LA NACION

Hacía “wheelie”y zigzagueaba entre los autos parado en el asiento: le suspendieron la licencia hasta 2099

Esta inhabilitación es para el registro emitido en el territorio bonaerense; “Para que tenga un impacto nacional, lo debería suspender la Agencia Nacional de Seguridad Vial”, dijeron fuentes al tanto del caso

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
Hacía “willy”y zigzagueaba entre los autos parado en el asiento: le suspendieron la licencia hasta 2099.
Hacía “willy”y zigzagueaba entre los autos parado en el asiento: le suspendieron la licencia hasta 2099.@TransportePBA

Un motociclista fue sancionado en la provincia de Buenos Aires por conducir de manera temeraria. El hombre se filmaba mientras hacía “wheelie” —una maniobra en la que la rueda delantera de la moto se eleva y deja de estar en contacto con la superficie— y se paraba sobre el asiento mientras circulaba de manera zigzagueante entre los vehículos. Luego, publicaba las imágenes en sus redes sociales. Por esas conductas, quedó inhabilitado para utilizar la licencia de conducir emitida por la provincia de Buenos Aires hasta el año 2099. “La imprudencia tiene consecuencias”, indicaron.

La resolución fue tomada por el Ministerio de Transporte bonaerense luego de que la Subsecretaría de Seguridad y Política Vial analizara las grabaciones que subía el conductor en sus redes sociales. En los videos se lo veía circular en una rueda por rutas y calles y realizar otras maniobras consideradas de extrema peligrosidad.

A partir del análisis de las imágenes, el organismo resolvió disponer la suspensión preventiva de la licencia del motociclista hasta el año 2099. Según explicaron fuentes consultadas por LA NACION, la inhabilitación alcanza a la licencia emitida en el territorio bonaerense. Para que el motociclista quede inhabilitado para conducir a nivel nacional, debería intervenir la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el gobierno bonaerense indicaron que ese tipo de maniobras que protagonizó el conductor constituyen conductas que ponen en riesgo no solo al propio motociclista, sino también a las demás personas que circulan por la vía pública.

“Conducir implica hacerse responsable de cada decisión y de quienes comparten la vía pública”, señalaron desde el Ministerio de Transporte bonaerense al comunicar la medida. El organismo remarcó que la vía pública no es un espacio destinado a realizar desafíos ni acrobacias y advirtió sobre el riesgo que este tipo de conductas representa para la seguridad vial.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Dos camionetas cayeron de un puente: hay un muerto y cinco heridos
    1

    Dos camionetas cayeron de un puente en Mendoza: hay un muerto y cinco heridos

  2. Gabriel Rolón, psicólogo: “La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener”
    2

    Gabriel Rolón, psicólogo: “La mayoría de las personas tienen desgraciadamente parejas que no querrían tener”

  3. Murió una menor de tres años en un siniestro vial en el lago Nahuel Huapi
    3

    Tragedia en Bariloche: murió una menor de tres años en un siniestro vial en el lago Nahuel Huapi

  4. El día que Messi hizo una videollamada con su padre desde el Maracaná tras ganar la Copa América 2021
    4

    El día que Messi festejó la Copa América 2021 con una videollamada con su padre