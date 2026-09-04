Gloria Picoy, ginecóloga: “La menstruación puede generar molestias, pero el dolor incapacitante no debe considerarse normal”

Si hay algo que muchas mujeres no pueden evitar y aprenden a sobrellevar son los cólicos menstruales durante la etapa reproductiva. Sin embargo, hay cierta intensidad y síntomas que no se pueden pasar por alto.

Mientras algunas pueden desarrollar su vida con normalidad y no sienten ninguna incomodidad, hay otras que experimentan diversos cambios durante esos días y, lo más preocupante, es un dolor tan intenso que obliga a faltar al trabajo o a clases, limita las actividades diarias o no mejora con analgésicos habituales.

Señales que no deben ignorarse durante la menstruación

“La menstruación puede generar molestias, pero el dolor incapacitante que afecte su calidad de vida no debe considerarse normal. Muchas mujeres conviven durante años con síntomas intensos porque creen que forman parte del ciclo menstrual, retrasando una evaluación especializada”, explicó la Dra. Gloria Maria Picoy Vega de la Clínica Stella Maris.

Los cólicos menstruales son frecuentes durante la etapa reproductiva

Además del dolor intenso durante la menstruación, existen otros síntomas que pueden estar relacionados con la endometriosis:

Dolor pélvico persistente, incluso fuera del periodo menstrual.

Dolor durante o después de las relaciones sexuales.

Molestias al evacuar o al orinar durante la menstruación.

Sangrado menstrual abundante o irregular.

Dificultad para lograr un embarazo.

Detectar la enfermedad de manera oportuna permite evitar la progresión de las lesiones y preservar la salud reproductiva de la paciente

La importancia del diagnóstico temprano para la endometriosis

“La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al que recubre el interior del útero crece fuera de él, provocando inflamación, adherencias y dolor. Su intensidad no siempre guarda relación con la extensión de la enfermedad, por lo que es importante evaluar cada caso de forma individual”, señaló la ginecóloga.

Detectar la enfermedad de manera oportuna permite aliviar los síntomas, evitar la progresión de las lesiones y preservar la salud reproductiva de la paciente. El diagnóstico se basa en la historia clínica, el examen ginecológico y estudios complementarios cuando son necesarios.