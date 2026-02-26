Glaciares, minería y recursos hídricos: las claves de la modificación que se discute en el Senado

4 ¿No hay minería con la ley vigente?

Un relevamiento reciente de LA NACION con datos oficiales indicó que, de los 325 proyectos mineros en carpeta, tres –los más próximos a operar– se verían beneficiados de inmediato con la reforma. Si se incluyen los que están en etapa de exploración y se pondera su viabilidad, el número asciende a siete, aunque fuentes señalaron que podrían sumarse más. Algunos figuran entre los más rentables del país e incluso del mundo. El mayor conflicto gira en torno del cobre, con proyectos concentrados en San Juan y Mendoza.

En un informe publicado a fines del año pasado, Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (Caem), destacó cinco proyectos elegibles para el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) por su magnitud. Mencionó Los Azules (cobre, San Juan), Rincón (litio, Catamarca), El Pachón (cobre, San Juan), Agua Rica (cobre, Catamarca) y Vicuña (cobre, San Juan), que supera los US$17.000 millones. En particular, Josemaría –parte de Vicuña–, Los Azules y El Pachón atraviesan o están próximos a glaciares de escombro y son de los más avanzados. Otros podrían desarrollarse sin modificar la ley.

Leonardo Pflüger, exdirector nacional de Producción Minera Sustentable, argumentó en una publicación de LA NACION que la ley representa una limitación, pero sostuvo que no explica por sí sola el estancamiento del sector en el pasado. A estos factores se suma, según Elizabeth Möhle, investigadora de Fundar, la inestabilidad macroeconómica.