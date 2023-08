Les preguntó a los italianos qué es lo primero que piensan cuando escuchan “Argentina” y las respuestas lo descolocaron

escuchar

La idiosincrasia propia de la Argentina es muy diferente a la de otros sitios. Con una cultura marcada por el carácter multiétnico, el país ofrece un sinfín de atractivos para todos los turistas que desean visitarlo. Bajo este concepto, un joven argentino que viajó a Europa, les hizo una pregunta concreta a los ciudadanos locales y sorprendió a más de uno. Posteriormente, compartió el video en TikTok y rápidamente se volvió viral. En diálogo con LA NACION, habló sobre su experiencia al realizar las entrevistas y dio su opinión al respecto.

Al comienzo del clip, que dura menos de un minuto, Guido Iannaccone se dirigió hacia un joven de Roma, Italia, y le planteó: “Si te digo Argentina, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Con gran seguridad, respondió: “Pienso en Gabriel Omar Batistuta y el Scudetto que ganó con la Roma en el 2000/01″.

La segunda entrevistada hizo hincapié en una de las figuras más importantes del fútbol. “Lionel Messi”, sostuvo, sin dudar en su respuesta. El tercer joven consultado también se refirió a este deporte. Sin embargo, nombró a Paulo Dybala, delantero del Associazione Sportiva Roma.

La cuarta persona entrevistada, por su parte, habló sobre un baile popular rioplatense de género folclórico: la milonga. En tanto, el quinto, y más orientado por la música, pensó en Charly García, uno de los músicos más importantes de Latinoamérica.

Por su parte, otra mujer hizo reparo en una característica que, según sus palabras, representa a los argentinos. “Pienso en alegría… Las personas ahí son muy alegres”, opinó. Asimismo, otro ítem que obtuvo más coincidencias fue el de la vitivinicultura, que constituye una de las actividades agroindustriales más importantes del país. “Tienen el mejor vino”, se escuchó entre las diversas respuestas.

Además de estas observaciones, otros resaltaron los destinos turísticos más representativos, como la Patagonia, y el clima de la Argentina. Los últimos consultados, por su parte, se expresaron acerca del asado y la calidad de la carne. “Tienen la mejor”, afirmaron.

Tras la repercusión, y en declaraciones a este medio, el creador del video viral habló sobre la peculiar experiencia y admitió que algunas de las respuestas lo tomaron por sorpresa.

“Soy muy futbolero, me imaginaba que tal vez iba a predominar el tema del fútbol. En este sentido, no me equivoqué, pero sí me llamó la atención que los turistas conocían parte de nuestra gastronomía y otra parte cultural como puede ser la milonga. La encuesta tuvo dos partes… la primera fue en Roma, donde hablaron de temas como el vino y la Patagonia. Después la hice en el Sur, en Mesina, en el cual nombraron a figuras como Diego Maradona y Belén Rodríguez, que es una argentina famosa en Italia”, aclaró.

Respecto de cómo surgieron las entrevistas, se remontó hacia el momento en el que arribó a las redes sociales. “Al principio les preguntaba en la cancha a los hinchas de cada club cuál era su máximo ídolo, con el objetivo de que conozcan la historia de cada uno. Después se expandió y consultaba en la calle cuál era el argentino más importante según su criterio.

Posteriormente se me ocurrió, en un viaje programado a Europa, ver cómo nos ven en el mundo. Italia es un país agradable y las respuestas por ahí pensaba que eran más variadas que en Japón. Lo hice con las expectativas normales del video y cuando lo grabé me generó una satisfacción de que iba a estar bueno. Luego hice un proceso de edición y la repercusión superó mis expectativas”, afirmó.

En cuanto a los sentimientos que pasaron por él una vez que vio el resultado final, concluyó: “Fue muy divertido. Al contenido que hago, más allá de que tal vez sea cultural o serio, intento darle un tinte gracioso”.

En la descripción del posteo, que obtuvo más de un millón de visualizaciones, Guido escribió: “Me encontré con respuestas variadas. ¿Hubo sorpresas? Los leo”. Con este interrogante, abrió el debate entre los usuarios, quienes reaccionaron al respecto en la caja de comentarios.

“Me sorprende que ninguno haya dicho Maradona, estando en Italia habrá sido muy nombrado”, apuntó una usuaria. “Clima tropical dijeron, si me vieran ahora mismo en la cama tapada hasta la frente viendo este video…”, bromeó otra joven.

“Con los que dijeron Charly García y Gabriel Batistuta yo ya estoy feliz”, sostuvo otro. Asimismo, a pesar de que algunos indicaron que hubo ausencias en cuanto a las personalidades que nombraron, no faltaron los que felicitaron a los extranjeros por la información que tienen sobre el país.

“Los amo desconocidos que saben de cultura argentina”, “La mayoría a los que le preguntaste son jóvenes y saben mucho”, “En Italia pasan mucho tango y milonga en los restaurantes, se nota que saben”, fueron algunos de los comentarios más destacados en torno a este punto.

Con el acumulado de más de 900 mensajes, el clip suma miles de reacciones positivas en lo que se refiere a las respuestas de los italianos, las cuales causaron diversos sentimientos entre quienes vieron el video.