Sobre la desembocadura: así es el nuevo puente con áreas drenantes y senderos que conecta la Ciudad con el río

El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está construyendo un nuevo puente peatonal y ciclista sobre el arroyo Ugarteche, una obra estratégica que busca mejorar la conectividad en la Costanera Norte y consolidar la red de espacios públicos en la costa porteña sobre el Río de la Plata.

El proyecto estará ubicado a la altura de la rotonda de avenida Sarmiento y Rafael Obligado y permitirá unir el recientemente inaugurado Parque Carrasco con el Parque Salguero. De esta manera, se generará continuidad en el corredor verde que atraviesa la Costanera y que forma parte del plan de desarrollo del Distrito Joven de Buenos Aires.

El puente conectará Parque Carrasco con el Parque Salguero (Foto: GCBA)

Una Ciudad que se reconecta con el Río de la Plata

La iniciativa se enmarca en el proceso de transformación del borde costero que impulsa la Ciudad desde hace varios años, con el objetivo de recuperar el vínculo urbano con el Río de la Plata.

Durante décadas, gran parte de la superficie ganada al río —producto de los rellenos iniciados a fines de los años 60 y ampliados en los 80— permaneció subutilizada. En la actualidad, ese espacio se está integrando progresivamente al tejido urbano mediante nuevos parques, paseos públicos y áreas recreativas.

Uno de los hitos más recientes fue la apertura en 2024 del Parque Carrasco, un parque público de más de 81.000 metros cuadrados que prioriza el contacto visual y físico con el río. El espacio incluye áreas verdes drenantes, bicisendas, senderos peatonales y la recuperación del histórico camino de sirga.

El puente es de uso exclusivo para ciclistas y peatones (Foto: GCBA)

En ese contexto, el nuevo puente permitirá extender la conectividad entre parques y fortalecer el sistema de espacios verdes de la Costanera Norte.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, destacó el impacto urbano de estas intervenciones: “Nuestra prioridad es mejorar la movilidad y afianzar el vínculo con el río. Con proyectos estratégicos como el Puente Labruna y el Anillo Pampa, estamos derribando barreras físicas para crear un gran corredor verde como los porteños siempre soñamos. Es una nueva forma de habitar la Ciudad: más abierta, más conectada y más integrada con su frente costero”.

En la misma línea, el ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, remarcó la importancia de estas obras para la transformación urbana. “Estamos haciendo un conjunto de obras importantes de movilidad e infraestructura que cambiarán en forma definitiva la relación de los vecinos de la ciudad con el Río de la Plata”, aseguró.

Cómo será el puente peatonal sobre el arroyo Ugarteche

El nuevo puente estará emplazado sobre la desembocadura del arroyo Ugarteche, en el extremo norte del Parque Carrasco, y facilitará el cruce hacia el Parque Salguero.

La estructura será de uso exclusivo para peatones y ciclistas y estará integrada a las ciclovías y senderos existentes en el área. El objetivo es fomentar la movilidad sustentable y promover el uso del espacio público en un entorno natural junto al río.

Además, el puente permitirá recorrer de manera continua distintos espacios verdes de la Costanera, conectando sectores urbanos densamente poblados con el frente costero.

El puente generará mejoras para vecinos y turistas (Foto: GCBA)

Beneficios para vecinos y turistas

La obra beneficiará principalmente a los vecinos de los barrios de Palermo y Recoleta, por su cercanía con el nuevo corredor verde. Sin embargo, también impactará en miles de visitantes y turistas que cada año recorren la Costanera Norte.

Al mejorar la accesibilidad y la calidad del espacio público, el puente sumará valor al sistema de parques de la Ciudad y fortalecerá el vínculo entre la vida urbana y el río.

Con esta licitación, el Gobierno porteño reafirma su apuesta por recuperar el frente costero como un gran espacio de encuentro, recreación y movilidad sustentable, avanzando hacia una ciudad más verde, integrada y abierta al Río de la Plata.