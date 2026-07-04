Hallaron un cuerpo en la costa de Uruguay e investigan si se trata de uno de los pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La Prefectura de Uruguay halló en las últimas horas un cuerpo en la costa e inició una investigación para conocer su identidad y saber si se trata de uno de los cinco pescadores que desaparecieron el mes pasado en el Río de la Plata.

Según indicaron fuentes de la investigación, el cadáver no presentaba lesiones externas compatibles con la intervención de terceros y habría sido arrastrado por la corriente y los fuertes vientos.

Vista del dron de LN+ sobre la zona donde desaparecieron los pescadores

El hallazgo adquiere especial interés en Argentina dado el caso de los cinco hombres que desaparecieron el 14 de junio, y de los que hasta el momento solo habían sido hallados dos: Carlos Kovach, de 60 años y Sebastián Romegialli, de 52, ambos sin vida.

Aún resta saber lo sucedido con Claudio Kovach (51 años)- hermano de Carlos-, Damián Giubu (42) y Diego Alejandro Boscardín (28).

Fuentes del caso indicaron a LA NACION que hasta el momento no había podido precisarse si el hallazgo se trataba de uno de los pescadores argentinos desaparecidos.

La Fiscalía Letrada de Atlántida ordenó que se practicaran las pericias para conocer el causal de muerte y la identidad de la víctima.

Veinte días sin aparecer

Los pescadores desaparecieron el 14 de junio de pasado luego de embarcarse en la lancha 'Chamigo-Ho’ desde la costanera de Hudson para realizar pesca deportiva de pejerrey.

El operativo de rastrillaje inicial en Buenos Aires comenzó tras la denuncia de los allegados a los navegantes, que hicieron la presentación ante las autoridades en una causa judicial que se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone.

Carlos Kovach, y su hermano, a la derecha, Claudio redes

Ante el pedido de los familiares, la Prefectura Naval Argentina desplegó guardacostas, un avión, motos de agua y patrullas terrestres en la franja del Río de la Plata comprendida entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata, donde se creía que podían encontrarse.

En aquel entonces, Prefectura señaló que “a bordo de la embarcación viajaban cinco hombres mayores de edad, varios de ellos con amplia experiencia en navegación” y que “contaban con elementos de seguridad, entre ellos chalecos salvavidas, bengalas, radio VHF y sistema GPS”.

Solo dos pescadores fueron hallados

Hasta el momento, solo dos de los pescadores fueron encontrados, ambos fallecidos. El primero fue Romegialli, hallado el 26 de junio, a unos 60 kilómetros de la localidad bonaerense de Atalaya, partido de Magdalena.

“Amigo, compañero de pesca, que descanses en paz. Dale mucha fuerza a toda tu familia y todos tus seres queridos. Un abrazo al cielo”, expresó uno de sus amigos a través de Facebook.

Romegialli tenía 52 años Redes

En tanto, Carlos Kovach fue encontrado el 28 de junio a 20 kilómetros de la costa argentina, a la altura de Punta Indio, también en la provincia de Buenos Aires, a una distancia de 130 kilómetros desde el lugar donde salieron.