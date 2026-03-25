4 propuestas para volver a estudiar
- 2 minutos de lectura'
- 1. CUI - Centro Universitario de Idiomas
Si la idea es retomar estudios con un enfoque práctico y actual, el Centro Universitario de Idiomas (CUI) aparece como una de las opciones más completas. Con sede en la UBA y una trayectoria sólida en formación lingüística, ofrece cursos en más de 20 idiomas, desde inglés, portugués e italiano hasta opciones menos tradicionales como coreano o árabe. La propuesta combina modalidades presenciales y online, con programas pensados tanto para quienes necesitan el idioma por trabajo como para quienes buscan aprender por interés personal o viajes.
15% en compra online de los cursos de idiomas todos los días
- 2. Instituto de Cultura del CUDES
Para quienes buscan una propuesta más humanística, el Instituto de Cultura del CUDES ofrece un espacio distinto, donde estudiar se vincula también con el pensamiento y la reflexión. Su programa incluye cursos y seminarios sobre arte, filosofía, historia y literatura, con docentes especializados y una dinámica que invita al intercambio y al análisis en profundidad. Es una opción atractiva para volver a estudiar sin la presión de lo académico tradicional, pero con contenidos sólidos y bien estructurados.
10% en compra online o presencial del arancel de la Diplomatura en Cultura Argentina todos los días
- 3. English Actually
Si el objetivo es destrabar el inglés y empezar a usarlo de verdad, English Actually propone una metodología pensada para adultos que necesitan resultados concretos. Con un enfoque 100% práctico, sus clases dejan de lado lo académico tradicional para centrarse en la conversación y en situaciones reales de la vida cotidiana, el trabajo o los viajes. Los grupos son reducidos y están organizados por nivel, lo que permite que todos participen y ganen confianza desde el primer encuentro.
25% en el paquete de 8 clases online grupales de conversación todos los días
4. Instituto Neone
Para quienes buscan seguir formándose en idiomas en un entorno cercano y personalizado, Instituto Neone propone cursos pensados para distintos niveles y objetivos, ofreciendo desde portugués y francés a chino, coreano y hasta lenguaje de señas. Con una dinámica que prioriza la práctica y el uso real del idioma, sus clases apuntan a ganar soltura y confianza. Una alternativa accesible para incorporar herramientas concretas y sostener el aprendizaje en el tiempo.
100% en la matrícula y 15% en la cuota mensual, de cursos grupales de todos los idiomas, todos los días
- 1
“Nobel” de Matemáticas para el lobo solitario que iluminó el enigma garabateado en el margen de un libro en 1637
- 2
Una estación de ferrocarril de 1907 fue desalojada tras 40 años de ocupación ilegal y tendrá un nuevo destino
- 3
El regreso de los gigantes: décadas sin caza permitieron recuperar una postal que el Canal Beagle había olvidado
- 4
“Era como si no existiera”: la historia de Juan, el artista sin techo que pinta desde una vereda de Palermo