El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre, una fecha que recuerda la batalla de la Vuelta de Obligado, un hito esencial para la historia nacional. La jornada fue considerada un triunfo para la defensa del país frente a las presiones de Gran Bretaña y Francia.

¿Por qué se celebra el Día de la Soberanía cada 20 de noviembre en la Argentina?

En esta fecha se celebra la Batalla de la Vuelta de Obligado, una disputa llevada a cabo el 20 de noviembre de 1845 en defensa de la invasión anglo-francesa. Francia e Inglaterra no reconocían el poder de Juan Manuel de Rosas, encargado de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina. Es así, que estos países tenían la intención de navegar por el Río de la Plata y sus afluentes con libertad, con el objetivo de realizar actividades comerciales. Asimismo, se deseaba aprovechar esta situación para establecer vínculos con la provincias opositoras como Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

Lucio Norberto Mansilla fue nombrado por Rosas como comandante de las fuerzas porteñas. De esta manera, organizó sus tropas para prestar resistencia en el territorio nacional. En la mañana del 20 de noviembre, el grupo se encontró con las fuerzas extranjeras que ya navegaban el Río Paraná. El choque se dio en el Río en el recodo de este río conocido como la Vuelta de Obligado, cerca de San Pedro.

Día de la Soberanía Nacional

La flota anglo-francesa era conformada por 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, con 418 cañones y 880 soldados. Por su parte, la argentina tenía seis barcos mercantes, un bergantín y 60 cañones de escaso calibre, lo que significaba una gran desigualdad. Luego de horas de lucha y más de 400 muertos, los extranjeros lograron continuar su viaje hacia el norte. Sin embargo, al poco tiempo las tropas nacionales lograron revertir la pelea y triunfar. Francia e Inglaterra reconocieron la soberanía nacional sobre los ríos. En 1850, las relaciones entre los tres países ya estaban normalizadas.

En 1974, el historiador José María Rosa ideó recordar esta jornada como un acontecimiento emblemático para la soberanía argentina. Esta idea fue aprobada por el Congreso de la Nación y promulgada por la presidente María Estela Martínez de Perón en el mismo año. En 2010, Cristina Fernández de Kirchner promulgó el 20 de noviembre como feriado nacional.

¿Es feriado el 20 de noviembre en la Argentina?

Según la ley 27.399, también llamada De establecimiento de feriados y fines de semana largos, el Día de la Soberanía se lleva a cabo el 20 de noviembre con la posibilidad de ser un feriado trasladable. De esta manera, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán transferidos al día lunes anterior. Aquellos que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

Cadenas usadas en la batalla de Vuelta de Obligado. Museo Casa de Rosas, donde concentraba su mayor ejército. San Andres, San Martin, PBA. Pilar Camacho

Es así, que este 2026 el feriado tomará lugar el lunes 23 de noviembre, lo que da lugar a un fin de semana largo. El descanso extendido se conforma por el sábado 21, domingo 22 y el lunes 23 de noviembre.

En 2026, este es el tercer último fin de semana extendido. Los próximos son el 5 al 8 de diciembre por el Día de la Inmaculada Concepción de María y del 25 al 27 de diciembre por Navidad.

Los feriados y días no laborables que quedan de 2026