Video | Una mujer fue agredida por una pareja en un club de golf en Pinamar

Un insólito episodio ocurrió en un club de golf de la ciudad balnearia de Pinamar. Y es que una mujer oriunda de La Plata, identificada como Silvia Alejandra Lopresti, fue agredida junto a su amiga por una pareja, en una pelea en la que hubo gritos y golpes. Si bien el hecho ocurrió el martes de esta semana, las imágenes -que quedaron registradas por testigos presentes en el lugar- trascendieron en las últimas horas.

Lopresti, de 61 años, indicó que una mujer y su marido la atacaron sin aviso previo mientras ella estaba disfrutando del circuito de golf. Según su relato, todo ocurrió el martes alrededor de las 17. “Me golpeó en repetidas ocasiones con dos palos de golf”, aseguró la mujer.

Varios celulares grabaron lo sucedido y se escucha la agresión verbal. “Esto no es Ostende, vayan al conurbano a tomar mate, negras ratas”, dijo la pareja, y agregaron: “Pagamos US$50.000 por estar acá” . Mientras tanto, le tomaron el cabello del piso y lo tironeaban. A ella se la ve herida, tendida en el suelo e intentando reincorporarse con dificultad.

En otro video se la escucha a un testigo pidiendo ayuda. “¡Socorro, que nos ayuden! La golpeó con un palo” . Más tarde, se escuchó a la agresora decir: “No tiene que estar acá”. En eso, un hombre que estaba grabando le replicó: “Pero eso no te da derecho a golpearla con el palo”.

La mujer dijo también que sufrió varias contusiones en la cabeza y dolor corporal debido a los golpes que le proporcionaron. En tanto, Lopresti y algunos testigos sostuvieron que el ataque tuvo tintes racistas debido a las palabras que utilizaron los agresores.

Según consignó el medio platense 0221, luego del ataque la mujer fue a un hospital de la zona para ser atendida. Los médicos indicaron que ingresó en buen estado de salud a pesar de sus heridas y que se encontraba fuera de peligro.

Este sábado, Lopresti compartió su testimonio nuevamente. “Tengo traumatismos, que te peguen con palos de golf no es nada bueno. Estoy con dolores en la cabeza, mareada, pero acá estamos, pasándola”, dijo la mujer en diálogo con Radio 10. También indicó que “hace 20 años” tiene una propiedad en la ciudad balnearia y que por eso concurre a Pinamar.

“Ahora estoy por entrar al médico. La cabeza me explota. Voy seguido al golf a pasear, a descargar tensiones en el pasto. Había gente lejos jugando al golf y estábamos al costado de la cancha, sabemos las reglas del golf, la etiqueta. Empezamos a ver algo raro porque las pelotas andaban rápido. A esta gente le molestaba y nos empezaron a tirar para nuestro lado”, agregó Lopresti. “Estoy impulsando la acción penal y haciéndome los estudios porque no me siento bien. Me pegaron como una rata” , aseveró.

La UFID N°4 de Pinamar interviene en la denuncia penal que fue presentada por Lopresti. Según pudo saber LA NACION, el ataque ocurrió en el Golf de Pinamar, ubicado en Avenida Enrique Shaw, y que la Policía se encuentra investigando lo sucedido.

LA NACION

Temas Pinamar