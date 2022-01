Habló la hermana del argentino asesinado en México: “No sé si lo mataron sicarios del narcotráfico o que respondían al gobierno”

Tras el asesinato de Federico Mazzoni, el argentino encontrado ayer muerto en el baño del club de Playa del Carmen donde era gerente, su hermana Victoria cree que los agresores en realidad buscaban al dueño del local, quien podría estar involucrado en negocios relacionados al narcotráfico.

“El dueño denunció algo que no tenía que denunciar, lo buscaron varios días y como no lo encontraron mataron a mi hermano, que lo seguía en jerarquía”, indicó Victoria Mazzoni, en diálogo con A24.

Y en ese sentido agregó: “No sé si lo mataron sicarios del narcotráfico o que respondían al gobierno, pero él tenía un puesto muy complicado que sabía manejar bien en un parador que había muchos negocios con narcotraficantes y con policías”.

Mazzoni era oriundo de Córdoba y desde 2002 se había radicado en las costas mexicanas. En la actualidad trabajaba como gerente de Mamita’s Beach Club, propiedad de un importante empresario de la zona, Jorge Marzuca, de quien se había transformado en su mano derecha.

El cordobés fue encontrado sin vida en uno de los baños del club ubicado en la calle 28 con Zona Federal Marítimo, en Playa del Carmen, un destino turístico de México que en los últimos años se convirtió en centro del accionar de bandas criminales. Según se informó, se cree que el ataque ocurrió cerca de las 17.30 [hora de México] y fue perpetrado por dos hombres que le pegaron dos tiros en la cabeza.

Playa del Carmen: habló la hermana del empresario asesinado

En relación a su sospecha, la hermana de Federico aclaró que el club de playa donde trabajaba su hermano era un lugar concurrido por narcos, policías y políticos. “El tenía un puesto complicado pero estaba acostumbrado a manejarse en la gerencia de un bar donde se realizaban muchos negociados. Es un parador muy ‘cheto’ donde iban poderosos”, explicó.

“Él no me contaba mucho porque yo era la “hermanita” y me cuidaba, pero Federico terminó siendo la víctima porque dio la cara por el dueño. Hasta lo que sé que está escondido, después de que pasó todo esto”, completó Victoria.

En tanto, desde la empresa para la que trabajaba Mazzoni, prefirieron no dar detalles sobre el asesinato con la explicación de que no querían entorpecer el trabajo de los agentes. Sin embargo publicaron un comunicado en redes sociales en el que lamentaron la muerte del argentino. “Estamos a la espera del resultado de las investigaciones y colaborando con las autoridades correspondientes para el total esclarecimiento”, señalaron.

