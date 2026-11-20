Apenas tres de cada diez personas en la Argentina alcanzan niveles altos de conciencia sobre la violencia hacia las mujeres. Así lo mostró la segunda edición del Índice de Concientización sobre la Violencia hacia las Mujeres que expone, a la vez, la brecha de género: mientras que el 41,3% de las mujeres se ubicó en esas categorías, entre los varones la proporción fue del 20,9%, lo cual evidencia que el conocimiento sobre la dinámica y las raíces de la violencia contra las mujeres continúa recayendo en ellas.

El 45% quedó en un nivel medio y el 24%, en niveles bajos o muy bajos. El índice, impulsado por la Fundación Instituto Natura junto con Avon y la consultora Quiddity, combina tres dimensiones: los conocimientos sobre tipos de violencia, derechos y recursos de asistencia; las percepciones y la disposición a intervenir, y las acciones adoptadas frente a experiencias propias o de personas cercanas. Busca “monitorear de manera continua la evolución del pensamiento social del país” para aportar evidencia para orientar políticas públicas.

“Los datos muestran que hay situaciones de violencia que forman parte de la experiencia cotidiana de muchísimas mujeres, pero que no siempre son reconocidas como tales. Ponerles nombre, comprender cómo se manifiestan y hacer visible su alcance es un paso fundamental para transformarlas”, sostuvo Florencia Mezzadra, gerenta de la Fundación Instituto Natura Argentina.

Casi nueve de cada diez mujeres encuestadas atravesaron situaciones de violencia de género, aunque muchas no las identifican espontáneamente como tales. El estudio enfatiza en las violencias invisibilizadas. Ante una pregunta abierta, el 53% manifestó haber sufrido discriminación o violencia de género. Pero, cuando se les presentaron situaciones concretas, como insultos, control del dinero o restricciones para estudiar o trabajar, la proporción ascendió al 88%. Por eso, consideran que una de cada tres mujeres (35%) no reconoce de forma espontánea que las situaciones de maltrato, control o violencia económica que ha experimentado constituyen efectivamente violencia de género.

Entre las situaciones reportadas, el 71% de las encuestadas señaló haber recibido insultos, ofensas o malos tratos Getty Images

“Sabemos que la violencia no comienza con un golpe. Comienza de otra forma, en forma de celos, control que se van naturalizando y es muy difícil para una mujer decirlo”, dijo Ada Rico, fundadora de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en la presentación del informe.

Entre las situaciones reportadas, el 71% de las encuestadas señaló haber recibido insultos, ofensas o malos tratos; el 55% dijo que le indicaron cómo debía vestirse o cuestionaron su ropa, y el 48% relató episodios de celos extremos de su pareja, presentados como una manera de cuidarla.

Respecto de la violencia económica, al 44% de las madres no le pagaron la cuota alimentaria, el 35% afirmó haberse visto privada de decidir sobre su propio dinero o utilizarlo, y el 27% reportó que su pareja no le permitió estudiar o trabajar. En cuanto a las agresiones físicas, el 51% relató golpes, empujones o forcejeos; un 48% sintió temor por su vida ante una discusión y un 38% señaló haber sido presionada u obligada a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento.

El estudio incorporó por primera vez la violencia digital generativa: una de cada seis personas (17%) ya estuvo expuesta o recibió imágenes íntimas de mujeres o niñas alteradas o creadas mediante inteligencia artificial.

Los resultados muestran también un desfase entre el consenso social sobre la gravedad del problema y las herramientas prácticas disponibles para abordarlo: aunque el 79% consideró que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un problema grave o muy grave, el 41% manifestó tener poca o ninguna información suficiente para ayudar a alguien que atraviesa esa situación. A la vez, un porcentaje mayor (80%) sostiene que “la violencia no distingue género, orientación sexual, etnia o país”. Un discurso que se expandido en los últimos años y la línea que sigue el gobierno libertario.

Canales de asistencia

Persiste un bajo recuerdo de los canales formales de asistencia. El 18% mencionó espontáneamente la Línea 144, ocho puntos porcentuales menos que en 2025. Sumado a eso, el 14% mencionó un número telefónico incorrecto cuando se le preguntó por canales de ayuda.

Las comisarías de la Mujer y la Familia fueron identificadas como instancia de asistencia

Frente al debilitamiento de la Línea 144, las referencias institucionales se desplazaron hacia organismos del sistema penal y territorial: la Comisaría de la Mujer y la Familia se consolida como el principal recurso recordado (23), seguida por las áreas de género municipales (8%), la policía (5%) y los juzgados de familia (2% espontáneo).

El 35% de la población no conoce nada sobre la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

El relevamiento se realizó entre junio y julio pasados, mediante cuestionarios online a 1619 hombres y mujeres mayores de 18 años, captados a través de redes sociales representativos de los principales conglomerados urbanos.

El estudio indagó también en las percepciones del conjunto de los encuestados sobre las dificultades para buscar asistencia. El 65% consideró que las mujeres no recurren a servicios públicos por miedo a sufrir mayor violencia o represalias del agresor. El 54% señaló el temor a ser maltratadas, juzgadas o a que su denuncia no sea tomada en serio, y el 42% mencionó que las víctimas no acuden a servicios públicos porque “creen que no va a llegar a nada”.

Los datos muestran también la persistencia de la privatización de la problemática: un 27% de las personas consultadas consideró que lo que ocurre dentro de una pareja debe ser resuelto únicamente por sus integrantes, mientras que el 11% mencionó que no ayudaría porque entiende que no es un asunto suyo.

La reacción de las víctimas

Entre las mujeres que atravesaron situaciones de violencia, el 41% indicó que terminó la relación o se alejó del agresor. El 24% pidió ayuda a una amiga y otro 24%, a un familiar. Ambas respuestas tuvieron menos menciones que en 2025.

En esa misma línea, aumentó la cantidad de mujeres que no tomaron ninguna medida ante la agresión. Apenas el 18% presentó una denuncia formal y solo un 8% acudió a un servicio público especializado de atención a la mujer.

“El Poder Judicial tiene una deuda pendiente porque una mujer que llega a realizar una denuncia, tiene que demostrarlo. Debe contar una y otra vez lo que sufrió. A la vez, esa mujer sale de una dependencia con un papel y eso no la va a proteger. Todos tenemos que pedir mejores medidas. No miremos para otro lado, hagamos algo porque, si no, se van olvidar de ellas”, dijo Rico.