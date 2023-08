Nació sin brazos, pero encontró otros medios para plasmar su talento como artista plástica: “Siempre se puede”

escuchar

Celeste Moya es el claro ejemplo de que los obstáculos y adversidades no son un impedimento para desenvolverse en la vida. La mujer, de 43 años, se volvió ampliamente reconocida en las redes sociales gracias a las obras de arte que realiza con la boca y, al día de hoy, admitan su talento personas de todo el mundo.

La artista, de El Rodeo, Catamarca, nació sin brazos. Sin embargo, esto no fue un inconveniente para aprender de técnicas que profundizó a lo largo del tiempo, con mucho esfuerzo y dedicación. “Desde muy niña, mis padres me enviaron a profesores de arte y luego, al cumplir los 19 años, comencé en un taller de pintura de la Universidad Nacional de Catamarca, donde sin darme cuenta hice una carrera artística”, explicó a LA NACION.

Celeste Moya y algunas de sus creaciones que comparte en Instagram Gentileza

A medida que se especializó en el rubro, tuvo la iniciativa de comercializar sus propias pinturas con diseños que sorprenden a más de uno. Muchos de ellos, son pintados al óleo y se pueden ver en el Instagram @celestemoya79, donde cuenta con más de 16 mil fanáticos.

“La verdad no recuerdo el día en que empecé a vender mis trabajos, pero hace ya más de 25 años que me dedico al arte. Si bien no recuerdo lo que sentí al conocer esta faceta, fue un momento muy importante”, sostuvo. Por otro lado, explicó que en la actualidad las obras tienen un precio de $300.000 y recibe pedidos por parte de clientes de todas partes de la Argentina.

En cuanto a sus primeras experiencias en esta profesión, Moya hizo hincapié en su infancia: “Crecí en un pueblo a 35 kilómetros de la capital. Allí hice la primaria y secundaria, posteriormente hice cursos presenciales y virtuales con profesores de arte”.

Desde muy chica, su familia le inculcó valores que incorporó a través de la actividad. Sin embargo, fue en un taller donde aprendió a pintar con los pies y la boca. “Cuando comencé con las clases, la verdad todavía no había tomado dimensión de que realmente era a lo que me iba a dedicar para toda la vida y que me iba a dar tanto”, afirmó.

Celeste profesionalizó su técnica y hoy brilla por el mundo con sus obras Gentileza

El trabajo que la hace feliz y la beca que recibió por parte de una entidad internacional

Celeste forma parte de la Asociación Mundial de Pintores con la Boca y con el Pie (VDMFK), los cuales, según su página web, “apoyan a artistas de gran nivel que, a causa de una enfermedad o discapacidad, no pueden crear sus obras de arte con las manos”, por lo que usan otros medios para lograrlas.

En este sentido, agradece la oportunidad que le otorgan año a año. “Firmo contrato con ellos cada tres años. En ese lapso de tiempo, tengo que enviar pinturas a Suiza desde la sede principal y esas pinturas son reproducidas en tarjetas para luego ser vendidas alrededor de mundo y así nos pagan la beca”, aclaró.

Además de sentir que este oficio le abrió las puertas para hacer visible la discapacidad, Celeste aseguró que se pueden alcanzar las metas a pesar de las diversas circunstancias que aparecen en la vida. “Les diría a la personas que nunca se dejen vencer por más obstáculos que aparezcan, siempre se puede salir adelante. Todo está en la mente, podemos enfocarnos y lograr todo lo que uno desee”, concluyó.

Según afirmó, la pintura es su cable a tierra Gentileza

Al igual que Celeste, existen cientos de personas con discapacidad que viven años en una lucha constante con sus inseguridades y una gran desmotivación. Sin embargo, su historia de vida abre la puerta a la confianza e invita a razonar que, pese a las dificultades, pueden alcanzar sus sueños.