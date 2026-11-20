El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año en Argentina. Se trata de una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado y la resistencia de las fuerzas de la Confederación frente a la intervención anglo-francesa. En 2026, el feriado se traslada al lunes 23 de noviembre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

La mejores dedicatorias por el Día de la Soberanía

¿Por qué se celebra hoy?

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845. Francia e Inglaterra buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes por motivos comerciales y para establecer vínculos con provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Desconocían a Juan Manuel de Rosas como responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.

Rosas nombró a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas porteñas y responsable de organizar la resistencia. Durante la mañana del 20 de noviembre, los barcos ingleses y franceses llegaron a la Vuelta de Obligado, una curva del río Paraná ubicada cerca de San Pedro. Allí se encontraron con las fuerzas argentinas y comenzó un combate desigual. La flota anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra, 92 buques mercantes, 418 cañones y 880 soldados. Las fuerzas nacionales, en cambio, tenían seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de menor calibre.

El enfrentamiento duró varias horas. Finalmente, los invasores lograron cortar las cadenas que impedían su avance y continuaron hacia el norte. Las pérdidas argentinas superaron los 400 muertos y hubo una cifra similar de heridos. Del lado inglés y francés se registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos. Pese al resultado militar, la resistencia significó una victoria estratégica para la Confederación. En los años siguientes, Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos y, hacia 1850, las relaciones entre los tres países se habían normalizado.

Cadenas usadas en la batalla de Vuelta de Obligado. Museo Casa de Rosas, donde concentraba su mayor ejército. San Andres, San Martin, PBA. Pilar Camacho

En 1974, el historiador José María Rosa propuso recordar la batalla como un acontecimiento emblemático de la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa fue aprobada por el Congreso y promulgada ese año por la presidenta María Estela Martínez de Perón. En 2010, Cristina Kirchner convirtió la fecha en feriado nacional.

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