclamo por el financiamiento universitario atravesó el Congreso, llegó a la Corte Suprema, acumula cinco marchas federales y continúa sin resolución definitiva. En diciembre de 2025, Cormick dictó una medida cautelar para actualizar salarios y becas. La Cámara la confirmó y, tras un recurso del Gobierno, la Corte Suprema la dejó firme. Esa decisión provisoria es distinta de la sentencia de fondo que ahora revisa la Cámara.

El 6 de octubre, el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el tramo del decreto que suspendía la aplicación de la ley y ordenó su cumplimiento inmediato. El Estado apeló el 8 de octubre. El fallo había hecho lugar a los amparos presentados por el CIN y la UBA.

En paralelo, continuó la discusión sobre el cumplimiento de la cautelar. Cormick fijó multas de $100.000 diarios al jefe de Gabinete, Diego Santilli, que la Cámara suspendió de manera provisoria.

Cuesta también recordó que el Congreso rechazó el intento de derogar la ley durante el tratamiento del Presupuesto 2026. Para el fiscal, ese antecedente ratifica la voluntad legislativa de mantener vigente la norma. Con ese conjunto de argumentos, concluyó que no existe un fundamento válido para sostener su suspensión.