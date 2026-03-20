Noches de teatro: 4 pesos pesados para disfrutar

Hay temporadas en las que el teatro argentino no necesita competir con nada, y esta es una de ellas. Reúne propuestas que combinan entretenimiento de primer nivel con emociones que trascienden la función. Para todos los gustos, para todas las edades y con el 2x1 de Club LA NACION, la excusa perfecta para sacar entradas y disfrutar.

Rocky

Nico Vázquez hizo un duro entrenamiento para ponerse en la piel de este clásico del cine.

Sitio web: www.plateanet.com

Beneficio: 2x1 en la compra de entradas los jueves y domingos hasta el 29.3

El dato: la crítica teatral sostiene que, por su profesionalismo y energía, la versión local supera a la de Broadway

En el Teatro Lola Membrives, Nico Vázquez se pone en la piel de Rocky, el boxeador más famoso del cine, para contar una historia de amor, resiliencia y superación que va mucho más allá del ring. La puesta en escena es un espectáculo inmersivo de cien minutos de adrenalina, emoción y una banda de sonido que incluye los clásicos “Gonna Fly Now” y “Eye of the Tiger”, dos temas que dejan al público emocionado y de pie.

Salud, Moldavsky y amor

El reconocido comediante se presenta con nuevo repertorio

Sitio web: www.plateanet.com

Beneficio: 2x1 en la compra online y presencial de entradas los jueves y domingos hasta el 29.3

El dato: se llevó el Martín Fierro 2025 al mejor espectáculo de stand up y en su gira por el interior agotó todas las entradas

Salud, Moldavsky y Amor, en el Teatro Apolo, hace coincidir el humor político y la vida cotidiana con las reflexiones sobre el amor y las relaciones. De fondo, la banda en vivo de Valentín Gómez le da un ritmo propio a la noche. El guión de la obra fue escrito junto a su hijo Eial, lo que le imprime una mirada fresca que cruza generaciones sin perder su sello inconfundible. El nombre resume la idea del espectáculo: salud y amor son lo básico y Moldavsky, el ingrediente extra. Ideal para los que necesiten una buena dosis de risas en tiempos complicados.

Company

Los vínculos y el miedo al compromiso son algunos de los temas de esta obra originalmente estrenada en 1970

Sitio web: www.plateanet.com

Beneficio: 2x1 en la compra de entradas de jueves a domingo hasta el 29.3

El dato: después de cuatro años de ausencia, Fer Dente regresó a los escenarios con uno de los musicales más complejos y desafiantes del repertorio de Broadway

Noche tras noche, Company hace vibrar al Teatro El Nacional por las ovaciones de pie. Fer Dente dirige y protagoniza esta versión del clásico de Stephen Sondheim, con una puesta que mezcla humor mordaz, emoción genuina y canciones icónicas interpretadas en español. La historia gira en torno a Bobby, que cumple 35 años rodeado de amigos casados y una sola gran pregunta sin responder: ¿para qué sirve el amor? Alejandra Radano, con su inconfundible melena roja y un carisma arrasador, se roba cada escena como la sarcástica Joanne. La música de Damián Mahler y un elenco de primer nivel completan una experiencia íntima y universal al mismo tiempo.

Música para volar

La cita es este sábado en el Teatro ND

Sitio web: www.plateanet.com

Beneficio: 2x1 en entradas para el 21 de marzo

El dato: el espectáculo recupera un detalle casi olvidado del disco original: el fagot, uno de los instrumentos más graves de la orquesta, que Soda Stereo incluyó en su unplugged y que muy pocos recuerdan o escucharon con atención

A 30 años de uno de los discos más icónicos del rock en español, Música para volar propone una experiencia que va mucho más allá del homenaje. La banda reinterpreta en forma íntegra el unplugged de Soda Stereo con los arreglos de cuerdas originales, tal como suena en la grabación de 1996. La puesta en escena suma proyecciones sincronizadas de la filmografía de Stanley Kubrick, una decisión que genera un diálogo inesperado y poderoso entre dos genios de mundos distintos. Se trata de una relectura que respeta la rebeldía sonora del original, con samplers, guitarras eléctricas y cuerdas en perfecta convivencia. Un show que ya agotó localidades y que vuelve a Buenos Aires por demanda del público.

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