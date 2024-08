Gastroparesia: “Tenía el estómago paralizado y creyeron que sufría de anorexia”

Escuchar

Una mujer vivió con el estómago paralizado durante tres años y los médicos - después de diagnosticar, equivocadamente, anorexia - le dijeron que podía morir. Luned Davies, de 23 años, tiene gastroparesia, que afecta los nervios del estómago, lo que no le permite digerir bien los alimentos. La condición la dejó pesando apenas 31,7 kilos.

Davies, de la localidad de Banwen, en el sur de Gales, afirma que “sabía” que no sufría de un desorden alimenticio, pero que nadie le puso atención a sus quejas cuando empezó a sentir los primeros síntomas en 2020.

“No me tomaron en serio”

La mujer dice que fue referida a un especialista de desórdenes alimenticios en 2020 a pesar de sus dudas sobre el diagnóstico de anorexia. “Seguían diciéndome que tenía un desorden alimenticio, pero yo sabía que no era eso y que había algo que estaba mal conmigo”, expresa, y recuerda: “Estaba perdiendo peso y no quería comer nada. Me sentía llena todo el tiempo y sabía que algo estaba mal”.

“Iba y venía de donde el doctor, me hice exámenes de sangre, pero nadie me tomó en serio”, se queja la mujer. Davies también recibió los resultados de pruebas que le hicieron en un hospital privado, pero después de que no hubiera cambio en el diagnóstico para agosto de 2022, y de perder tanto peso, le informaron que podría morir: “Pesaba 31 kilos, podías ver mis huesos. Me veía horrible”.

“No podía caminar, no me podía hacer cargo de mí misma. Mi mamá tenía que meterme bajo la ducha, lavarme, levantarme del lavabo”, cuenta, y prosigue en su relato: “Podías detallar cada hueso en mi cuerpo y la gente pensaba que yo quería ser así. Nadie sabía lo que estaba ocurriendo porque podían ver que comía, pero luego seguía enferma”.

“Me dijeron que me iba a morir, que no podría sobrevivir a esto”, relata. Según Davies, debió esperar tres años para recibir el diagnóstico de gastroparesia, pero antes de eso tuvo problemas lidiando con las personas que dudaban de sus síntomas. “La gente continuaba diciéndome que no tenía nada malo y que todo estaba en mi cabeza”, comenta.

Añade que lo más difícil fue ver el estrés que eso le causó a su familia: “Lo peor para mí fue ver a mamá y papá, la familia, sufrir y ver cómo les había impactado esto en sus vidas”. “Muchas veces dije que no quería seguir aquí, pero no me iba a rendir y hacer algo que afectara la vida de mi familia aún más”, cuenta.

Luned escribió una tesis universitaria sobre cómo fomentar que los agricultores cultivaran alimentos para personas que sufrieran este tipo de condiciones. LUNED DAVIES

Concientización

Hoy día, Luned logra controlar sus síntomas con una combinación de pastillas. “Siento dolor todos los días a todas horas, pero tengo que seguir adelante. Tengo una vida y necesito aprovecharla al máximo”, asegura. “Si no hago nada, me quedaría en la cama días enteros”, agrega.

Su esperanza es que al compartir su historia eso pueda servir a concientizar sobre la condición para ayudar a otros que puedan estar afectados por esta.

Los síntomas de la gastroparesia

sentir llenura antes de lo usual - no poder terminar la comida

sentir náusea y vomitar

dolor de estómago

acidez estomacal

hinchazón

Si tuviste estos síntomas durante un tiempo también podrías estar perdiendo peso.

Fuente: NHS

En mayo, Luned recaudó el equivalente a US$2.200 para una organización benéfica que apoya a las personas con gastroparesia. LUNED DAVIES

Según la dietista Gwawr James, los que viven con esa condición deben ajustar sus dietas. “Una vez los nervios del estómago se dañan, no hay cura”, advierte. “Tradicionalmente, le decimos a las personas que deberían alimentarse con tres comidas principales al día: desayuno, almuerzo y cena”, explica.

“Pero en este caso, recomendamos comer entre cuatro y seis comidas más pequeñas, lo que no le aplica tanta presión al estómago al mismo tiempo”, indica la especialista.

