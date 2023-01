Fresco en la ciudad

escuchar

La temperatura no baja de los 30 grados y la sensación térmica puede subir varios más. La isla de cemento que generan los edificios no ayuda, y enero en la ciudad y sus alrededores puede tornarse agobiante. Pero a no desesperar, siempre hay opciones para mantenerse frescos y con energía. A continuación, planes con la curaduría de Club para pasarla bien este mes.

A mojarse: una excelente idea es visitar Aquafan, el parque de agua ubicado en Tigre que es parte de la propuesta de Parque de la Costa. Entre sus principales atracciones se destaca el tobogán de agua más alto del Cono Sur, una pileta de olas artificiales, un tobogán cerrado con efectos luminosos y una zona infantil con agua climatizada. ¡A no olvidarse el traje de baño!

Bajo el aire: para los que en cambio prefieren una propuesta indoors, pueden aprovechar e ir a ver uno de los últimos estrenos de cine en alguna de las salas ultra refrigeradas y siempre frescas de Cinemark Hoyts. Sus complejos cuentan con la última tecnología de proyección y sus salas disponen de butacas súper cómodas.

A entrenar: otra alternativa es regalar una experiencia de Fanbag. Entre las diversas propuestas, ofrece una lindísima escapada a Chascomús y sus lagunas, un lugar donde realizar deportes acuáticos, recorrer la ciudad y disfrutar de atardeceres soñados.

A la heladería: algo que no falla en verano es disfrutar de un rico helado. Y si es de Freddo, mejor aún. La cremosidad de esta marca, su sabor artesanal y el cuidado de todos sus procesos la convierten en una de las mejores heladerías del país. Además, ¡ahora ofrecen un imperdible 2x1 en cucuruchos!

Para tunear el café: ¿te encanta el café pero con este calor se te hace imposible tomarlo? Starbucks ya lo pensó, y en este mes sigue seduciendo con sus cafés helados. El Avellana Shaken Espresso con Avena Helado, por ejemplo, contiene café espresso batido con jarabe de avellana y cubierto con bebida de avena. Riquísimo y hasta apto veganos.

Maridá con limonada: finalmente, los que prefieran opciones de comida más liviana para estos días de calor pueden enfilar hacia Bio, el primer restaurante orgánico certificado del país. El hit en el verano es su limonada, que combina muy bien con preparaciones como la brusqueta, el curry de garbanzos, el risotto de quinoa, la torta de chocolate o el cheesecake raw.

A disfrutar el verano

Aquafan

20% en el pasaporte diario los jueves y viernes

www.parquedelacosta.com.ar/aquafan

Cinemark

2x1 en entradas

www.cinemarkhoyts.com.ar

Hoyts

2x1 en entradas

www.cinemarkhoyts.com.ar

Fanbag

10% todos los días

www.fanbag.com.ar

Freddo

2x1 en cucuruchos de lunes a viernes y en kilo de helado los miércoles y 20% todos los días

www.freddo.com.ar

Starbucks Coffee

15% en Americano, Caramel Macchiato, Latte Macchiato, bebidas Espresso frías y tés, tamaño grande, los lunes y martes

www.starbucks.com.ar

Bio

15% los martes

www.biorestaurant.com.ar

LA NACION

Temas Club LA NACION