Cita del día, Friedrich Nietzsche, filósofo: “Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómos”

Friedrich Nietzsche fue uno de los filósofos más influyentes de la historia y dejó frases que todavía invitan a reflexionar. Además de filósofo, fue filólogo, poeta y compositor alemán, y sus ideas sobre la moral, la religión y el sentido de la vida siguen despertando interés a más de un siglo de su muerte.

Una de sus citas más conocidas dice: “Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a casi todos los cómos”.

La cita invita a pensar en el “porqué” que guía nuestras decisiones y en cómo ese sentido puede ayudarnos a atravesar las adversidades

¿Qué significa “Aquel que tiene un porqué para vivir puede enfrentarse a todos los cómos”?

La cita significa que tener un propósito profundo —un “porqué”— puede dar a una persona la fuerza para afrontar dificultades, incertidumbre y sacrificios —los “cómos”—. Es decir, cuando sabes qué valor, meta o persona da sentido a tu vida, resulta más posible resistir los obstáculos que se presentan en el camino.

Esta frase se atribuye a Friedrich Nietzsche y aparece, en una formulación cercana, en “El ocaso de los ídolos” (Twilight of the Idols), publicado en 1889, en la sección “Máximas y flechas”.

El significado de: “porqué” y “cómos”

El porqué: es tu razón para seguir adelante, una especie de fuerza que te impulsa a luchar. Por ejemplo, terminar tu carrera, estudiar algo nuevo, criar a tus hijos, recuperarte y más.

Los cómos: son las circunstancias concretas y a veces difíciles como falta de dinero, cansancio, pérdida, miedo, enfermedad, trabajo duro o cambios inesperados.

En otras palabras: si tenés una razón importante para vivir, podrás encontrar fuerzas para enfrentar casi cualquier dificultad.

Hay que tener en cuenta que Nietzsche dice “casi todos cómo”, no “todos”. Por lo tanto, la frase no pide aguantar violencia, abuso, depresión grave, una enfermedad sin atención o una situación peligrosa en silencio. Se trata de encontrar un propósito que también puede significar pedir ayuda, alejarse de un daño, descansar o cambiar de camino.