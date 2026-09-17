Gabriel Rolón, psicólogo: “La vida se lleva tu tiempo aunque no lo uses”

Durante su participación en Perros de la Calle, el programa de Urbana Play, Gabriel Rolón reflexionó sobre el paso del tiempo y la importancia de estar presentes en la propia vida. El reconocido psicoanalista planteó que no alcanza con atravesar los días de manera automática, sino que también es necesario involucrarse psíquicamente con aquello que se está viviendo. “La vida se lleva tu tiempo aunque vos no lo uses”, expresó.

En ese sentido, Rolón explicó que el paso del tiempo ocurre independientemente de cómo cada persona decida utilizarlo. “Es como no usar las millas: si no las usás, se vencen. Cuando te das cuenta, hay un montón de tiempo que se te pasó, vos no lo usaste y se fue igual”, sostuvo.

La reflexión estuvo vinculada con aquellas situaciones en las que el cuerpo continúa atravesando experiencias mientras la persona, desde lo psíquico, parece mantenerse distante de lo que sucede. Para el especialista, esa desconexión puede hacer que el tiempo transcurra sin que exista una verdadera participación en la propia vida.

Gabriel Rolón reflexionó sobre el paso del tiempo durante su participación en Urbana Play (Captura: Instagram @perroscalle)

“Eso es lo que es peligroso de ir el cuerpo por un lado sin estar uno estando allí de verdad”, agregó. A partir de eso, recurrió a una idea central del psicoanálisis de Sigmund Freud para explicar la relación entre la experiencia física y la vida psíquica: “Porque todos somos, antes que nada (esto es Freud puro): ‘El yo es, antes que nada, un yo corporal’”.

Para Rolón, el cuerpo constituye una parte fundamental de la manera en que cada persona experimenta lo que le sucede. “Es decir, todos habitamos dentro de un cuerpo y lo que le pasa a nuestro cuerpo va a ser de influencia, si te sentís mal igual que si te sentís bien o si estás enferma”, explicó.

Sin embargo, señaló que registrar lo corporal no implica dejar de lado la dimensión psíquica. Por el contrario, ambas forman parte de la experiencia y requieren una participación consciente. “Pero muchas veces a ese cuerpo tenemos que estar presentes desde otro lugar también, desde el lugar psíquico: ‘Está bien, estoy acá y estoy acá puesto’”, concluyó el psicoanalista durante su participación en el programa.