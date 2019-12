Firpo vs. Dempsey, un espectáculo magnífico

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 8 de diciembre de 2019

14 de septiembre de 1923

La pelea entre Luis Ángel Firpo (apodado "el Toro de las Pampas") y Jack Dempsey por el Campeonato Mundial de Boxeo mantuvo en vilo a los argentinos. Una multitud de entusiastas siguió en la puerta del diario las actualizaciones de las noticias. Firpo terminó perdiendo la pelea por KO en el segundo round, con lo cual Dempsey retuvo el título, pero el dato más significativo fue que en el primer asalto el campeón local tiró del ring a su contrincante. "Lo tuve groggy", dijo el argentino. La crónica de LA NACION reproduce paso a paso toda la secuencia de los hechos, hasta la declaración final de Dempsey: "Firpo es un gran pugilista. El combate fue un espectáculo magnífico y apasionante".

Luego de la Primera Guerra, nacía la Sociedad de las Naciones

15 de noviembre de 1920

UNA ESPERANZA DE AMISTAD ENTRE LOS PUEBLOS

por Fernando Ortiz Echagüe

El corresponsal de LA NACION en Europa fue testigo de grandes acontecimientos; entre ellos, el que narra aquí.

GINEBRA.- La flor y nata de la diplomacia argentina se encuentra en esta ciudad. En el Hotel des Bergues, donde me hospedo, se alojan las principales delegaciones; su comedor suntuoso parece la sala de una asamblea de naciones unidas si no por perdurable vínculo del corazón, a lo menos por imperiosa voz del estómago.Ocupan en un ángulo una mesa el ministro doctor Pueyrredón, el ministro argentino en París, doctor Marcelo T. de Alvear y señora, el ministro en Viena doctor Fernando Pérez y señora, el encargado de negocios en España Sr. Levillier, el ministro argentino en Suiza, Sr. Lagos Mármol y el secretario de la legación D. Julián Enciso. Los dos últimos vinieron de Berna invitados para asistir a la apertura de la asamblea. La familia del doctor Pueyrredón, que ha quedado en París, vendrá más adelante.En una mesa próxima, se distinguen los menudos rostros sonrientes de los japoneses. Más allá está el embajador de España en París, señor Quiñones de León, rodeado de secretarios y asesores.

(...)En la mesa del centro, como presidiendo el solemne yantar internacional, con sus austeras barbas, está M. León Bourgois. En una mesita separada, comen en dulce intimidad matrimonial M. Viviani y su señora. La dorada melena de Paderewski se destaca sobre el fondo plomizo del comedor junto a la cabeza rosada y pelada, como queso de bola, del delegado de Holanda.Completan el cuadro altos funcionarios de la Confederación Helvética, consejeros nacionales y federales y muchos otros delegados, de difícil identificación todavía, pues son cuarenta y dos países los que están representados en la asamblea y algunos de ellos, como Gran Bretaña y Japón, vienen con delegaciones compuestas de setenta y cinco personas. (...)Bajo la tibia caricia del sol de otoño, en la ciudad riente y luminosa, y en un ambiente de bienestar, de orden y pulcritud, los delegados pasean su optimismo en suntuosos automóviles, que enarbolan la bandera de sus respectivos países, pero el cronista, que tiene la buena fortuna de contar con amigos personales en el seno de las principales delegaciones, desconfía de esas apariencias halagüeñas. Bajo las sonrisas, hay un fondo general de escepticismo. Todos desean que se desvanezca la atmósfera de suspicacia y del odio en la humanidad, aunque muchos temen que la tarea de disiparla sea superior a las fuerzas humanas.La Sociedad de las Naciones se ha debilitado antes de nacer por la actitud del presidente electo de Estados Unidos, Mr. Harding, y por las diferencias franco-británicas, que se pondrán de relieve durante los debates.Me consta que el Gobierno de Gran Bretaña ha puesto empeño en que se reúnan aquí juntamente con los delegados de la Liga de las Naciones, representante de todos los Gobiernos, incluso el de Alemania, con objeto de discutir a fin de llegar a un acuerdo. Francia se ha opuesto a esta idea, alegando que el tratado de Versalles es indiscutible, especialmente ante las naciones neutrales.Aparte de estas divergencias, todos los delegados vienen a Ginebra resueltos a atenuar su escepticismo con la mejor voluntad, a fin de fortalecer la Sociedad de las Naciones como única esperanza de reanudar las relaciones amistosas entre los pueblos y derribar los obstáculos que se levantan en el camino de la paz.Casi todos los delegados traen, además, su pleito correspondiente, por lo que sus sonrisas se trocarán mañana en gestos agrios.Ginebra, en definitiva, parece hoy el estudio de un abogado a la moda, donde los litigantes sonríen mientras esperan en la antesala.La orden del día de la sesión de hoy carece de interés salvo el punto de la elección de presidente de la asamblea.

Einstein en la Argentina

29 de marzo de 1925

La visita de Albert Einstein al país para dictar una serie de conferencias conmovió el ambiente científico e intelectual. En una entrevista que concedió a la nacion antes de sus conferencias, que pronunció en francés, el gran hombre dijo: "Se cree que las ideas fundamentales de la teoría de la relatividad son inaccesibles a la intuición; yo no creo que la intuición deba renunciar definitivamente a comprenderlas".

Crónica de la muerte de dos famosos anarquistas

22 de agosto de 1927

SACCO Y VANZETTI FUERON EJECUTADOS ESTA MADRUGADA

PRISIÓN ESTADUAL DE CHARLESTOWN.- Sacco, pálido pero sereno, gritó: "¡Viva la anarquía!", cuando se sentó en la silla. Luego, en mal inglés, dijo: -¡Adiós a mi mujer, a mi hijo y a todos mis amigos!Fueron ajustadas las correas mientras pronunció estas palabras:-¡Buenas noches, caballeros; adiós, madre!Al entrar en la cámara de la muerte, Vanzetti fue el que guardó la mayor calma. Estrechó la mano de los dos guardianes cuando atravesó la puerta de la cámara de ejecución. Sin ayuda alguna marchó hasta la silla y se sentó solo. Cuando los guardianes comenzaron a ajustarle las correas en la cabeza y al cuerpo, dijo en mal inglés: "Quiero deciros que soy inocente y que nunca estuve complicado en ningún crimen, si bien he pecado alguna vez. Os agradezco todo lo que habéis hecho por mí. Soy inocente de todo crimen, no solo de ese. No soy más que un hombre inocente".Después, en el instante en que los guardianes pusieron las correas del caso en su lugar, gritó:-Deseo perdonar a algunas personas lo que me están haciendo ahora.El gobernador Fuller permaneció en su despacho hasta que comenzaron las ejecuciones; partió a las 0.15.Ante las pizarras de dos diarios, visibles desde las oficinas de The Associated Press, el gentío recibió en silencio la noticia, y se dispersó inmediatamente después de las ejecuciones.