Frases para la Pachamama: cómo agradecerle a la deidad de la tierra

El primer día de agosto marca el inicio de una festividad esencial en la cultura andina de la Argentina y el resto de Latinoamérica: el Día de la Pachamama. Durante esta fecha, que se extiende a lo largo de todo el octavo mes del año, los fieles dirigen sus rezos y cantos hacia la Madre Tierra, una deidad central en la cosmovisión de los pueblos originarios. En este contexto, el uso de expresiones en lengua quechua, como la frase “kusiya, kusiya”, cobra un sentido profundo de gratitud, fe y conexión espiritual entre el hombre y su entorno.

El primer día de agosto marca el inicio de una festividad esencial en la cultura andina de la Argentina y el resto de Latinoamérica: el Día de la Pachamama Juan Karita - AP

La palabra kusiya proviene del quechua y contiene un doble significado: alegría y ayuda. Según los registros culturales, esta expresión se pronuncia durante las celebraciones y ritos para solicitar la bendición de la deidad. Uno de los versos más habituales en las ceremonias combina el idioma original con el castellano y reza: “¡Vicuña cuay, Amá mi naicho, Kusiya, kusiya!. Su traducción invita a la Pachamama a brindar bienestar, alegría y asistencia constante a los creyentes”. Este ritual de agradecimiento resulta fundamental para asegurar el éxito en las cosechas y la abundancia del suelo durante el ciclo anual que se inicia.

El ritual de agradecimiento resulta fundamental para asegurar el éxito en las cosechas y la abundancia del suelo durante el ciclo anual que se inicia Javier Corbalan

Las celebraciones poseen una naturaleza geográfica marcada, ya que ocurren con mayor intensidad en el noroeste argentino. En la provincia de Salta, el enfoque reside en reconocer que todo lo existente emana de la tierra. Los habitantes suelen encender sahumerios para limpiar sus hogares y ahuyentar cualquier energía negativa. Por su parte, en Jujuy, la dinámica incluye el cavado de un hoyo en la tierra donde se depositan ofrendas como hojas de coca, chicha, alcohol y cigarrillos. Al concluir, los participantes tapan la abertura con tierra y botellas de vino para sellar su compromiso con la Pachamama. Si alguien carece de espacio suficiente, recurre a macetas para realizar su ofrenda personal. El rito finaliza cuando los presentes se toman de la mano y danzan en círculo bajo el sonido de cajas, flautas y coplas, bajo la supervisión de las personas mayores de cada comunidad.

Más allá de las variantes regionales, la ceremonia siempre busca agradecer lo recibido, pedir por la salud de los animales, el buen tiempo y el amparo para el viajero telam-14399

Aunque el origen de la caña con ruda es guaraní y difiere de los rituales andinos, esta tradición se fusionó con los festejos de agosto debido a su capacidad medicinal y su virtud para alejar males. Hoy, muchos argentinos beben un trago de esta preparación mientras pronuncian el “kusiya, kusiya” para reforzar el pedido de protección.

Más allá de las variantes regionales, la ceremonia siempre busca agradecer lo recibido, pedir por la salud de los animales, el buen tiempo y el amparo para el viajero. La festividad se transforma, de este modo, en una instancia ideal para finalizar ciclos antiguos, realizar una renovación profunda y comenzar nuevos proyectos con la bendición de la tierra. Estos despachos, como se conocen a las ofrendas en una olla de barro, varían con los siglos al integrar legados históricos y sociales de múltiples colectivos que mantienen viva la esencia de la Madre Tierra en cada rincón del país.

12 frases para agradecer a la Pachamama y compartir con otros:

Una selección de las 12 mejores frases para honrar y agradecer a la Pachamama en su día:

“En el Día de la Pachamama, te agradecemos Madre Tierra por la abundancia de la naturaleza y tu generosidad infinita”.

“Gracias, Madre Tierra, por las flores que embellecen nuestro mundo y por los colores que pintan nuestras vidas”.

“Hoy es día de agradecer. Brindo por la tierra, la vida y por nosotros que seguimos andando”.

“La Pachamama me calienta, la Madre Tierra me alimenta. Feliz día Pacha de mi alma”.

“Gracias, Madre Tierra, por los frutos que nos brindas y por el aire puro que respiramos cada día”.

“La tierra no es nuestra, nosotros somos de la tierra”.

“La Tierra es nuestra Madre, nuestra Vida y nuestra Libertad”.

“Eres tierra, enraízate, construye, da. Eres agua, llora, limpia, fluye. Eres aire, sé calmo, enfocado, decidido. Eres fuego, quema, ilumina, enciende”.

“Gracias, Pachamama, por recordarnos que todo lo que necesitamos para florecer ya habita en tu suelo”.

“Hoy le pedimos permiso a la tierra para seguir caminando sobre ella y le agradecemos por sostener cada uno de nuestros pasos”.

“Con la mano en el pecho y los pies en la tierra: gracias, Pacha, por tu amor silencioso e incondicional”.

“Que la gratitud de hoy sea la semilla del cuidado que le daremos a la tierra mañana”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA