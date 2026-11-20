Frases para enviar por WhatsApp el 20 de noviembre, Día de la Soberanía Nacional
Qué hechos relevantes se recuerdan en la fecha y por qué este año se conmemora tres días después
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El Día de la Soberanía Nacional se celebra el 20 de noviembre de cada año en Argentina. Se trata de una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado y la resistencia de las fuerzas de la Confederación frente a la intervención anglo-francesa. En 2026, el feriado se traslada al lunes 23 de noviembre, por lo que habrá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.
¿Por qué se celebra hoy?
El Día de la Soberanía Nacional recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845. Francia e Inglaterra buscaban navegar libremente por el Río de la Plata y sus afluentes por motivos comerciales y para establecer vínculos con provincias como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Desconocían a Juan Manuel de Rosas como responsable de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina.
Rosas nombró a Lucio Norberto Mansilla como comandante de las fuerzas porteñas y responsable de organizar la resistencia. Durante la mañana del 20 de noviembre, los barcos ingleses y franceses llegaron a la Vuelta de Obligado, una curva del río Paraná ubicada cerca de San Pedro. Allí se encontraron con las fuerzas argentinas y comenzó un combate desigual. La flota anglo-francesa contaba con 22 barcos de guerra, 92 buques mercantes, 418 cañones y 880 soldados. Las fuerzas nacionales, en cambio, tenían seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de menor calibre.
El enfrentamiento duró varias horas. Finalmente, los invasores lograron cortar las cadenas que impedían su avance y continuaron hacia el norte. Las pérdidas argentinas superaron los 400 muertos y hubo una cifra similar de heridos. Del lado inglés y francés se registraron alrededor de 40 fallecidos y 150 heridos. Pese al resultado militar, la resistencia significó una victoria estratégica para la Confederación. En los años siguientes, Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía argentina sobre los ríos y, hacia 1850, las relaciones entre los tres países se habían normalizado.
En 1974, el historiador José María Rosa propuso recordar la batalla como un acontecimiento emblemático de la defensa de la soberanía nacional. La iniciativa fue aprobada por el Congreso y promulgada ese año por la presidenta María Estela Martínez de Perón. En 2010, Cristina Kirchner convirtió la fecha en feriado nacional.
Frases para enviar en el Día de la Soberanía Nacional
- La soberanía no se negocia, se defiende.
- La batalla de la Vuelta de Obligado nos recuerda que la defensa de una nación también se construye con la convicción de quienes no renuncian a decidir su propio futuro.
- La independencia se defiende todos los días con soberanía política y memoria.
- En este Día de la Soberanía Nacional, vale la pena detenernos a pensar en el esfuerzo de quienes enfrentaron grandes desafíos para proteger los derechos de la Argentina frente a las potencias extranjeras.
- La libertad de un pueblo merece memoria y compromiso.
- Cada 20 de noviembre es una oportunidad para reconocer que la soberanía no es solamente un hecho del pasado, sino un principio que atraviesa la vida de una nación y sus habitantes.
- Defender la soberanía es cuidar nuestra identidad nacional.
- La historia de nuestro país está marcada por momentos en los que defender lo propio exigió coraje, sacrificio y una profunda confianza en el valor de la libertad colectiva.
- La memoria fortalece el compromiso con el futuro argentino.
- La unión también es una forma de defender la patria.
- Que esta jornada nos invite a conocer nuestra historia con mayor profundidad y a comprender el significado de proteger los recursos, los derechos y las decisiones que pertenecen a todos los argentinos.
- La independencia se construye con memoria y responsabilidad.
- La soberanía nacional representa la posibilidad de construir un proyecto de país desde nuestras propias convicciones, con respeto por la historia y responsabilidad hacia las generaciones que vendrán.
- Honremos el pasado defendiendo nuestros derechos como nación.
- La Vuelta de Obligado ocupa un lugar fundamental en nuestra memoria porque expresa la determinación de un pueblo que buscó hacer valer su derecho a establecer sus propias reglas.
- Recordar nuestra historia es una manera de cuidar la patria.
- Un pueblo unido puede defender su derecho a decidir.
- En esta fecha, celebremos el valor de una Argentina que tiene una historia de resistencia y renovemos el compromiso de cuidar aquello que nos identifica como nación.
- Que esta fecha renueve nuestro orgullo de ser argentinos.
- La soberanía se honra con respeto por nuestra historia.
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