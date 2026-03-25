4 propuestas para volver a estudiar

1. CUI - Centro Universitario de Idiomas

Online o presencial, vos elegís la forma de estudiar tu próximo idioma en el CUI

Si la idea es retomar estudios con un enfoque práctico y actual, el Centro Universitario de Idiomas (CUI) aparece como una de las opciones más completas. Con sede en la UBA y una trayectoria sólida en formación lingüística, ofrece cursos en más de 20 idiomas, desde inglés, portugués e italiano hasta opciones menos tradicionales como coreano o árabe. La propuesta combina modalidades presenciales y online, con programas pensados tanto para quienes necesitan el idioma por trabajo como para quienes buscan aprender por interés personal o viajes.

15% en compra online de los cursos de idiomas todos los días

2. Instituto de Cultura del CUDES

Siempre es un buen momento para estudiar cultura

Para quienes buscan una propuesta más humanística, el Instituto de Cultura del CUDES ofrece un espacio distinto, donde estudiar se vincula también con el pensamiento y la reflexión. Su programa incluye cursos y seminarios sobre arte, filosofía, historia y literatura, con docentes especializados y una dinámica que invita al intercambio y al análisis en profundidad. Es una opción atractiva para volver a estudiar sin la presión de lo académico tradicional, pero con contenidos sólidos y bien estructurados.

10% en compra online o presencial del arancel de la Diplomatura en Cultura Argentina todos los días

3. English Actually

Practicá tu inglés desde la comodidad de tu casa

Si el objetivo es destrabar el inglés y empezar a usarlo de verdad, English Actually propone una metodología pensada para adultos que necesitan resultados concretos. Con un enfoque 100% práctico, sus clases dejan de lado lo académico tradicional para centrarse en la conversación y en situaciones reales de la vida cotidiana, el trabajo o los viajes. Los grupos son reducidos y están organizados por nivel, lo que permite que todos participen y ganen confianza desde el primer encuentro.

25% en el paquete de 8 clases online grupales de conversación todos los días

4. Instituto Neone

En Instituto Neone se ofrecen los idiomas más variados para aprender, incluyendo lenguaje de señas

Para quienes buscan seguir formándose en idiomas en un entorno cercano y personalizado, Instituto Neone propone cursos pensados para distintos niveles y objetivos, ofreciendo desde portugués y francés a chino, coreano y hasta lenguaje de señas. Con una dinámica que prioriza la práctica y el uso real del idioma, sus clases apuntan a ganar soltura y confianza. Una alternativa accesible para incorporar herramientas concretas y sostener el aprendizaje en el tiempo.

100% en la matrícula y 15% en la cuota mensual, de cursos grupales de todos los idiomas, todos los días