Hallaron con vida a los dos argentinos que estaban desaparecidos en Colombia tras el terremoto

Dos argentinos que estaban desaparecidos en Colombia tras el terremoto fueron encontrados con vida. Se trata de Carlos Luis Cáceres, oriundo de San Juan, y Carlos Alberto Ricchetti, de la ciudad de Buenos Aires. Ambos están radicados en el departamento de Risaralda, en Pereira, una de las zonas más dañadas por el sismo de magnitud 7,4.

La hija de Cáceres, Carla, confirmó a Diario de Cuyo que el hombre fue localizado. “Está bien, con algunos golpes, pero pudo salir”, contó. Carla había mencionado que su padre vivía en un departamento del segundo piso de un edificio. Tras el terremoto, su familia perdió total contacto con él.

Cáceres fue reconocido por una vecina en la calle tras cruzarse en redes sociales con la búsqueda que había difundido la familia del sanjuanino. “Logramos comunicarnos con él, está bien. Una vecina vio la información y se difundió la imagen. Ella lo conoció, lo fue a buscar y sabemos que está en buenas condiciones”, relató Carla a Telesol.

Equipos de rescate y voluntarios buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira JAIME SALDARRIAGA - AFP

También reveló que Cáceres tuvo que salir gateando de su casa cuando empezaron los temblores. “Tiene golpes en las piernas y la espalda. Todavía no llegaron rescatistas al lugar, pero no fueron golpes profundos. Él me dijo que no se podía sostener y que tuvo que salir gateando de su casa. Lo agarró en la cama, estaba durmiendo y él me dice que no hubo alerta. Salió con lo puesto”.

Ambos se encuentran fuera de peligro. “Todavía está en shock. Pero me dice que solo sufrió algunos golpes y que sabía lo que tenía que hacer. Es un sanjuanino que ya tenía experiencia”, expresó.

Carla pudo comunicarse con su padre y verlo a través de su celular. Las primeras palabras que le dijo fueron: “Hija, Pereira desapareció”.

Cáceres había vivido en España y, tras ello, volvió a Latinoamérica y se radicó en Colombia. De acuerdo con el testimonio de su hija, el hombre tenía planificado regresar a la Argentina en el corto plazo, a su provincia natal, para reencontrarse con sus seres queridos.

En tanto, Roxana, hermana de Carlos Alberto Ricchetti, había reportado que el hombre se encontraba en el barrio La Victoria junto a su pareja. Vive hace 24 años en Colombia y trabaja como periodista en un diario. “Desde el domingo a la noche yo no supe más nada y cuando quise comunicarme el lunes ya no tuve más señal. Lo reporté y en algún momento me mandaron un audio y me avisaron que estaban todos reunidos y bien”, afirmó en diálogo con TN.

También mencionó la ansiedad que le generó la falta de contacto con su hermano. “Ojalá que todos tengan la suerte que tuve yo. Es muy difícil, una angustia terrible. Estábamos desesperados”.

Un hombre hace gestos mientras se busca a supervivientes tras un terremoto, frente a su tienda en Pereira JAIME SALDARRIAGA - AFP

Las familias habían perdido contacto con ambos tras el terremoto que dejó un saldo de al menos 240 muertos, 1300 heridos y 2000 desaparecidos. Las líneas telefónicas colombianas permanecían completamente colapsadas y habían pedido ayuda para intentar dar con ellos.

Las autoridades colombianas advirtieron sobre el derrumbe de un centenar de edificios, personas atrapadas entre los escombros y daños significativos, en lo que resumieron como el terremoto más fuerte “de la última década”.

La mayor cantidad de víctimas fatales se registraron en los departamentos de Risaralda y en Valle del Cauca, especialmente en la ciudad de Cali. Frente a este escenario, el gobierno colombiano declaró una emergencia nacional en todo el territorio, lo que le permite trasladar recursos para destinar a los territorios ‌más afectados.