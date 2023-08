Fue a probar suerte a México como modelo, conoció el amor y juntos arrancaron con un proyecto Made in Argentina: “Me propuse empezar de nuevo”

escuchar

María Luzuriaga, de 31 años, nació en la ciudad de Buenos Aires y estudió Comercio Internacional, pero su fijación desde chica siempre estuvo en México para ejercer el modelaje. Después de iniciar su profesión en la Argentina, la joven decidió viajar al país en el que soñó vivir, en 2018. “Sabía que se potenciaba el rubro artístico. Le dije a mis papás que me iba por un mes, pero me fue muy bien y cada día me sentía mejor en mi nuevo hogar. Dicen que México te absorbe o te escupe, y a mí me absorbió”, contó a LA NACION.

Poco después, tomó un vuelo a Los Ángeles (Estados Unidos) para encontrarse con su hermano. En el mismo avión de regreso, viajaba Diego Gómez, un músico oriundo de Guadalajara (México), de 36 años, que se trasladó a California para debutar en un festival y festejar su cumpleaños. “Miré hacia el pasillo y vi a Mery. Hubo una conexión más allá de lo físico”, advirtió el joven. Y contó: “Sabía que tenía solo una oportunidad, así que me acerqué a hablar con ella en la fila de la Aduana. Ese día cambió mi vida”.

Diego y María se conocieron en un avión y crearon un negocio juntos Gentileza

María y Diego empezaron a hablar cada día y nunca dejaron de hacerlo. “Tenemos tatuado el número del vuelo, AM783. Primero viajamos para vernos, porque Guadalajara y Ciudad de México están a hora y media en avión. A los seis meses, Diego me pidió que me fuera a vivir con él, así que dejé la agencia y me propuse empezar de nuevo”, señaló Luzuriaga.

Pero había algo que extrañaba mucho de su país: sentarse en una panadería y merendar un café con leche y una medialuna. Fue así como, en un viaje para que Diego conociera a la familia de María, el mexicano se enamoró de la gastronomía argentina. “Cuando nos sentamos por primera vez en una confitería, le dije: ‘¿Sabes qué? Esta sensación la tenemos que compartir en mi país’”, contó Gómez. Fue así como unieron sus dos pasiones, la de él por el servicio, al sumergirse en el negocio familiar de restaurantes, y la inquietud de la joven por construir un emprendimiento propio.

Los dulces son la especialidad del negocio Gentileza

Así nació Recoleta Confitería, un local que cuenta hoy con dos sucursales en Guadalajara, con una carta inundada de sabores argentinos. “Me traje un libro de recetas de mi abuelita, que vivía en este barrio porteño, e hice pruebas de todo. Me apasiona ver la reacción de la gente que come por primera vez un alfajor o una medialuna, incluso tenemos que explicar lo que es a los nuevos clientes. También ofrecemos empanadas, pastafrolas o mate. Tenemos una bebida basada en café con dulce de leche”, contó María, que tomó clases junto a chefs argentinos para perfeccionar sus recetas.

Los osos formaron parte de la decoración Gentileza

“Era una responsabilidad enorme traer el sabor exacto de la Argentina a los mexicanos y nuestro equipo está compuesto por argentinos: desde la agencia de publicidad hasta la escenógrafa”, agregó Diego. Así, ambientaron el local en los años 30 bajo una explosión de color rosa: desde el uniforme de las mozas hasta la crema del café. Además, dado que su apertura fue en medio de la pandemia, utilizaron osos de peluche para aparentar que el lugar no estaba tan vacío, pero terminaron formando parte de la decoración, junto a las flores.

El lugar que eligen los argentinos en México

Luego de mucha incertidumbre por incorporar un sabor que era desconocido para los mexicanos, las dos sucursales de la confitería se volvieron todo un éxito. “Nos visitaron políticos, cantantes, influencers y hasta Miss Universo”, advirtió Diego. Y apuntó: “Se convirtió en un lugar donde los argentinos se reúnen e incluso vinieron a festejar el triunfo del Mundial de Qatar 2022″.

En la heladería, sumaron el color verde a su decoración Gentileza

En tanto, la pareja expandió su negocio y decidió trasladar también el sabor del helado argentino hasta Guadalajara. “Acá tenemos helado comercial, pero no existen las heladerías como tal. Cuando Mery me llevó a una y pedí un cucurucho de dulce de leche y milhojas, cerré los ojos por la explosión de sabor. Así que la idea siempre estuvo en mente de la misión de nuestra empresa. Tenía la necesidad de que mi país lo conociera”, apuntó el músico.

Diego y María crearon la Recoleta Confitería, que hoy cuenta con dos sucursales

Por ello, se contactaron con el maestro heladero Maxi Macarrone y pusieron el proyecto en marcha, que se inauguró este martes. Además, se disponen a abrir la tercera sucursal de la confitería a fines de 2023, mientras que para el año próximo planean expandirse a Estados Unidos, en Texas.

“El mundo conoce la Argentina por los cortes de la carne, pero hay un lado dulce muy rico del que no se habla tanto”, advirtió María, y detalló que incluyeron sabores de helado con café, que denominan “el glaciar”. Diego, agregó: “Tenemos que enseñar al mexicano que puede pedir hasta un kilo de helado. En la inauguración, había una fila enorme y vendimos alrededor de 580 kilos de helado. Sucedió la misma reacción que en la confitería: la gente pide algo y le toma fotos”.

Junto al éxito profesional, la pareja espera impaciente la llegada de su primera hija, Emilia, que nacerá el mes próximo. “Nos tomaremos un tiempo de tranquilidad, hasta continuar con la expansión del proyecto”, concluyeron.