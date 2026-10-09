Fotos falsas con IA en un colegio: allanaron tres viviendas, secuestraron celulares y restringieron el contacto de cuatro alumnos con las denunciantes

La investigación por la presunta creación y difusión de imágenes sexuales falsas de alumnas del Colegio Modelo Lomas, en Lomas de Zamora, mediante inteligencia artificial avanzó con tres allanamientos y el secuestro de dispositivos electrónicos en las casas de estudiantes. La Justicia investiga a cuatro adolescentes y dictó medidas de prohibición de acercamiento y cese de hostigamiento para proteger a las estudiantes afectadas. En tanto, uno de los menores se presentó acompañado por sus padres ante la fiscalía.

Los procedimientos se realizaron entre ayer a la noche y esta mañana por orden del Juzgado de Garantías del Joven Nº 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco de una causa caratulada como presunto delito contra la integridad sexual.

Los tres allanamientos arrojaron resultados positivos. En las viviendas se secuestraron cuatro teléfonos celulares y cuatro computadoras portátiles. En uno de los domicilios se incautaron dos celulares y una notebook; en otro, un teléfono y dos computadoras; mientras que en el tercero se encontraron un celular y una notebook. Los dispositivos quedaron a disposición de la Justicia para su posterior análisis.

“Los menores son cuatro. Se procederá a realizar por parte de la Procuración General el análisis técnico de los dispositivos secuestrados”, confirmaron desde la Fiscalía General de Lomas de Zamora a LA NACION.

Protesta en la puerta del Colegio Modelo de Lomas de Zamora luego de que algunos alumnos modificaran con IA imágenes de sus compañeras, las desnudaran y las publicaran en redes @lucasmjerez

La investigación se desarrolla por la presunta producción y distribución de Material de Abuso Sexual Infantil (MASI). Tras los procedimientos, se comunicaron los resultados al juzgado interviniente, que dispuso notificar formalmente a los adolescentes sobre la formación de la causa, conforme a lo establecido en la Ley provincial 13.634, que regula el fuero de responsabilidad penal juvenil bonaerense.

En paralelo, la jueza interviniente hizo lugar al pedido de medidas cautelares destinadas a impedir nuevos episodios de hostigamiento y acercamientos a las alumnas denunciantes. Las restricciones fueron notificadas en el marco de las actuaciones judiciales.

La Justicia también solicitó al establecimiento educativo que adoptara recaudos para evitar que los adolescentes investigados coincidieran con las estudiantes afectadas. Según pudo saber LA NACION, los menores ya se encontraban cursando bajo una modalidad virtual, una disposición que les permite continuar con sus actividades escolares sin compartir el espacio físico con sus compañeras.

El análisis técnico de los dispositivos estará a cargo de la Procuración General. Los peritajes buscarán establecer cómo se habrían generado las imágenes, cómo circularon y cuál fue la eventual participación de cada uno de los adolescentes investigados.

Del silencio a las protestas

El avance de la investigación se produjo después de una semana marcada por denuncias, reuniones con autoridades educativas y manifestaciones de estudiantes, quienes reclamaron respuestas por la presunta utilización de fotografías de compañeras para producir imágenes sexuales falsas mediante herramientas de inteligencia artificial.

Como informó LA NACION en sus coberturas anteriores, las adolescentes comenzaron a conocer lo ocurrido el jueves 1° de octubre. Al día siguiente, algunas de ellas decidieron contarles a sus familias lo que estaba sucediendo. A partir de entonces, el reclamo comenzó a organizarse entre padres y estudiantes, que cuestionaron la respuesta de las autoridades escolares.

Micaela, madre de una alumna de tercer año, relató a este medio que su hija sintió vergüenza al enterarse de la situación, una reacción que también atravesaron otras adolescentes. Según explicó, ese sentimiento dificultó inicialmente que las estudiantes hablaran con sus familias. Su testimonio permitió reconstruir los primeros momentos del caso, antes de que la denuncia trascendiera el ámbito escolar y derivara en las manifestaciones frente al establecimiento.

El martes 6 de octubre, estudiantes y familiares realizaron una sentada para reclamar explicaciones. Las protestas continuaron cuando un grupo de padres mantuvo una reunión con directivos y autoridades de supervisión educativa. Mientras tanto, las alumnas exigían conocer qué medidas se adoptarían y reclamaban que la situación no quedara sin consecuencias.

“No dejar el tema en silencio. Todas las afectadas somos menores de edad y realmente hoy en el colegio la situación no fue nada amigable”, expresó a LA NACION una de las adolescentes afectadas que participó de la jornada de reclamo.

La sentada también quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. En una de las publicaciones, las estudiantes cuestionaron que hubieran tenido que organizarse junto con sus familias y convocar a medios de comunicación para obtener respuestas. En otras grabaciones se observa a adolescentes tomando la palabra frente a sus compañeros para reclamar por lo sucedido.

Sentada y reclamo en el Colegio Modelo Lomas

Los contenidos generaron una cadena de reacciones entre estudiantes de distintos establecimientos educativos, que compartieron experiencias relacionadas con la manipulación de fotografías mediante inteligencia artificial y cuestionaron las respuestas que, según sus relatos, habían recibido de sus respectivas instituciones.

Entre los testimonios publicados, algunas adolescentes describieron situaciones en las que las imágenes habían circulado entre compañeros sin su consentimiento. Otras señalaron que, pese a haber informado lo ocurrido a las autoridades escolares, consideraban insuficientes las medidas adoptadas.

Durante las primeras jornadas de protesta, estudiantes y familiares estimaban que la cantidad de alumnas afectadas podía ubicarse entre 40 y 50. Posteriormente, la información conocida sobre la investigación judicial indicó que se habían identificado 45 casos.