Habló la mujer que fue agredida por una pareja en un club de golf de Pinamar

Este martes habló Silvia Alejandra Lopresti, la mujer de 61 años que fue atacada junto a su amiga Adriana Delia por una pareja en el club de golf Links de la ciudad balnearia de Pinamar, ubicado en Avenida Enrique Shaw al 1640. Los agresores fueron identificados por la Justicia como Celeste Lorena López, de 44 años, y Mariano Girini, de 62, ambos oriundos de la localidad costera; quedaron procesados en la causa.

La víctima indicó que una mujer y su marido la atacaron sin aviso previo mientras ella disfrutaba del circuito de golf. Según su relato, todo ocurrió el martes de la semana pasada alrededor de las 17. En ese marco, Lopresti reveló cómo empezó la inusual secuencia. “No sé por qué tanta violencia de la nada. No hubo discusión en el medio. Tampoco lo justifica. Nosotras estábamos caminando, tomando la energía del pasto, nada justifica esa violencia”, sostuvo la mujer de 61 años en diálogo con Pinamar Diario.

“Está abierto al público y toda la zona alrededor se construyó para eso. Esta gente evidentemente no está bien. Lo que les molestaba era que estuviéramos ahí, no siquiera estábamos interrumpiendo el juego. Unos minutos antes había pasado una chica descalza con un montón de palos, pelotitas, en short, y pasó. Después pasaron chicos y nada. La gente estaba tranquila”, enumeró.

Tras ello, habló del comienzo del episodio. “Nosotros no estábamos tapando el hoyo o molestando. De repente empezaron a agredirnos. A mi amiga le tiraron una pelotita casi al tobillo, como si dijeran ‘váyanse’, pero estábamos casi afuera nosotras. Y Adriana les dice, ‘discúlpame, ya nos estamos yendo’. Y ahí empezó todo”, sumó. Varios celulares grabaron lo sucedido y en las imágenes se ve la agresión y se escucha el maltrato verbal. “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas”, dijo la agresora. Luego su pareja agregó: “Pagamos US$50.000 por estar acá”. Mientras tanto, le tomaban el cabello del piso y lo tironeaban. A ella se la veía herida, tendida en el suelo e intentando reincorporarse con dificultad.

“Girini estaba totalmente sacado. Él le gritaba a mi amiga ‘andate, rata’. Sacado, con una violencia tremenda. Yo estaba callada y me acerco y digo ‘bueno, se acabó'. Y ahí me empieza a pegar, partió el palo de golf. Si me pegaba con la madera, me mataba. La cabeza me sonaba. Y entonces saca otro palo y me vuelve a pegar. Es muy desagradable”, contó luego.

Por último la mujer indicó: “Esta gente lamentablemente existe, hay mucha violencia en el país. Somos un buen pueblo, somos buena gente, no nos tienen que convencer de que somos mala gente. Tenemos un buen país”.

En el marco de la investigación Lopresti y algunos testigos sostuvieron que el ataque tuvo tintes racistas debido a las palabras que utilizaron los agresores.

La causa es investigada por el fiscal Juan Pablo Calderón de la UFI N°4 de la ciudad balnearia tras la denuncia penal que presentó Lopresti. Según pudo saber LA NACION, López y Girini ya fueron notificados al respecto y procesados. Asimismo, Links Pinamar, el club donde ocurrió el incidente, decidió suspender a los dos golfistas involucrados. Fuentes judiciales destacaron que la mujer presentó, de acuerdo al primer reconocimiento médico, un hematoma en la cabeza, uno en antebrazo y otro en el hombro.

“Como la cancha es abierta, se ve que la señora [Silvia Lopresti] se sentó a tomar mates y no quería correrse del lugar, que es propiedad privada. Esta pareja, que estaba jugando en el lugar, le pidió que se moviera de allí, probablemente ante el peligro de que le pegue una pelota. Ahí arrancó la discusión”, reconstruyeron por su parte fuentes municipales respecto del episodio.

